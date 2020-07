PREDPOVEĎ Počasie sa s nami zahrá: Kúpaliskové horúčavy očakávajte iba v jediný deň!

Čaká na nás letné slnko ale aj prehánky

Zdroj: TASR - Roman Hanc

BRATISLAVA - Počasie nás v poslednej dobe poriadne prekvapuje. Nedá sa povedať, že by sme si za posledné užívali práve "bazénové" teploty, no to sa môže s koncom júla zmeniť. Letným lúčom ešte neodzvonila posledná tohtoročná hodina. Preto vám teraz prinášame štandardnú celotýždňovú predpoveď.