Zahraniční pracovníci budú musieť mať negatívny test na KORONAVÍRUS, hovorí Krajčí

BRATISLAVA - Pracovníci zo zahraničia sa podľa pripravovaného usmernenia majú povinne preukázať negatívnym testom na nový koronavírus. Pracovníci Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR dostali úlohu, aby pripravili usmernenie pre zamestnávateľov, u ktorých pracujú cudzinci. Na štvrtkovom brífingu to potvrdil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

Na základe usmernenia majú zamestnávatelia zakázať cudzím štátnym príslušníkom, ktorí pre nich pracujú, vstup na územie svojich prevádzok, ak nepreukážu, že boli po príchode zo zahraničia zaregistrovaní na ÚVZ SR a v karanténe, a že majú negatívny test na nový koronavírus. Netýka sa to len zamestnancov, ale aj ľudí, ktorí vykonávajú prácu na základe živnosti.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Usmernenie by malo byť zverejnené na webovej stránke MZ SR do 1. septembra, avizoval minister po stredajšom (19. 8.) rokovaní vlády. V spolupráci s konzíliom epidemiológov navrhli, že ľudia z takzvaných menej bezpečných krajín by mali na územie SR vstúpiť po tom, ako sú zaregistrovaní na regionálnom úrade verejného zdravotníctva a najskôr na piaty deň testovaní. Prípadné sankcie a ďalšie detaily uvedie podľa ministra hlavný hygienik SR Ján Mikas vo svojom usmernení.