AKTUÁLNE Jednu triedu strednej školy v Dubnici nad Váhom uzavreli

Koronavírus bol dodnes potvrdený v niekoľkých školách po celom Slovensku. Najviac škôl prerušilo kvôli nákaze vyučovanie v Bratislave. Problém majú aj v okrese Stará Ľubovňa a v ďalších mestách či okresoch. Dnes pribudla ďalšia zavretá škola. Jednu triedu v Dubnici nad Váhom museli uzavrieť.

Uzavreli triedu v Dubnici nad Váhom

"V pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici bola prerušená prevádzka v dvoch triedach ZŠ Mládežnícka Púchov a v jednej triede SOŠ Dubnica nad Váhom," uviedla pre Topky hygienička Renata Beníková z Regionálneho úradu so sídlom v Považskej Bystrici. "RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici skoordinoval s vedením školy potrebné protiepidemické opatrenia, súčasne boli o vzniknutej situácii a ďalšom postupe informovaní zákonní zástupcovia detí," dodala.

V Púchove uzavreli dve triedy

O probléme v Púchove informovali úrady už začiatkom týždňa, kedy mali byť na pokyn hygienikov uzavreté od utorka až do odvolania tri triedy. Dôvodom bolo podozrenie na koronavírus, ktorý sa potvrdil nakoniec len v dvoch triedach, ktorých sa uzavretie týka.

Zdroj: Facebook

"Izolovaní budú aj všetci pedagogickí zamestnancov školy, ktorí boli v úzkom kontakte s konkrétnymi podozrivými žiakmi počas vyučovania v triedach. V týchto triedach sa prechádza na dištančnú formu vzdelávania, až do doby ich otvorenia. Preventívne všetci učitelia budú posielať úlohy všetkým žiakom dištančné, aj keď žiaci prezenčnej formy (okrem daných tried) ich budú vypracovávať v škole," informovala škola na stránke mesta.

Máme aj dobré správy

Školy v niektorých okresoch však fungujú ďalej a koronavírus sa u nich zatiaľ nepreukázal. V okrese Prievidza ani v okrese Partizánske neevidujú žiadne uzavreté školské zariadenie. Podobne sú na tom okresy Košice, Košice-okolie či Trnava, ani tam nemajú zaznamenaný koronavírus v žiadnej škole.