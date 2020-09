Môže nás mrzieť, že sudcovia nemali dostatok dôkazov, hovorí Letanovská

BRATISLAVA - Môže nás mrzieť, že sudcovia rozhodujúci v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nemali dostatok dôkazov a vytvorené také podmienky, aby jednoznačne a bez zaváhania mohli rozhodnúť. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedla poslankyňa Národnej rady (NR) SR Andrea Letanovská (Za ľudí). Priznala však, že čakala iný verdikt.

"Všetci sme si mysleli, že je to jasné, že to tak musí dopadnúť. Sudcovia si mysleli niečo iné. Mali iný názor ako polícia a prokuratúra. Tam, kde si my môžeme byť istí, oni sú tí, ktorí nesú zodpovednosť za rozhodnutie a rozsudok," skonštatovala Letanovská s tým, že ide nielen o právnu, ale aj morálnu zodpovednosť. Sudcovia podľa nej rozhodli na základe nepriamych dôkazov, verí, že sa podarí získať nepriestrelné dôkazy, na základe ktorých sa rozhodne "správne".

Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš verí, že celá vec sa dostane na Najvyšší súd SR a proces sa zvráti. "Nepriame dôkazy nestačili. Určite si to (vraždu, pozn.) niekto objednal a urobil to tak dobre, že dôkaz nenechal. S napätím budem očakávať, ako rozhodne Najvyšší súd," povedal Šipoš, ktorý v súvislosti s priebehom vyšetrovania hovorí o súhre chýb, ktoré sa odohrali. Podľa podpredsedu strany Smer-SD Ľuboša Blahu neprináleží politikom komentovať a glosovať rozhodnutie súdu, tohtotýždňový verdikt súdu rešpektujú. Poslancov Smeru-SD však zaráža politizácia procesu a atmosféra lynču zo strany niektorých médií a koaličných politikov.

"Nemôžeme dopredu povedať, že tento človek má byť upálený, ako to bolo v stredoveku, keď sa upaľovali bosorky," zdôraznil. Podľa neho neboli dôkazy v tomto prípade dostačujúce, čo však nie je chyba sudcov, ale vyšetrovateľov a obžaloby. Podpredseda poslaneckého klubu a strany ĽSNS Martin Beluský taktiež verí, že prípad vraždy bude objektíve vyšetrený a ten, ktorý má byť, bude potrestaný. Je podľa neho potrebné posilniť vyšetrovacie tímy a prokuratúru, aby predkladala lepšie dôkazy. Spomenul tiež marenie vyšetrovania i vynášanie vecí zo spisu, s čím nesúhlasí.

Blaha tvrdí, že Lipšic je politický kandidát

Na margo Daniela Lipšica Beluský skonštatoval, že pre stranu nie je priechodný ako kandidát na generálneho prokurátora, označuje ho za vysoko politicky exponovaného. Sami ani nikoho nenavrhnú, lebo taký kandidát by nebol apolitický. Letanovská povedala, že spoločného kandidáta nemajú, zdôrazňuje odbornosť a bezúhonnosť pri kandidátoch. Rovnako ani OĽANO podľa Šipoša nie je dohodnuté na mene. Podľa Blahu je Lipšic politický kandidát.

Politici sa nevyhli ani téme druhej vlny pandémie nového koronavírusu. Koalícia sa zhoduje, že krajina je na ňu veľmi dobre pripravená, či už skúsenosťami, zásobami alebo vybavením. Blaha kritizoval premiéra Igora Matoviča (OĽANO) a jeho alibizmus v prípade nosenia rúšok a vyjadrení na túto tému, podľa Šipoša môže človek niekedy aj ľudsky zlyhať.