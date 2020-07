VIDEO Odvolávanie Matoviča bolo veľmi dlhé: Cirkus, silné emócie a nečakaný odchod z parlamentu

BRATISLAVA - Včerajšok bol pre Igora Matoviča pomerne náročný deň. Jeho odvolávanie z pozície premiéra sa napokon natiahlo až do neskorých nočných hodín, pričom hlasovanie o jeho dôvere prebehlo až dnes nadránom o piatej hodine. Schôdza bola plná prekvapení a my sme vybrali tie najväčšie z nich.

Odvolávanie včera začalo pomerne neohrabane, keď sa začiatok schôdze kvôli blokácii poslancov OĽaNO a neprítomnosti niektorých poslancov opozície nezačal v stanovenom čase o desiatej hodine, a tak sa jeho začiatok presunul na 11:14.

Poslanec a predseda klubu OĽaNO Michal Šipoš neskôr na tlačovom brífingu spolu s kolegami s koaličných klubov deklaroval, že išlo len o nadstavenie zrkadla bývalým vládnym poslancom za to, aké kroky "páchali" pri odvolávaní oni.

Chceli sa s nami pohrať, hovoril Pellegrini

Oni jedno hovoria a druhé robia. Veď keby nám aspoň dopredu povedali, že sa s nami chvíľu pohrajú a urobia nejakú obštrukciu, tak to stačí. Ale včera si myslím, že mali všetci plné ústa toho, ako nebudú blokovať schôdzu," povedal po tomto incidente podpredseda parlamentu a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini.

O hodinu neskôr ...

Bolo štvrť na dvanásť a parlament bol konečne uznášaniaschopný. Prítomných už bolo 124 poslancov. Schôdza mohla začať.

Zdroj: Topky/Maarty

Neskorý začiatok a skorá prestávka

Boris Kollár na úvod predniesol návrh, či by sa mohlo rokovať aj po 19tej hodine večer s tým, že obedná prestávka bude trvať od 12:00 do 14:00. Keďže už však bolo po jedenástej a schôdza sotva začala, začala padať kritika zo strany opozičných poslancov, prečo je nutné obednú prestávku začínať tak skoro. Nepadla však na úrodnú pôdu a prestávka napokon skutočne potrvala v pôvodne avizovanom čase.

Diplomovka nebola jadrom dôvodov

Navrhovateľ Juraj Blanár zo Smeru-SD predstúpil pred poslancov s odôvodnením schôdze. Na osobe Matoviča mu totiž neprekáža len kauza diplomovej práce, ktorá je plagiátom, ale aj to, že podľa jeho slov spackal bruselský summit a podľa strany Smer-SD Slovensko prišlo o pol miliardy eur z tohto fondu. "Je to aj jeho nekompetentnosť vo svojej funkcii, spackáný bruselský summit a to, že Slovenská republika prišla o stovky miliónov eur," povedal Blanár, na čo sa začali koaliční poslanci z OĽaNO nahlas smiať.

Hlavný program

O slovo v pléne ešte pred samotnou rozpravou požiadal hlavný účastník schôdze, a síce premiér Igor Matovič. Ten až v dvojhodinovom emotívnom prejave kritizoval nielen návrh na jeho odvolanie z funkcie, ale spomínal aj mnohé kauzy, ktoré sa diali počas vlád Smeru. V pléne stihol počastovať aj jedného z navrhovateľov Richarda Rašiho ako zlodejiska v slovenskom zdravotníctve. "Pre neho bol dôležitý biznis aj s nebohým pánom Paškom. Potom sa išiel tváriť za ministra zdravotníctva. Nehanbíte sa páni? Vy idete moralizovať po 12 rokoch rozkrádačky?" pýtal sa Matovič.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

"Odtrhli sme svine od válova," pokračoval v narážkach na smeráckych poslancov premiér. "Chceli ste zakryť obrovskú hanbu prepitého Roberta Fica, ktorú nemal v hlave nič iné len alkohol a mladé dievčatá," spomenul Matovič, pričom odkazoval na časy, keď ako premiér chodil do Bruselu ešte šéf Smeru Robert Fico.

"Naša životná úloha je, aby ste sa za žiadnu cenu nedostali k tým peniazom, ktoré k nám teraz prišli, pretože by ste ich ihneď rozkradli," pokračoval.

Nečakaný popol na hlave

Matovič v priebehu vystúpenia však zásadne premostil, keď hovoril o nečestnosti a kauze diplomovej práce. Povedal, že sa s týmto musí v pléne podeliť s poslancami inak nebude mať čisté svedomie. "Nasťahoval som moju rodinu do domu, ktorý ešte nie je skolaudovaný. Nech sa páči. Možno z toho bude ďalšia kauza," povedal prekvapujúce priznanie Matovič. Argumentoval tým, že nechcel, aby po voľbách ostala jeho rodina bývať v činžiaku. Tohto priznania sa potom často chytali v rozprave aj poslanci opozície.

Pellegriniho úder

Po ďalších vystúpeniach sa ku slovu dostal aj expremiér Peter Pellegrini, ktorý nešetril kritikou na Matovičovu adresu. Ten si ho v pléne vychutnal so všetkým, čo k tomu patrí. "Klamstvo je jeho pracovnou metódou a nezmenia to žiadne jeho cirkusové kúsky s detektorom lži," hovoril líder Hlasu-SD.

Zdroj: Topky/Maarty

Štipľavý koniec Pellegriniho vystúpenia a odpoveď cez status

"Matovič je falošnou zmenou, a to je najväčšia krádež pre jeho voličov," pokračoval v náklade Pellegrini. Jeho zotrvanie vo funkcii môže podľa Pellegriniho napáchať viaceré hospodárske a zahraničnopolitické škody. Svoje vystúpenie však zakončil poriadne štipľavo. "Viem, že bolo povedané, že premiér bude sedieť počas rozpravy v pléne, no poviem vám, že mať takého zlého človeka za chrbtom je veľmi nepríjemné," odišiel z rečníckeho pultu Pellegrini. Matovič zatiaľ na mobile písal ďalší zo svojich statusov.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

Vystúpenia v rozprave a odchod premiéra

Krátko po skončení Pellegriniho vystúpenia sa prešlo k bloku vystúpení ministrov vládnej koalície. Postupne sa za putlom vystriedali Jaroslav Naď, Roman Mikulec, Natália Milanová či Milan Krajniak.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Po vystúpení posledného menovaného sa krátko po šiestej hodine večer Matovič z pléna národnej rady vytratil a nikto netušil, kde sa práve nachádza. Nám sa to podarilo zistiť. Premiér si pritom nevypočul ani všetkých svojich ministrov vrátane Milanovej či Jána Mičovského. Rozhodol sa totiž odísť domov do Trnavy. Zastihli sme ho práve pred spomínaným neskolaudovaným domom.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Asi o pol ôsmej večer prišiel vo vládnej limuzíne a za sprievodu ochrankárov sa dostavil priamo do domu. Nezaradený poslanec Ján Podmanický medzičasom na základe našej exkluzívnej informácie navrhol, aby poslanci poslali Matovičovi domov pozdrav. "Ak by som chcel, preruším schôdzu až do príchodu premiéra. Ja som si to tu vždy odsedel," povedal na margo Podmanického návrhu podpredseda parlamentu Pellegrini, ktorý nechal schôdzi voľný priebeh.

Pridlhá rozprava a spomienka na Beblavého praktiky

Po ministrovi pôdohospodárstva Mičovskom nasledovali vystúpenia poslancov. Bolo ich až 30, takže rozprava sa natiahla až do neskorých ranných hodín. Ešte predtým, ako udrela jedenásta hodina večer sa poslanci ĽSNS Miroslav Suja a Milan Mazurek rozhodli, že budú blokovať priebeh rozpravy tým, že sa fyzicky postavia za rečnícky pult a nepustia k nemu nikoho ďalšieho. Urobili tak z dôvodu medializácie Matovičovho odchodu do Trnavy. "Budeme tu, kým sa nevráti premiér," hovorili.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

"Nech okoštuje vlastnej medicíny," povedal Mazurek za pultom, pričom dookola opakoval, že podobné praktiky robil ako opozičný poslanec Matovič ešte v minulosti. Podpredseda parlamentu Gábor Grendel následne vyhlásil desaťminútovú prestávku, počas ktorej sa však premiér stále neukázal. Po prestávke sa posunulo poradie rečníkov a Grendel vyzval Milana Mazureka, aby vystúpil, pričom už za pultíkom dobrú chvíľu mlčanlivo stál.

Najlepší Mazurekov prejav

Počas tohto "nemého" výstupu sa krátko pred polnocou stihol vrátiť premiér Matovič, ktorý Mazureka do mikrofónu sarkasticky pochválil za "výborný prejav". Tento vtip v pléne ešte chvíľu vydržal a vo faktických poznámkach Mazureka pochválili viacerí poslanci za doteraz najlepší prejav, keďže iba mlčal.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Rozprava následne pokračovala pôvodným tempom. Vystúpili takí poslanci ako Denisa Saková, Dušan Jarjabek či Ľubomír Petrák. Rozprava už o tretej ráno bežala v rekordnom, 16-hodinovom čase. Krátko po štvrtej hodine ráno sa pri pultíku objavovali aj koaliční poslanci. "Sklamali sme celé Slovensko, že tu riešime hlúposti. Hanbím sa ako sa hanbí celé Slovensko. 17 hodín žvástov," povedal v pléne poslanec Patrick Linhart zo Sme rodina.

Ku koncu štvrtej hodiny nadránom navrhovateľ Blanár konštatuje, že táto schôdza mala opodstatnenie. Viacerí opoziční poslanci dokonca pochválili vystúpenie ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského, ktorý podľa opozície nastavil vláde zrkadlo.

Hlasovanie o dôvere nadránom

Krátko po piatej hodine rannej bolo všetko jasné. Matoviča v hlasovaní podporili všetci prítomní poslanci koalície a za jeho odchod bolo len 47 poslancov. Matovič ostáva premiérom. Premiér na brífingu označil pokus opozície za zúfalý. Koaličná SaS po tomto hlasovaní považuje kauzu diplomovej práce premiéra Matoviča za nadobro uzavretú. Deklarovala to šéfka klubu liberálov Anna Zemanová.