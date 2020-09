AKTUÁLNE V Žiline uzavreli štyri triedy: KORONAVÍRUS úraduje na základnej aj strednej škole

ŽILINA - Situácia sa mení každý deň. Druhý školský týždeň priniesol uzáveru niekoľkých tried aj škôl na území Slovenska. Výnimkou nie sú ani dve školy v okrese Žilina. Koronavírus mali rodičia detí.

Situáciu v jednotlivých školských zariadeniach momentálne každý deň sledujú regionálne úrady verejného zdravotníctva. Platí to aj pre okres Žilina. Včera a dnes museli uzavrieť štyri triedy na dvoch školách. Pozitívne testovaní boli rodičia detí.

Štyri triedy v okrese Žilina uzavreli

Ešte v utorok bol okres Žilina a Bytča bez opatrení. "Dňa 9. 9. 2020 boli uzavreté tri triedy v jednej základnej škole v okrese Žilina. Išlo o tri deti z troch tried z jednej rodiny, pozitíny bol rodič detí. O dĺžke výluky vo vyučovaní bude rozhodnuté podľa výsledkov u detí," uviedol pre Topky regionálny hygienik Martin Kapasný. "Dňa 10. 9. 2020 pribudla uzávera jednej triedy na strednej škole v meste Žilina. Opäť išlo o zistenie pozitivity u rodiča jedného zo žiakov," dodal regionálny hygienik. Opatrenia prijmú na základe výsledkov testov u detí.

Prvá zavretá základná škola v Bratislave

Aj v Bratislave včera museli pristúpiť k uzavretiu celej základnej školy. Informoval o tom starosta bratislavskej mestskej časti Vrakuňa. "Mám zlé správy. Chcem ale maximálne transparetne postupovať, lebo sa domnievam, že je veľmi dôležité aby verejnosť mala všetky informácie v reálnom čase. Práve prebieha zasadnutie krízového štábu. Bohužiaľ na ZŠ Žitavská 8 detičiek prišlo do kontaktu s COVID pozitívnym človekom," napísal Kuruc na sociálnej sieti Facebook.

Zdroj: Facebook/Martin Kuruc

Tieto deti boli v kontakte s devätnástimi učiteľmi či učiteľkami a s dvoma vychovávateľkami. "Žiakov bolo v kontakte cca 118. Táto nemilá situácia nás donútila školu dnešným dňom uzavrieť. Musíme to urobiť, lebo musíme rešpektovať odporúčanie RÚVZ SR. Škola bude zatvorená do 20. 9. Ak by testy nepreukázali prítomnosť vírusového ochorenia COVID, tak školu otvoríme skôr," upresnil. Situáciu však majú pod kontrolou a podľa starostu nie je dôvod na paniku, nakoľko nikto z nich zatiaľ nemá potvrdený koronavírus. Všetky ostatné školy či predškolské zariadenia fungujú v normálnom režime, okrem ZŠ Železničnej, kde sú zatvorené dve triedy.