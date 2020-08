KORONAVÍRUS Slováci, ktorí cestujú na Ukrajinu, potrebujú mať so sebou test na COVID-19

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Slováci, ktorí prichádzajú na Ukrajinu, musia mať so sebou negatívny výsledok testu na COVID-19. Nesmie byť starší ako 48 hodín. V prípade, že cestujúci príde bez testu, bude musieť podstúpiť štátnu alebo domácu karanténu. Ukrajina totiž od 1. augusta zaradila Slovensko do tzv. červenej zóny. Potvrdili to z Veľvyslanectva Ukrajiny v SR.