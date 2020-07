Konanie voči Kiskovi pre jeho kampaň by výbor mohol ukončiť v septembri

"Prijali sme uznesenie, ktoré hovorí o tom, že berieme na vedomie nález Ústavného súdu (ÚS) SR, budeme sa ním zaoberať v intenciách, ako nám ÚS povedal," uviedol Raši. Hoci Kiska vo veci namietal, že mu nebolo umožnené nahliadnuť do spisu, ide podľa Rašiho o ten istý materiál, ktorý majú k dispozícii aj exprezidentovi právnici, keďže je to súčasťou vyšetrovania jeho daňovej kauzy.

Puci, ktorý je spravodajcom tohto bodu, skonštatoval, že ÚS vytkol výboru aj nedostatočné ozrejmenie dôvodu, prečo by mal Kiska pokutu dostať. "Oslovíme pána prezidenta Kisku, nech sa vyjadrí k tým dvom skutočnostiam, o ktorých tvrdí, že o nich nevedel, alebo nemal možnosť sa vyjadriť. Potom si myslím, že na 99 percent budeme vedieť v septembri tento prípad uzavrieť," povedal.

Vetrák si rovnako myslí, že v septembri by sa malo nejakým spôsobom rozhodnúť. "Ja som len dal na zváženie, či to chceme ťahať do septembra, lebo ÚS vo svojom rozhodnutí konštatoval nie len formálne, ale aj obsahové pochybenie, keď spochybnil, či záväzok, ktorý sa tam označil za záväzok, je skutočne záväzok," poznamenal. Uviedol, že ak Puci ako spravodajca nebude vedieť lepšie formulovať a spresniť v čom spočívalo porušenie zákona, nemá podľa neho zmysel konanie naťahovať. "ÚS nám to rozhodnutie zruší znova," dodal. Ako možnosť ukončenia veci vidí aj prípadné zrušenie konania.

Bývalá hlava štátu mala podľa výboru NR SR zaplatiť pokutu vo výške troch mesačných platov verejného funkcionára za to, že jej získaním majetkového prospechu vznikol záväzok. Májové uznesenie výboru súviselo s financovaním Kiskovej prezidentskej kampane, ktorú mu mala robiť firma KTAG, pretože exprezident v oznámení za rok 2013 neuviedol tento vzniknutý záväzok. Vec vrátil v októbri minulého roka výboru na prerokovanie ÚS SR.