Areál Istrochemu bol plný jedov: Mesto vo veľkom testuje podzemné vody! MAPA najviac ohrozených miest

História Istrochemu siaha až do roku 1873. Továreň založil Alfred Nobel na výrobu dynamitu a iných chemikálií. Až do začiatku druhej svetovej vojny bola súčasťou rôznych podnikov v rámci skupiny podnikov Alfreda Nobela. Išlo o najvýznamnejšiu chemickú továreň v Uhorsku.

V roku 1997 bol Istrochem sprivatizovaný a získala ho novozaložená manažérska akciová spoločnosť Chemické závody Bratislava. Členmi predstavenstva boli manažéri Istrochemu. Po nástupe Dzurindovej vlády v roku 1999 sa štát po dohode s Chemickými závodmi znova stal vlastníkom Istrochemu. V roku 2002 štát Istrochem predal skupine Agrofert, ktorú vlastní Andrej Babiš. V obrovskom areáli majú hodnotu najmä pozemky, ktoré majú rozlohu 150 hektárov.

Utajený dokument

V 90. rokoch závod figuroval pod názvom Istrochem a v roku 2002 Tepláreň III. V súčasnosti Tepláreň III. a okolité budovy chátrajú. Závody vyvolali v posledných dňoch vlnu záujmu najmä preto, že vyšla najavo utajená správa spred 10 rokov.

Zdroj: Polčas rozpadu

Firma Istrochem si objednala geologický prieskum o znečistení vo svojom areáli a ten zistil závažné znečistenie vody aj pôdy. "Rovnako ako obyvateľov, aj nás šokovala utajovaná správa o tom, že z Istrochemu mali unikať chemické látky, ktoré mali výrazne znečistiť podzemné vody. Keďže prúdenie podzemných vôd z tejto fabriky ide aj cez Ružinov a obávajú sa hlavne ľudia v Trnávke, dali sme otestovať skúšobne jednu vzorku vody zhruba zo stredu Trnávky," uviedol nedávno starosta Ružinova Martin Chren.

Koncern Agrofert, ktorému areál Istrochemu patrí je pripravený o odstránení environmentálnych záťaží rokovať. Situáciou okolo Istrochemu však zatiaľ nebol poverený žiaden konkrétny orgán štátnej správy. "Štát v zastúpení “príslušným” ministerstvom zatiaľ neprevzal zodpovednosť za žiadnu z uvedených lokalít," uviedlo MŽP pre agentúru SITA. Konanie o určení povinnej osoby bolo pridelené mestskej často Bratislava - Nové Mesto, v roku 2016 však bolo zastavené a žiadna povinná osoba určená nebola.

„Ide o staré tému, ku ktorej sme sa už mnohokrát v médiách vyjadrovali. V minulosti v lokalite prebehol rad rôznych prieskumov a ich závery sú známe. Tento prieskum uskutočnený pred 10 rokmi nepriniesol nič nové, čo by verejnosť nevedela. Avšak režim utajenia umožňovala platná legislatíva a postupovali sme plne podľa zákona," uviedol hovorca Agrofertu Karel Hanzelka.

Podľa jeho slov ide o ekologickú záťaž, ktorú nevytvoril Istrochem, ale vznikla pred 60 rokmi vo vtedajších Chemických závdoch Juraja Dimitrova. "Do spoločnosti Istrochem sme majetkovo vstúpili až v r. 2002. Likvidácia ekologickej záťaže nebola súčasťou privatizačnej zmluvy so štátom. Cez to sa spoločnosť Istrodeza, a. s. v zmluve s FNM zaviazala presadiť, aby spoločnosť Istrochem, a. s. investovala do svojho rozvoja, najmä do ekológie, odo dňa uzavretia zmluvy do roku 2012 sumu 1.000.000.000, - slovenských korún. To sme riadne splnili, naviac hodnota realizovaných investícií do rozvoja spoločnosti, najmä do ekológie, značne prekročila v zmluve uvedenú čiastku," hovorí Hanzelka.

"V novembri 2006 vydal FNM potvrdenie o splnení všetkých podmienok vyplývajúcich zo zmluvy. Aj naďalej podnikáme rad krokov k náprave a pokračujeme v činnostiach vedúcich k zlepšeniu životného prostredia. Ide o likvidácii objavených nebezpečných chemických látok, odstraňovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov, sanáciu objektov pôvodnej chemickej výroby a podobne. Objem kontaminácie nebezpečnými látkami je dnes vďaka tomu výrazne nižšia. Pokiaľ je nám známe, zatiaľ nebolo určené zodpovedné ministerstvo, s ktorým by sa dalo o veci konať. Sme určite na také budúce rokovania pripravení, ale predbiehať jeho výsledky je v tejto chvíli predčasné. Určite sa budeme správať konštruktívne, rozhodne nebudeme brániť vo vstupe na naše pozemky,“ dodal Hanzelka.

Testujú ďalej

Hoci analýza vzorky vody zo studne uprostred Trnávky kontamináciu nepotvrdila, podľa starostu Chrena to neznamená, že prípadná kontaminácia nehrozí alebo neexistuje. Mestská časť bude požadovať pravidelný monitoring kvality vody v celej postihnutej oblasti.

Informujem o ďalších krokoch ohľadom znečistenia z Istrochemu. Včera som absolvoval ďalšie stretnutie zástupcov... Uverejnil používateľ Peter Strapák Streda 22. júla 2020

"Magistrát na sekcii životného prostredia navrhol otestovať nielen pesticídy, ktoré testovala mestská časť Ružinov, ale pridali aj väčší set látok, presne podľa zoznamu látok z utajovanej geologickej správe z Istrochemu (napríklad kovy, chlórované benzény, nitrozlúčeniny a pod.). Keďže znečistenie Istrochemu v priestore celého obrovského areálu bolo rôzne aj rôznymi látkami, tak je chyba to testovať len časťou látok na Trnávke a potom vyhlásiť, že voda je v poriadku. Mimochodom, samospráva má právo vyžiadať si túto správu a nie čakať, kým ju niekto osloví. V tejto záležitosti by som čakal od mestskej časti výrazne vyššiu aktivitu, keďže sa jedná o zdravie občanov," informoval poslanec mestského zastupiteľstva Peter Strapák.

"Vyzbieral som zoznam aj za mestskú časť Nové mesto a na základe podnetu z BVS som pridal aj dve studne za Žabí majer, čo je mestská časť Rača. Zaznačil som všetky studne do mapy a poslal do BVS. Pridali sme aj jednu studňu komunálneho podniku magistrátu smerom ku Zlatým pieskom," ozrejmil.

Zdroj: Facebook/Peter Strapák

Časť závodov chátra

Istrochem je veľký ucelený, dnes už zväčša chátrajúci areál v Bratislave, ktorý má rozlohu 150 hektárov. Rozprestiera sa medzi železničnou traťou do Senca, železničnou traťou do Dunajskej Stredy, Bojnickou ulicou a Rožňavskou ulicou, okrem územia okolo Račianskej a Nobelovej ulice a okrem Jurajovho dvora a Mierovej kolónie.

Bývalá Tepláreň III neďaleko závodnej teplárne Chemických závododov Juraja Dimitrova, ktorej dnes chýbajú dva komíny a uhoľný dopravník, ešte stále ukrýva čaro svojej doby.