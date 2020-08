Treba po Hlinovi vysvätiť KDH? Drsné slová na rozlúčku od kolegu! Čaká ho kľúčové rozhodnutie

Alojz Hlina oznámil, že končí ako predseda strany tesne po tohtoročných parlamentných voľbách. KDH sa v nich s druhým najtesnejším výsledkom nedostalo do parlamentu. Hnutie dočasne vedie Pavol Zajac, ktorý sa však kandidovať nechystý. Hlina sa pred časom vyjadril, že ak ho nádejný budúci šéf strany navrhne na podpredsedu strany, ponuku prijme. Nestalo sa tak.

Arrivederci, Alojz!

Hlinov stranícky kolega Jozef Mikloško mu adresoval jasné slová na rozlúčku. "Arrivederci, Alojz Hlina, treba začať od piky, v inej strane, nie KDH," povedal podľa Hlinových slov Mikloško. "Poviem pravdu, ľudsky zamrzia, zabolia takéto slová. Strávil som v KDH intenzívne štyri roky.

To, že ma takto budú niektorí "vyprevádzať" zo strany naozaj zamrzí," napísal Hlina na sociálnej sieti Facebook.

"Predstavujeme sa svetu ako mimoriadne kruté spoločenstvo. Môj osobný pocit je, že nám to nesvedčí, ale môžem sa mýliť," napísal Hlina. Konzervatívnej strane podľa neho svedčí určitá miera vnútornej dohody a preto so zámerom, aby sa neprehlbovali prípadné rozdiely, už dávnejšie na vnútornom fóre deklaroval, že ak mu Majerský, ktorý je jediný potvrdený kandidát na predsedu KDH, navrhne, aby kandidoval na podpredsedu hnutia, takýto návrh prijme.

Kandidát na podpredsedu?

Napriek tomu sa tak nestalo. Šéf prešovskej župy ho na podpredsedu nenavrhne vzhľadom na jeho odlišné názory. "Nechcem byť predsedom, ktorý bude neustále vysvetľovať niektoré vyjadrenia členov predsedníctva alebo podpredsedov," vysvetlil s tým, že jeho žiadosť považuje za nehodnú bývalého šéfa strany. Ponúkol mu miesto v prípadnom poradnom orgáne, ktorý plánuje zriadiť. Pre Hlinu mal fakt, či ho Majerský na podpredsedu navrhne, alebo nie, politický, ale aj ľudský rozmer.

"Vyjadril sa, že ma nenavrhne. Môže mi to byť ľudsky ľúto po tom všetkom, čo sa urobilo, ale nezostáva mi nič iné, len to rešpektovať," napísal Hlina. "Hovorí sa, keď dôjdeš do cieľa, rozlúč sa so sprievodcom. Veď čo ak by si s ním mal spoločné fotky, potom by si ho musel z nich zoškriabavať. To je ten ľudský rozmer." V rámci politického rozmeru ši myslí, že KDH môže byť stranou, ktorá dokáže v sebe integrovať aj ten typ politiky, ktorý v určitej forme predstavuje Hlina.

Po Hlinovi treba nanovo vysvätiť kancelárie KDH

"Myslím si, že by to aj pomohlo, ale opäť hovorím, môžem sa mýliť. Možno prevládne názor, že po Hlinovi treba vydenzifikovať a nanovo vysvätiť kancelárie KDH," uviedol. Podľa stanov KDH ho však môže na podpredsedu navrhnúť nielen predseda, ale hociktorý delegát. "V tejto chvíli, ešte neviem povedať, či budem kandidovať na funkciu podpredsedu. Uvedomujem si, že je zodpovedné sa k tomu jasne vyjadriť. Je to aj výrazom úcty k ľuďom, ktorí ma navrhovali."

Nemilosrdný vnútrostranícky zápas

Hlina sa však obáva toho, že by bol znova súčasťou nemilosrdného vnútrostraníckeho zápasu. "Už som si toho ponižovania, podozrievania, testovania viery, posudzovania užil naozaj dosť." Hlina zváži všetky okolnosti a k celej veci sa plánuje vyjadriť vo štvrtok. Huntie čaká snem už túto sobotu 22. augusta v Ružomberku.

"Viem však povedať, že chcem zostať naďalej jednou z tvárí umiernenej konzervatívnej politiky na Slovensku. Falošnosti, pokrytectva, ale aj fundamentalistov, fanatikov či dokonca fašistov s krížikom v saku je v slovenskej politike už naozaj dosť," dodal na adresu svojej politickej budúcnosti Hlina.

Boli to náročné štyri roky

Hlina okrem iného zhodnotil aj svoje pôsobenie v hnutí. Predsedovia v KDH dostali osem až desať rokov. "Mne boli dopriate štyri roky. Boli to náročné štyri roky mimo parlamentu. Robil som to, čo som delegátom snemu sľubil. Venoval som sa tomu naplno 7 dní v týždni, žil som s KDH 24 hodín denne." Zaspomínal si aj na tvrdé začiatky. Keď do KDH prišiel ako predseda, hnutie si muselo požičiavať na výplati, aby prežilo najbližšie obdobie. "Dnes má hnutie na svoju činnosť o milión eur viac ako v čase, keď som zdedil hnutie ja. Za celé štyri roky som si nedal preplatiť ani jeden jediný blok na pohonné hmoty, ubytovanie, stravu. Nemal som žiadnu výplatu."

KDH v minulých štyroch rokoch podľa dosluhujúceho šéfa dokázalo vytvoriť priestor pre finančnú podporu svojich kandidátov vo VÚC voľbách, komunálnych voľbách ako aj v eurovoľbách, čo nebolo predtým zvykom ani pri rádovo vyšších príjmoch. "V samotných parlamentných voľbách sa finančne priamo podporovala kandidatúra širokého množstva kandidátov. KDH vypracovalo a schválilo dva programové dokumenty (Nový november (2016), Oslava rodiny (2018)) ako aj volebný program Reštart (2020)," uviedol.

"Robil som na tím v regionálnych voľbách, robil som na tím v komunálnych voľbách, robil som na tím v eurovoľbách. Nemal som vytlačený ani jeden leták, billboard s mojim číslom na kandidátke v parlamentných voľbách," skonštatoval Hlina. KDH je podľa neho slobodná strana, nie je nikomu za nič zaviazaná. "Nemusí plniť požiadavky svojich vybavovačov. Bojoval som s tým vo vnútri štyri roky, ale všetkých vybavovačov sme odstavili," napísal.

Vinník sa našiel

KDH vie a môže robiť politiku pre občanov, pre udržateľnosť systému. "Politiku pre udržateľnosť parlamentnej demokracie. Takú politiku má zmysel robiť. Takú politiku som chcel vždy robiť." Vo voľbách však hnutie utrpelo porážku a opäť sa do parlamentu nedostalo. "Určite, mohol som urobiť viac, mohol som urobiť lepšie. Snažil som sa, výsledok sa nedostavil. Prijal som zodpovednosť," komentoval.

"Okolnosti, pre ktoré KDH nepostúpilo z druhej ligy do prvej a ktoré sú tiež dôležité, tie už však nik neskúma. Však načo? Vinník sa našiel. Vinník je jasný. Predseda. Taký vie byť život. Beriem na vedomie. Funkcie som sa vzdal," dodal Hlina.