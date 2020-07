ODHALENIE Získali sme výpoveď Sklenku! Takto vznikol Kočnerov korupčný stroj: Z detailov až mrazí

Rozruch okolo bývalého sudcu Vladimíra Sklenku, ktorý sa zapredal Marianovi Kočnerovi stále neutícha. Muž, ktorý s prokurátorkou Valériou Simonovou vymenil svoje svedectvo za absolútnu beztrestnosť, policajtom za múrmi Národnej kriminálnej agentúry opísal, ako si zo súdnych rozhodnutí urobil výnosný obchod. Na úvod vyrozprával o svojich začiatkoch na ministerstve vnútra, kde pracoval od roku 1995. Ako príslušník polície chránil ministra spravodlivosti Štefana Harabina. „Neviem presný dátum, ale niekedy v lete 2010 som bol asistent sudcu Najvyššieho súdu,“ ozrejmil svoj kariérny rast, ktorý po tomto období nabral priam raketový vzostup.

V polovici roku 2014 sa Vladimír Sklenka stal sudcom a len o pár mesiacov neskôr už sedel na stoličke podpredsedu Okresného súdu Bratislava I, kam ho vymenoval minister spravodlivosti Tomáš Borec. „Bolo to vo februári 2015, alebo 2016, teraz to presne neviem, no asi v roku 2016,“ zamýšľal sa počas výsluchu nad svojou raketovou kariérou Sklenka.

Zdroj: Ján zemiar/archív

Z jeho výpovede následne vyplynulo, že asi v tom istom čase, ako sa stal podpredsedom Okresného súdu Bratislava I sedel Sklenka spolu s jedným z obvinených v kauze Búrka, s podnikateľom Ladislavom Mojžišom v istom pohostinstve v bratislavskej Vrakuni. „Mojžiš sa ma opýtal, či by som bol ochotný a stretol sa s p. Kočnerom, že sa ma chce niečo opýtať, že by sa rád so mnou stretol. Toto bolo niekedy v máji 2016,“ povedal vo svojej výpovedi Sklenka s tým, že pri tom sedení premýšľal, „či áno, alebo nie“.

Mojžiš Sklenku podľa vlastnej výpovede ubezpečil, že „takže som sa stretol s p. Kočnerom v hoteli WEST a tom tak, že on tam už bol, čakal ma v jednej miestnosti, niekde na poschodí, bola to miestnosť, ktorá slúži na prezentácie, bola to taká malá konferenčná miestnosť. Toto bolo prvý krát, on tam sedel a čakal na mňa, doprevadil ma k nemu pán Mojžiš, zoznámili sme sa, sadli sme si, prehodili sme pár viet. Spomenul, že vie, že som sa prihlásil na toho predsedu súdu a riešili sme trošku otázku politiky, nejakých pánov, nejaké veci a potom ma požiadal, mal na papieriku napísané 4 konania,“ popísal bývalý sudca Vladimír Sklenka moment, keď sa zrodila najväčšia justičná korupčná kauza v histórii Slovenka.

Keď na scénu vstúpila THREEMA

Pre Kočnera podľa výpovede dokázal hneď vyriešiť dve veci. A tak sa Kočner chcel opätovne stretnúť vo WEST-e. „Poďakoval sa mi, chvíľu sme sa porozprávali, podebatovali a potom sa postavil, podal mi ruku a povedal, že aby som počkal. On odišiel, potom po určitej dobe prišiel p. Mojžiš a dal mi 5000 eur. Tieto peniaze neboli uložené v obálke, mne dal len tak do ruky túto sumu v 500 eurových bankovkách a povedal, že no veď vidíš, čo som ti hovoril, on je v pohode,“ opísal bývalý sudca, ako po ďalšom stretnutí s Marianom Kočnerom zinkasoval v hoteli WEST prvý úplatok. Po viacerých stretnutiach a intenzívnejšej spolupráci navrhol Kočner Sklenkovi bezpečnejšie miesto pre spoločný „obchod“.

Zdroj: Ján zemiar/archív

„Pri tom jednom poslednom stretnutí, keď sme boli v hoteli WEST on navrhol, aby sme sa tu nestretávali ako teplí bratia, buzeranti, že aký mám telefón. Tak som mu ukázal NOKIU, ktorú som odovzdal polícii, tento telefón som mal aj v roku 2016, išlo o tlačítkovú NOKIU a on mi povedal, že potrebujem iný telefón. Ja som mu na to povedal, že toto je dobrý, bezpečný a on sa mi zasmial a povedal, aby som tu počkal, že sa vráti do 10 – 15 minút. On odišiel, potom sa vrátil po tej približnej dobe a doniesol strieborný iPhone 6, používaný, ktorý mi dal a povedal mi tej aplikácii THREEMA, túto mi pomohol nainštalovať, spárovali sme sa a odvtedy sme komunikovali len cez THREEMU. Pán Kočner nemal moje telefónne číslo, nikdy sme si nevolali, neesemeskovali, nepísali sme si cez Whats App, Viber a potom mi povedal, že sa budeme stretávať na inom mieste. To má dole pod Kolibou, ako je tá zákruta, kde stoja autobusy, keď sme si písali cez tú THREEMU a dohodli sme sa, kde, kedy a ako, tak čakal na aute. Ani sme nevystupovali, ja som sa napojil na neho a prišli sme k jednému rodinnému domu a tam sme si vystúpili, išli sme do jednej miestnosti a povedal, že sa tu budeme stále stretávať, čo aj tak bolo,“ spresnil vo výpovedi bývalý sudca, okolnosti za ktorých zmenili s Kočnerom miesto stretávania.

Utajená dohoda s prokurátorkou

Aplikácia Threema z Kočnerovho mobilu neskôr odhalila korupčnú sieť v justícii, ktorá nemá obdobu. Len za jedinú kauzu, ktorú Sklenka pre Kočnera neskôr riešil, zinkasoval obrovskú sumu. „Ide o TECHNOPOL SERVIS, že keď dobre dopadnú tie zápisy v obchodnom registri, povedal, že 100 tisíc eur. Vnútorne som sa tomu čudoval, že nejaký zápis a 100-tisíc eur, toľko peňazí je ochotný za to dať,“ sprostredkoval svoje myšlienkove pochody bývalý podpredseda Okresného súdu Bratislava I, keď mu Kočner sľúbil megaúplatok.

Tandem Kočner – Sklenka takto spolupracovali viac ako dva roky. Na úplatkoch si Sklenka prišiel na svoje. Len od Kočnera mal dostať takmer 200-tisíc eur. Do korupčnej siete sa chytilo celkovo trinásť sudcov bratislavských súdov. Tých zadržali a obvinili počas policajnej akcie Búrka v marci 2020. Vladimír Sklenka sa stal korunným svedkom a s prokurátorkou Valériou Simonovou si výmenou za svedectvo dohodol absolútnu beztrestnosť.

Zdroj: Ján zemiar/archív

Policajti mu dokonca robia „taxikárov“. Na výsluch do Nitry a späť ho služobným autom vozili hneď dvaja elitní policajti NAKA. Keď ho s týmto faktom počas výsluchu konfrontovali advokáti, Sklenka odpovedal, že podpísal v tejto súvislosti mlčanlivosť. Keď sa advokáti dožadovali odpovede, vstúpil do výsluch vyšetrovateľ. „Uvedenú otázku zamietam, nakoľko na túto nie je možné odpovedať z dôvodu mlčanlivosti. Upozorňujem JUDr. Mojtu v príde, ak má vedomosť o možnom porušení zákona, postupu vo vyšetrovaní nech vznesie podnet prokurátorke ÚŠP GP SR“. Čo si teda prokurátorka so Sklenkom ešte dohodla, je podľa tejto reakcie vyšetrovateľa utajené.

Kočnerove telefóny som zničil

Policajti však v súvislosti s korupciou obrovských rozmerov pracujú s Threemou z mobilu Mariana Kočnera a tak sa advokáti počas výsluchu spýtali, aké telefóny s touto komunikáciou používal a kde sú. „Používal som iPhone 6 starší, používaný a iPhone X nový. Používal som ich odvtedy, ako mi to v roku 2016 navrhol Kočner a pomohol mi nainštalovať THREEMU. Tú som používal od roku 2016. Oba telefóny som dostal od Kočnera. Čo sa týka toho nového iPhone X, tak ten som dostal ako darček k narodeninám. To bolo na jeseň 2017,“ vysvetlil exsudca počas výsluchu na polícií.

Po tejto odpovedi jeden z advokátov okamžite konfrontoval Sklenku s otázkou, čo sa s telefónom, v ktorom mal nainštalovanú Threemu, stalo. „Ten prvý iPhone 6 som zahodil, lebo tam už nebola funkčná baterka. To bolo hneď, ako som dostal ten nový iPhone X. A ten som zničil, zahodil v auguste, alebo v septembri 2019,“ povedal Sklenka. V súvislosti s dátumom zničenia telefónu, v ktorom mal nainštalovanú Threemu, je zaujímavá odpoveď na otázku, aký je dôvod jeho spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní.

„Osobný. Netýka sa to ničoho vo vzťahu k mojej práci. Týka sa to mňa a mojej rodiny. Je to moje vnútorné rozhodnutie. Riešil som to od septembra 2019. Ja sa k tomu vyjadrím v určitej dobe – verejne,“ odvetil Sklenka. Telefón s Threemou, ktorá rozkryla aj Sklenkovu trestnú činnosť, teda bývalý sudca zničil v tej istej dobe, ako riešil dohodu o spolupráci s políciou, po ktorej nasledovala dohoda o absolútnej beztrestnosti.