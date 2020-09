KORONAVÍRUS Školu v Ľubeli otvoria v piatok: Podozrenie na infekciu sa nepotvrdilo

"Žiakov 1. ročníka privítajú triedne pani učiteľky v triedach ZŠ. Každého prváka môže sprevádzať výhradne len jeden zákonný zástupca, s dostatočným odstupom a rúškami. Pred vstupom do budovy predložia triednej učiteľke zdravotný dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti," konkretizovala riaditeľka školy Iveta Kališová.

Žiaci 2. až 9. ročníka budú mať otvorenie školského roku v triedach. Pred vstupom do budovy odovzdajú vyplnené a podpísané tlačivá - zdravotný dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti.

"V prípade, že žiak nedonesie tlačivá podpísané zákonným zástupcom, nebude mu umožnený vstup do školy. Sprevádzajúce osoby nesmú vstupovať do priestorov školy, s výnimkou zákonného zástupcu nových žiakov, ktorí prichádzajú do 2. ročníka ZŠ," dodala riaditeľka. Prevádzka školského klubu detí a stravovanie je zabezpečené od pondelka 7. septembra. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na stránke školy.