Smutná štatistika vlády: Minulý rok sa splnilo len 26 zo 121 aktivít pre integráciu Rómov

BRATISLAVA - Zo 121 aktivít, ktoré sa pri plnení akčných plánov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 mali zrealizovať v roku 2019, splnili zodpovední aktéri 26. Vyplýva to z monitorovacej správy plnenia Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 za rok 2019, ktorú v streda vláda vzala na vedomie.

"Priebežne sa realizuje ďalších 54 aktivít, v príprave realizácie bolo 15 a 22 naplánovaných aktivít sa nesplnilo. Štyri aktivity neboli vyhodnotené," uviedlo Ministerstvo vnútra (MV) SR v predloženej správe, ktorá každoročne informuje o stave plnenia úloh zo strany rezortov a ďalších inštitúcií. Úlohy sa týkajú siedmich oblastí (vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie, finančné zabezpečenie, nediskriminácia a prístupy k väčšinovej spoločnosti), pre ktoré sú vytvorené a schválené akčné plány.

"Celkový objem čerpaných finančných zdrojov na plnenie opatrení v jednotlivých oblastiach stratégie v roku 2019 bol 118.186.127 eur,“ dodalo MV. Najvyššia čiastka vyčerpanej alokácie podporila projekty v oblasti zamestnanosti (55.718.533 eur) a vzdelávania (43.722.616 eur).

Zdroj: Topky/Maarty

V prípade aktivít v oblasti bývania sa vyčerpalo 11.187.814 eur, pre aktivity na podporu zdravia 5.303.662 eur, na aktivity zamerané na zabránenie diskriminácie použili 2.244.402 eur, v prípade oblasti finančného zabezpečenia 9100 eur. Žiadne aktivity, a teda ani žiadne prostriedky sa nečerpali v prípade akčného plánu v oblasti prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti – iniciatíva integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie.

Materiál taktiež uvádza, že prostredníctvom dotácií Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v pôsobnosti MV v roku 2019 podporili 125 projektov v celkovej hodnote 930.448 eur. Viac ako polovica tejto sumy, 529.504 eur, sa týkala zabezpečenia technickej vybavenosti a rekonštrukcií bývania.

Splnomocnencom vlády pre vodohospodárske otázky sa stal Havlíček

Vo funkcii splnomocnenca vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách so susednými štátmi končí Vladimír Novák. V stredu o tom rozhodla vláda. Do funkcie zároveň vymenovala Romana Havlíčka. Havlíček bol v roku 2017 až 2018 poverený riadením odboru stratégie a metodiky na Úrade vlády SR, a tiež pôsobil ako hlavný štátny radca pre oblasť regionálneho rozvoja.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Bol aj hlavným štátnym radcom na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Od roku 2020 pracuje na Ministerstve životného prostredia SR ako hlavný štátny radca pre úlohy v oblasti integrovaného manažmentu povodí a protipovodňovej ochrany. "V zmysle uvedených dohôd a zmluvy sú vytvorené komisie pre hraničné vody, ktoré, okrem iného, na pravidelných zasadnutiach prerokovávajú všetky otázky z oblasti vodného hospodárstva na hraničných vodách so susednými štátmi," uvádza sa vo vládnom materiáli.

Kontroly minulý rok odhalili 191 nelegálne zamestnaných cudzincov

Pri odhaľovaní nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce cudzincov v roku 2019 skontrolovala polícia spolu s inšpektorátmi práce 291 podnikateľských subjektov. Nelegálne zamestnávanie odhalila v 49 firmách, v ktorých na "čierno" pracovalo 44 Slovákov a 191 cudzincov. Vyplýva to zo Súhrnnej správy o stave plnenia úloh, zámerov a cieľov migračnej politiky. Správu, ktorú na stredajšie rokovanie vlády predložilo Ministerstvo vnútra (MV) SR, vzal kabinet na vedomie.

Zdroj: SITA/Marek Mrviš

V rámci kontrol zameraných na dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania, pobyt cudzincov a odhaľovanie obetí obchodovania s ľuďmi skontrolovali celkovo 2183 osôb, z toho 1331 občanov Slovenskej republiky a 852 cudzincov. Najviac, 142 nelegálne zamestnaných cudzincov pochádza z Ukrajiny, bez potrebných povolení pracovalo aj 25 Srbov, 18 Moldavcov a šesť Gruzíncov. "Nelegálne zamestnaní cudzinci vykonávali prácu predovšetkým v oblasti priemyselnej výroby a stavebníctva," dodal rezort vnútra. Upozornil tiež, že 56 nelegálne zamestnaných cudzincov nemalo ani oprávnenie na pobyt v SR.

Súhrnná správa bilancuje plnenie opatrení jednotlivých rezortov, prípadne iných subjektov, ako napríklad Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) v oblasti migračnej politiky. Na rok 2019 prijali inštitúcie približne 80 opatrení, väčšina z nich sa priebežne plnila. "Pri napĺňaní zámerov migračnej politiky sa primerane uplatňujú princípy aktívnej účasti na úlohách Európskej únie v oblasti kontroly hraníc, prisťahovalectva a azylu, ústavnosti a zákonnosti, suverenity, regulácie migrácie, dodržiavania ľudských práv a slobôd, flexibility a zákazu diskriminácie," uviedli predkladatelia správy.

Konkretizujú napríklad, že v prípade oblasti spolupráce SR s Európskou agentúrou pre zahraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) pokračuje budovanie zahraničnej jednotky Policajného zboru. "Databáza zahraničnej jednotky k 31. decembru 2019 disponuje 405 policajtmi,“ uviedlo MV v správe. V roku 2019 bolo z tejto jednotky do zahraničia vyslaných 188 policajtov. "V rámci bilaterálnej pomoci bolo vyslaných 97 policajtov (do Macedónska 45, do Srbska 52) a do operácií organizovaných agentúrou Frontex 91 policajtov," priblížil rezort.

Obciam a VÚC vláda vykompenzuje výpadok dane z príjmov fyzických osôb

Obce a vyššie územné celky (VÚC) by mali dostať návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. Vláda v stredu schválila návrh Ministerstva financií (MF) SR. Rezort priblížil, že v tomto roku zásadným spôsobom negatívne ovplyvnila hospodárenie a celkovú finančnú situáciu územnej samosprávy pandémia spôsobená ochorením COVID-19.

V dôsledku prijatých epidemiologických opatrení sa znížila ekonomická aktivita, čo sa odrazilo na negatívnom vývoji výberu dane z príjmov fyzických osôb. Výpadok dane z príjmov fyzických osôb oproti schválenému rozpočtu verejnej správy na tento rok predstavuje u obcí sumu 121.527.000 eur a u vyšších územných celkov sumu 52.075.000 eur podľa prognózy MF SR za jún 2020.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Bezúročná návratná finančná výpomoc určená na krytie výdavkov samosprávnych funkcií sa poskytne na základe žiadosti obce alebo vyššieho územného celku maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 so štvorročnou splatnosťou v rovnomerných ročných splátkach, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024," konštatuje rezort financií v predkladacej správe.

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci je podmienené finančnou disciplínou subjektu územnej samosprávy, a preto nemôže byť poskytnutá subjektu, ktorý je v ozdravnom režime, nútenej správe alebo nespĺňa podmienku dodržania limitu dlhu a dlhovej služby. Navrhuje sa tiež povinnosť pre obce a VÚC použiť prostriedky z návratnej finančnej výpomoci do konca tohto roka.

Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve určuje, že výnos dane z príjmov fyzických osôb v príslušnom rozpočtovom roku je príjmom rozpočtov obcí vo výške 70 % a výnos dane v príslušnom rozpočtovom roku je príjmom rozpočtov vyšších územných celkov vo výške 30 %.