Sulík chystá druhý balíček! Zapojiť sa môžu aj ľudia: Ekonómovia radia, TOTO sú kľúčové oblasti

BRATISLAVA - Koncom júna schválila vláda tzv. Sulíkovo kilečko, súbor opatrení na pomoc podnikateľskému prostrediu. Prvý balík obsahoval vyše sto opatrení. V druhom balíku, ktorý plánuje ministerstvo hospodárstva predložiť na jeseň, by malo byť opatrení oveľa viac. Čo by mal druhý balíček podľa ekonómov obsahovať?

Poslanec a šéf hospodárskeho výboru Peter Kremský vypracoval dotazník, v ktorom môžu občania a podnikatelia uviesť, aké opatrenia by privítali v druhom balíčku opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a naopak, aké sú podľa nich najväčšie prekážky podnikania na Slovensku. Podľa rezortu hospodárstva je ešte predčasné hovoriť o konkrétnych opatreniach. Ekonómovia však majú jasno.

Ľudí nechcú nechať bokom

Poslanec Kremský na sociálnej sieti informoval o dotazníku, prostredníctvom ktorého sa občania môžu zapojiť do príprav druhého balíčka na zlepšenie podnikateľského prostredia. Rezort hospodárstva už pracuje na druhom Sulíkovom kilečku. "Nechceme Vás (ľudí, ktorých sa to týka) nechať bokom," uviedol v dotazníku Kremský.

"Odpoveďami môžete aj Vy prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia a to návrhom riešení, ktoré pokladáte za dôležité. Prosíme o seriózne a splniteľné riešenia. Ďakujeme," napísal.

Druhý balíček bude obšírnejší, svetlo sveta uzrie zrejme na jeseň

Rezort hospodárstva plánuje druhý balíček zverejniť na jeseň. "Rezort hospodárstva chce naďalej kontinuálne zlepšovať podnikateľské prostredie na Slovensku, preto má ambíciu pripraviť na jeseň aj druhý balík na jeho skvalitnenie," uviedla hovorkyňa rezortu Katarína Svrčeková. Na jeseň by mal ísť na schválenie aj do parlamentu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Druhý balíček by mal podľa rezortu obsahovať výrazne viac opatrení, ako prvé „kilečko“. "Pôjde o množstvo drobných, ale mimoriadne užitočných opatrení, ktoré odstránia rôzne nezmyselné povinnosti a výrazne zjednodušia život podnikateľom. Ministerstvo v súčasnosti zbiera podnety od samotných podnikateľov, hovoriť o konkrétnych opatreniach je však zatiaľ predčasné," dodala hovorkyňa. Táto fáza by mala skončiť koncom augusta. V prveh polovici septembra by mal Sulíkov tím začať rokovať s ministerstvami, následne dať opatreniam legislatívnu podobu.

Pomoc by mala smerom do troch oblastí

Podľa analytika Nadácie F. A. Hayeka Martina Reguliha musí druhý balíček pokračovať v duchu toho prvého. "Samozrejme, s ohľadom na čas, ktorý vláda má na prípravu toho druhého balíčka, sa naň budú upierať vyššie očakávania z hľadiska dopadu prijatých opatrení," uviedol pre Topky odborník. Reguli uviedol tri kľúčové oblasti, ktorým by sa mala vláda venovať.

Sú nimi odvody a dane, znižovanie podnikateľských regulácií a flexibilita zákonníka práce . "Tie by totiž najviac z dlhodobého hľadiska motivovali firmy zostať na trhu a zostať na Slovensku v kontexte súčasnej krízy," uviedol Reguli s tým, že víta priame zapájanie podnikateľov a verí, že vláda vytvorí stabilný spôsob diskusie s podnikateľmi o potrebných zmenách. "Ťažko vypichnúť jeden konkrétny bod, ktorý treba zmeniť alebo problém na odstránenie, najskôr asi odvodová reforma a s ňou spojená stabilizácia dôchodkového systému," myslí si analytik.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Druhý balík by mal byť podľa neho obšírnejší a ambicióznejší. "Musí sa sústrediť na dlhodobé zlepšenie podnikateľského prostredia aj v oblastiach, kde štát zohráva kľúčovú úlohu ako vzdelávanie, transfer vedomostí a fyzická a digitálna infraštruktúra. Pomôcť treba rôznym skupinám podnikateľov ale dôraz musí byť na situáciu Malých a stredných podnikov," dodal Reguli.

Dôležitá je aj oblasť zamestnávania, fungovania represívnych zložiek a oblasť obchodných súdnych sporov

Podnikateľské prostredie nikdy nebude dokonalé, preto jeho zlepšovanie je nekonečný proces, v ktorom sa vždy dá niečo vymyslieť, uviedol analytik INESS Martin Vlachynský. Podľa neho sú tri kľúčové oblasti oblasť zamestnávania, fungovanie "represívnych" zložiek a oblasť obchodných súdnych sporov. "Veľkou výzvou je oblasť zamestnávania - prijatie, zamestnávanie , aj prepustenie zamestnanca obnáša obrovské množstvo povinností, od nahlasovacích, cez rôzne evidencie, až napríklad po administráciu niektorých záležitostí,ak je zamestnanec v exekúcii. Je na mieste začať sa pýtať aj závažnejšie otázky, napríklad či je logické, aby zamestnávateľ musel poskytovať dovolenku napríklad aj zamestnancom na materskej," povedal.

Druhou oblasťou je fungovanie "represívnych" zložiek, napríklad obchodnej inšpekcie, hygieny a ďalších. "Skúsenosti z terénu hovoria o tom, že neraz sa jedná o šikanovanie podnikateľov často až z absurdných dôvodov. Tieto orgány by mali na prvom mieste vystupovať voči podnikateľom ako partneri, so snahou pomôcť im dosiahnuť lepšiu zhodu s často neprehľadnými predpismi," skonštatoval Vlachynský. "Samozrejme, "kilečká" by nám nemali dať zabudnúť ani na potrebu rozsiahlejších reforiem, napríklad v oblasti obchodných súdnych sporov," dodal.