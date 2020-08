Kontroverzný sudca a europoslanec z kandidátky ĽSNS má novinku: Radačovský potichu zakladá novú stranu

BRATISLAVA - S novými politickými hnutiami je to aj po voľbách ako s hubami po daždi. Najnovšie sa do spektra nových subjektov rozhodol prispieť bývalý a kontroverzný sudca a zároveň europoslanec Miroslav Radačovský. Ten podľa informácií z ministerstva vnútra zakladá politickú stranu!

Nie je to pritom ani tak dávno, čo Radačovský rozhodoval v procese pozemkov Andreja Kisku a Jána Franca vo Veľkom Slávkove. Po rozsudku, v ktorom sa píše o nadobudnutí pozemkov v dobrej viere, Kiskovi okrem iného odporučil, aby sa odsťahoval napríklad do Izraela. Už vtedy tento sudca vzbudzoval pozornosť médií.

Nová strana ako blesk z jasného neba

Teraz však prichádza zlom a Radačovský si to chce namieriť rovno do slovenských parlamentných lavíc, a to aj napriek tomu, že v súčasnosti pôsobí ako europoslanec. Strana sa podľa listiny z ministerstva bude nazývať Reálna Národná Strana - PATRIOT, pričom chcú používať skratku RNS. Tento krok je pomerne prekvapivý, keďže Radačovský by sa podľa jeho súčasného zamestnania mal skôr venovať európskym záležitostiam.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

V prípravnom výbore RNS sa okrem Radačovského vyskytuje ešte 13 osôb vrátane jeho syna Michala Radačovského. O Radačovského iniciatíve zakladať politický subjekt ako prvé informovali Aktuality.

Kľukatá cesta a rozchod s kotlebovcami

Radačovského kroky v politike sú od jeho konca v sudcovskom talári pomerne prekvapivé. Po tom, ako sa rozhodol skončiť, sa pred viac ako rokom ocitol na kandidátke ĽSNS v rámci eurovolieb. Do europarlamentu sa napokon dostal spolu s Milanom Uhríkom. Voľby sa konali v máji minulého roka, no už v novembri 2019 sa prevalilo, že ĽSNS sa s Radačovským rozchádza, a tak už v europarlamente nereprezentuje kotlebovcov.

V európskom parlamente obaja kandidáti ĽSNS pôsobia ako nezaradení poslanci. Radačovský tam pôsobí vo výbore pre zamestnanosť a sociálne veci a je členom delegácie pri parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko.