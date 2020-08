Klavírny virtuóz Jozef Hollý je ONLINE! Spýtajte sa ho na čokoľvek

Napriek tomu, že Jozef Hollý so svojou geniálnou a multižánrovou hrou na klavíri precestoval takmer celý svet , už niekoľko rokov pravidelne koncertuje aj v Slovenských mestách. Po minuloročnej vypredanej šnúre , kedy len v Bratislave odohral aj so svojou kapelou 4 koncerty, prichádza na jeseň opäť. Otváracím koncertom bude veľkolepý OPEN AIR koncert v Bratislavskom InParku 27.8 .

Svojim špecifickým spôsobom spája rôzne hudobné žánre od klasiky, cez filmovú hudbu, až po jazz a pop . Neexistuje publikum, ktorého by Jozefova hra na klavír nevtiahla do inej dimenzie. Neexistuje jeho koncert, na ktorom by sa na moment nezastavil čas…

Online rozhovor

09:50 - otázka od: Klara Pekny den Jozef, planujete vydat v najblizsej dobe novy album? Zelam vam vela stastia a zdravia Dobrý deň, posledné mesiace som všetok čas venoval spracovaniu audia a viedea pre pripravované DVD z minuloročného koncertu v BA. DVD bude pravdepodobne začiatkom októbra.

09:55 - otázka od: mmm Dobry den, chcel by som sa spytat ci planujete nejaky vecsi vianocny koncert na vychode slovenska, dakujem Dobrý deň, koncert výlučne s vianočnými skladbami neplánujem, avšak v období advetnu bude koncert v Prešove 5.12, Bardejove 6.12. Turné však začína 25.10. v Košiciach. Verím, že si nájdete mesto, ktoré Vám vyhovujem

09:59 - otázka od: Pusinka Ahoj, si zadany?:))))) Áno, už mám po boku úžasnú dámu, ktorá mi je veľkou oporou ;-)

10:00 - otázka od: Karol Zdravím maestro, zaujímalo by ma ako prežívate ako umelec v týchto ťažkých časoch, ďakujem, nech sa darí. Karol Ahoj Karol, snažím si zachovať pozitívnu myseľ. Venovať sa práci, ktorá ma baví a keď to na mňa predsalen doľahne idem si zabehať :DDDD

10:05 - otázka od: Jana Dobry den, mozeme vas niekedy vidiet aj niekde na Orave? Dakujem za odpoved a prajem vela stastia Dobrý deň Janka, Nabližšie k Vám budem v Ružomberku 31.10. Bohužiaľ Oravu zatiaľ zbenutú nemám. Budem sa snažiť zavítať aj k Vám ak leď tento rok to už aj kvôli aktuálnej situácii asi nedáme. Budem však určite uvažovať. Verím, že budúci rok :)

10:11 - otázka od: Lucia Lula Ahoj Jožko! Máš rodinu? Ako tráviš voľný čas? Ahoj Lucka, áno z predchádzajúceho mnželstva mám 17.r. syna :) Vo voľnom čase si rád zašportujem, viem si vyhutnať čas aj pri dobrom jedle a cestovaní (keď je to možné) No a keď som lenivý a nič sa mi nechce, tak sa občas odreagujem aj pri playstation

10:14 - otázka od: anetka Chcela by som sa opytat, kde sa Vam najlepsie hralo a ktoru krajinu ste si oblubili :) Dakujem Pekny den! Krásne spomienky mám na Poľsko a taktiež sa mi páčil obrovský hudobný rozhľad nemeckého publika. Slovensko je však moja srdcová záležitosť a som nesmierne rád, že tých najleoších fanúšikov mám doma.

10:17 - otázka od: Marianna 258 Dobry den, chcela by som sa opytat, co si myslite o bezpecnosti na vasich koncertoch. ci bude vsetko dodrzane. dakujem. urcite pridem! Dobrý deň, určite sa budeme riadiť aktuálne platnými nariadeniami, no som presvedčený, že je potrebné, aby sa každý z nás správal zodpovedne.

10:26 - otázka od: Lenka Kuzminova Ahoj Jožko! Milujem tvoje koncerty a nesmierne sa teším na koncert v BA. Držím palce aj tebe aj všetkým hudobníkom v týchto neľahkých časoch. Ako vnímaš situáciu s kultúrrou na Slovensku ty? Ďakujem Lenka za tvoju priazeň. Ak sa jedná o momentálnu situáciu, tak je to naozaj ťažké a úprimne musím napísať, že už aj mimo tejto ťažkej situácie bola kultúra nie najlepšie podporovaná. Momentálne je veľmi náročné niečo plánovať, nakoľko sa situácia stále mení a pre nás umelcov je to veľmi nepriaznivé obdobie. Bol by som rád, ak by sa kultúre venovalo viac pozornosti všeobecne a vážili sme si ju, pretože aj keď to v prvom momente nevnímame, je liekom na naše duševné a verím, že aj fyzické zdravie.

10:26 - otázka od: Juraj K. Dobrý deň pán Hollý, už máte pripravený program na Bratislavský koncert? Čo nám zahráte?:) Ďakujem za odpoveď. Juraj Dobrý deň, koncert v BB je naplánovaný na 21.11.

10:27 - otázka od: Marienka Otázku nemám. Prajem všetko najlepšie k zajtrajší narodeninám, nech mu to ešte dlho, dlho.... krásne hraje. Pekný den Ďakujem veľmi pekne :) Aj som zabudol, že už zajtra som o rok starší.

10:27 - otázka od: Janka Beňová Chcem Vás pozdraví a opýtať sa kedy budete najbližšie vystupovať v Banskej Bystrici. Ďakujem Banská Bystrica bude 21.11. :)

10:29 - otázka od: Klára Lesičková Nemám priamu otázku, len chcem touto cestou vyjadriť p. Hollému vďaku za chvíle hlbokých zäžitkov pri sledovaní a počűvaní jeho umeleckých kreácií , hraní rôznych žánrov hudby, nádherných videoklipov .Prajem pánovi Hollêmu veĺa zdravia a veĺa úspechov v umeleckom i osobnom živote. Veľmi pekne ďakujem za krásne slová, Vážim si to. Pre umelca je najväčšie zadosťučinenie, keď sa jeho tvorba páči a dotýka sa...

10:40 - otázka od: Kinga Petríková Ste človek, ktorého ten druhý strasne potrebuje poznať, vidieť, lebo prostredníctvom hudby vysielate niečo také silné, že to ani nemôže byť pravda :) mňa by zaujímalo, či niekedy registrujte aj osobne príbehy ľudí, či nejakým náhodným výberom oslovíte aj Vašich poslucháčov a zisťujete, ako ste ich ovplyvnili. Ďakujem :) Ďakujem za pekné slová. Osobné príbehy sa ku mne z času na čas dostanú prostredníctvom mailov ako aj napr. osobným poďakovaním. Je pre mňa niekedy až zázrakom, ako moja hudba niekomu dokáže pomôcť, či v osobnom živote, alebo pracovnom. Nikdy by ma nenapadlo, že moja hudba, resp. moje koncerty budú mať aj nazvem to liečivé účinky. Je to niečo prekrásne a ak som takýmto spôsobom zdravotne, alebo psychicky čo i len trošku pomohol, tak som šťastný. Aj tieto momenty mi pomáhajú v momentoch, keď premýšľam ako ďalej. Je to teda akási vzájomná pomoc a vždy budem tvrdiť, že sme všetci prepojený a potrebujeme jeden druhého ;-)

10:42 - otázka od: Gabika Francisci Jozef viem, že máš v pláne aj Banskú Bystricu prosím daj termín. Ďakujem a nech sa Ti darí. Gabi Áno, B.Bystrica je 21.11. a tešíme sa do nového priestoru. Všetky koncerty su na mojom facebookovom profile a taktiež na predpredaj.sk

10:51 - otázka od: Jon Dobry den. Existuje medzi rozvinutostou imaginacie a interpretaciou hudobneho diela spojitost? Dakujem za odpoved. Pre mňa je imaginácia neoddeliteľnou súčasťou pri interpretácii hudobného diela. Práve tá predstavivosť reprezentuje každého umelca inak a v tom je to čaro. Je už potom na poslucháčovi, s ktorým umelcom sa takpovediac pocitovo spojí a dokáže mu vyčarovať pocit šťastia, no niekedy aj smútku. Ja ostanem ale radšej pri tom šťastí ;-)

11:01 - otázka od: Zuzana Slobodova Dobrý deň , ja by som sa chcela Jozka opýtať , či dá niekedy svoje vlastne klavírne skladby do not , pretože sú nádherne a určite by si ich mnoho klaviristov rado zahralo . Ďakujem a pozdravujem . Pozdravujem Zuzka, ďakujem pekne. Snáď ťa poteším, pretože jedna skladba už v notách je a bude zverejnená na mojej stránke - www.jozefholly.com Jedná sa o náročnejšiu skladbu Il Raggio Della Vita z môjho posledného albumu "PIANO SHOW". V tomto roku som sa zaviazal zapísať do nôt ešte minimálne jednu moju autorskú skladbu ;-)

11:02 - otázka od: Magdalena Peczeova Kedy prídete prosím do Levíc??? Levice sú práve v rokovaní a snažíme sa nájsť decembrový termín. Držte palce ;-)

11:07 - otázka od: Jozef Pozdravujem, najprv - na niekolkych koncertoch som uz aj s priatelmi bol a urcite na niekolko este pojdem, su uzasne ! Moja otazka : tohto roku nas opustil Ennio Morricone (jeho koncert bol vyborny) - neuvazujete nad prerabkou niektorej z jeho filmovych skladieb ako "poctu" jeho dielu ? Jozef. Ďakujem Vám Jozef, som veľmi rád, že opäť prídete na koncert. Ennio Morricone bol obrovský človek a prezradím, že jeho skladbu Cinema Paradiso som už zaradil ja na najbližší koncert v Bratislave 27.8. Taktiež odznie aj v rámci tohtoročného turné. V pláne je taktiež spracovanie jeho ďalšej skladby.

11:09 - otázka od: Katarína Kačalková Ahoj Jožko, prosím v akom štádiu je spracovanie DVD? Na stránke ho ešte neponúkaš. Bude možné kúpiť ho na koncertoch? V Maladinove ešte asi nie, či...? Pozdravujem a teším sa na koncert Ahoj Katka, DVD je skoro dokončené a rozhodol som sa, že v rámci Tour 2020 ho už bude možné zakúpiť na koncertoch ;-)

11:12 - otázka od: Vlado Kaska Jozko prajem tebe a kapele len to najlepsie aby ste este roky mohli rozdavat radost ludom z kvalitnej muziky. Som hrdy nato ze mas okolo seba tych najlepsich muzikantov z Rbk. A som este hrdy na to ze som mal prilezitost hravat s tvojim ockom ktory ma vela naucil v muzike. S pozdravom V. Kaska P. S. Pozdrav Petera a Pala Ďakujem krásne Vladko a taktiež som hrdý na mojich chlapcov, ktorých veľmi rád pozdravím. Ocko bol úžasný hudobník a aj spolu s mojou maminkou im vďačím za to, kým dnes som. Vždy stáli pri mne a aj keď to so mnou nebolo vždy ľahké, tak ma podržali a obetovali veľa času!

11:15 - otázka od: Veronika Ja otázku nemám ale chcela by som vám Jožko poďakovať. Za vašu nádhernú hudbu, ktorá v ťažkých časoch vždy pohladí moje srdce. Bude stále takým úžasným fenoménom ako do teraz a želám vám nech vám pršteky po klávesoch behajú ešte rýchlejšie a ešte veľmi dlho :D ďakujem vám a k zajtrajším narodeninám všetko len to najlepšie maestro Ďakujem Vám krásne za želanie a budem robiť všetko preto, aby som aj naďalej rozdaval radosť ...

11:17 - otázka od: Zuzana Zdravím plánuje koncerty aj na východe Slovenska ? Áno, 25.10. KE, 5.12. PO a 6.12. BJ Všetky termíny a vstupenky sú na - predpredaj.sk

11:19 - otázka od: Jozef Pozdravujem, tohto roku zomrel velikan nielen filmovej hudby - Ennio Morricone. Co tak skusit urobit prerabku niektorej z jeho slavnych filmovych skladieb ? Jeho koncert ako aj tie Vase su uzasne, clovek nacerpa energiu. Áno, bol to velikán a jeho skladbu Cinema Paradiso som zaradil už aj na najbližší koncert v BA - 27.8. Ďakujem, veľmi ma teší ak možem hudbou posunúť energiu poslucháčom

11:19 - otázka od: Maroš Zdravím....poznám sa s Vašim menovcom Vladom Hollým, učí na Janáčkovej univerzite v Brne. Je to Váš príbuzný, alebo len menovec? Dík Pravdepodobne to bude len menovec ;-)

11:20 - otázka od: Katarína Som rada, že som Vás objavila na FB. Robíte mi deň krajším :-) Aj Vy mne ho robíte krajším práve Vašimi správami a šťastím :-)

11:22 - otázka od: Alena Dobrý deň Jozef.. Obdivujem Tvoje neskutočne šikovné ruky.. A teraz otázka.. Čo tak navštíviť Sabinov Ďakujem pekne a Prešov máte blízko, očakávam Vás na koncerte ;-) ...a ktovie, možno jedného dňa zavítam aj priamo do Sabinova ;-)

11:24 - otázka od: Baladook Ani nie tak veľmi otázka, skôr len vyjadrenie obdivu. Veľmi sa mi páči vaša tvorba. Pokračujte v tom, čo robíte, ide vám to fantasticky. :-) Potešili ste ma a práve takéto správy dodávaju energiu aj mne a určite ešte budem pokračovať :-) Ďakujem Vám

11:27 - otázka od: Kinga Pekný deň, chcela by som sa spýtať, kedy bude možné Vás vidieť v Žiline a pri čom(okrem hudby) dokážete najviac relaxovať, resp. čo je Vaše hobby. A ďakujem za krásny čas pri Vašej hudbe :) Dobrý deň, v Žiline som v rámci Tour 2020, konkrétne - 28.11. Vstupenky - predpredaj.sk Veľmi rád relaxujem športom (beh, bicykel), v prírode, ale krásne viem zrelaxovať aj pri chutnom jedle v peknom prostredí ;-)

11:28 - otázka od: ŽANET Tak milé Ahoj Jožko ako sa máš?je to zvláštne takto... Mám sa fajn, užívam si slniečko, ale zároveň aj pracujem ;-) krásny dník prajem

11:31 - otázka od: Zuzana Dobrý deň Jožko, ani nemám otázku, skôr by dom chcela poďakovať za nádhernú hudbu,ktorú nám prinášate. Veľmi sa tešíme s mojou úžasnou kamarátkou (ktorá mimochodom má Vaše fotky z každého koncertu na ktorom bola na dverach v skrinke v práci Pekný deň aj Vám Zuzka. Ďakujem za povzbudivé slová a budem sa teda tešiť na ďalšie pribúdajúce fotky ;-) Pozdravujem Vašu kamarátku a skrinku mi kľudne odfoťte a postnite na fb, alebo na mail- koncerty@jozefholly.com Určite sa poteším ;-)

11:35 - otázka od: Zuzana Dobrý deň Jozef, moja otázka je trošku iného rázu: Akým spôsobom upravujete jednotlivé skladby -dávate to aj na papier, alebo to máte len v hlave? Pomáha vám s tým niekto alebo ste zároveň aj skladateľ a zapisovateľ ? Dobrý deň, skladby upravujem sám a všetko sa to deje v mojej hlave ;-) V princípe to nedávam na papier. Noty mojich aranžmánov sa ale rozpisujú pre sláčikové nástroje a v tom mi pomáha moj skvelý keyboardista Matej Šajgalík.

11:39 - otázka od: Gabriela Ahoj Jožko, Andrej Urmínsky je Tvoj nový člen? Pribudne ešte niekto? Vďaka a pekný dník Pekný deň Ganika...Áno, Andrej Urminský bol s nami po prvý krát predvčerom na koncerte v Maladinove. Bol výborný a som veľmi rád , že výber padol práve na neho. Teším sa na spoluprácu. V rámci turné by mali pribudnúť ešte ďalší dvaja umelci, ale ešte nebudem predbiehať. Hlavne treba zabezpečiť plné sály ;-)

11:40 - otázka od: LH Tešíme sa na koncert v Ružomberku Jožko, s kamoškou Katkou si ho nikdy nenecháme ujsť a samozrejme CD s Vaším podpisom a foto nikdy nesmie chýbať. Už máme lístky rezervovane v prvom rade... Želáme Vám zo ❤️ veľa úspechov a kopec dobrých nápadov na skvelú hudbu... Ďakujem krásne, veľmi sa teším opäť na RK a verím, že si to všetci spolu poriadne vychutnáme ;-)