POTVRDENÉ Manželka sudcu fakturovala Kočnerove úplatky firme spájanej s Alenou Zsuzsovou

Sklenka totiž okrem korupčnej siete na bratislavských súdoch, vyšetrovateľovi popísal, ako jeho manželka fakturovala úplatky od Mariana Kočnera firme spájanej s Alenou Zsuzsovou, spoluobžalovanou v prípade vraždy Jána Kuciaka. V súvislosti s výpoveďou Sklenku rozbehla polícia akciu s krycím názvom BÚRKA, po ktorej skončilo v marci tohto roku v putách trinásť sudcov bratislavských súdov. Medzi nimi napríklad bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská.

Práve pre spomínanú výpoveď má bývalý sudca po dohode s prokurátorkou Vierou Simonovou dočasne odložené obvinenie. Presne pred mesiacom poukázali Topky.sk na to, že správy z Kočnerovej Threemy nasvedčujú tomu, že Dáša Sklenková, manželka svedka Vladimíra Sklenku mohla cez svoju firmu legalizovať manželove úplatky od Mariana Kočnera.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Prepis správ z Threemy totiž odhalil, že Sklenka písal 16 až 17. januára 2018 Kočnerovi. „Prosím ťa sme sa bavili, že v septembri vieme na firmu manželke dať objednávku? Vieme? 11?“ Kočner vzápätí reagoval vulgarizmom a komunikácia medzi dvoma hlavnými protagonistami naberá rýchly spád. „Samozrejme že vieme.... Tak ako sme sľúbili.... Čiže tých 11 chceš cez fa?. Komunikácia sa odvíja ďalej aj v ďalších dňoch a vrcholí 25. januára 2018, keď píše Vladimír Sklenka Kočnerovi. „A prosím ťa tá faktúra, ozaj? Všetko je v poriadku?“. Kočner hneď reaguje, „Jasné. Mala by byť zaplatená. Skontrolujem.“ Sklenka odpisuje, že „ešte nedorazili“ a pridáva emotikon mešca s logom dolára. Kočner odpisuje, že sú asi na ceste a uisťuje Sklenku, že na neho je spoľahnutie. No a pán podpredseda súdu v zapätí odpíše - „Ok, ďakujem, idem povedať pani domu, aby skontrolovala.“

Priznanie korunného svedka

Informácie Topky.sk o možnej legalizácii príjmu z trestnej činnosti Dášou Sklenkovou, nenechali chladnými ani advokátov, ktorí sa zúčastňujú výsluchu korunného svedka. Vladimíra Sklenku, ktorý manželku do špinavého biznisu s Kočnerom namočil, preto za múrmi Národnej kriminálnej agentúry s týmito informáciami konfrontovali. „Áno. Ide o firmu mojej manželky a firmu, ktorú si nespomínam, aký má názov, tuším je z Vrábľov.... Ide o sumu 11-tisíc eur. Ja som mojej manželke od začiatku pomáhal, nie vždy sa jej darilo, raz bolo dobré obdobie, raz bolo zlé obdobie, tak som jej chcel pomôcť. Tak som s tým, že mám u pána Kočnera stále odložené nejaké peniaze z tých vecí a konaní ako som to popísal v skutkoch, tak som tam v tej dobe mal ešte tých 11-tisíc eur, tak som ho požiadal, že by som to chcel vyriešiť a pomôcť jej,“ zaspomínal svedok Sklenka na časy, keď s Marianom Kočnerom kuli bandu a z peniazmi z trestnej činnosti chcel vraj pomôcť manželke.

„Vymyslel som to tým spôsobom, kde vlastne manželka vykonala nejakú službu na základe zákazky, ktorú mi pomohol sprostredkovať pán Kočner. Ona na základe jej objednávky uvedenú službu vykonala a mi to odovzdala. Potom vystavila faktúru príslušnej firme, manželka z toho odviedla DPH. Manželka o uvedenom spôsobe nevedela. To vlastne tú službu, ktorú vykonala boli preklady technických listov, ktoré mi odovzdala aj som to zahodil,“ vysvetlil Sklenka, pred vyšetrovateľom NAKA informácie, ktoré dostali jeho manželku Dášu na šikmú plochu.

Zdroj: Jan Zemiar

Policajtom aj advokátom sa potom posťažoval, že sa mu vraj práve pre fakturované úplatky od Kočnera skomplikovalo manželstvo. „Keď to po medializácii zistila, tak samozrejme sa na mňa nahnevala. Náš vzťah je narušený, pretrváva to aj teraz. Môžem povedať, že je to ešte v horšom štádiu, takže je tam aj to, že sa asi budeme rozvádzať. Ako náhle to zistila, uvedenú sumu dobropisovala, teda vystavenú faktúru, peniaze vrátila späť do tej firmy v plnej výške aj s DPH, teda ešte aj viac ako 11-tisíc eur,“ snažil sa Sklenka vykresliť svoju manželku v inom svetle, než ako to vyplynulo z Threemy.

Neoprávnené podnikanie?

Faktúru za preklady technických listov, ktorú Dáša Sklenková vystavila, podľa výpisu z obchodného registra fakturovať nemohla. V predmete činnosti totiž Sklenková nemá prekladateľské služby. Takže k podozreniu z legalizácie z príjmu z trestnej činnosti, pribudlo po výpovedi Sklenku aj ďalšie podozrenie. „Podnikateľ, ktorý by napríklad poskytoval a fakturoval služby, ktoré nemá zapísané v predmetoch podnikania sa môže dopustiť trestného činu neoprávneného podnikania s trestnou sadzbou až do 8 rokov trestu odňatia slobody. V niektorých prípadoch vám v prípade neoprávneného podnikania môže súd zakázať vykonávať podnikateľskú činnosť na 1 až 10 rokov,“ upozorňujú odborníci na trestnoprávne riziká neoprávneného podnikania.

Zsuzsová opäť na scéne

Pri tom, ako Sklenka vysvetľoval podozrenie z legalizácie príjmu z trestnej činnosti svojej manželky, vysvitla šokujúca informácie. Dáša Sklenková fakturovala manželove vymyslené prekladateľské služby firme vo Vrábľoch, ktorej vtedajší majiteľ bol majiteľom bieleho Mercedesu, na ktorom sa vozila Alena Zsuzsová v čase, keď ju zadržala Národná kriminálna agentúra. Mercedes mala Zsuzsová dostať, ako odmenu za údajnú objednávku vraždy Jana Kuciaka. Na otázku či mal o tejto skutočnosti vedomosť, Sklenka pred vyšetrovateľom NAKA povedal - „nie“. Informáciu o prepojení firmy svojej manželky vo svojej výpovedi viac nerozvádzal. Zaujímavé však môžu byť v tejto súvislosti výsledky policajného preverovania.

Pre podozrenie z legalizácie príjmu z trestnej činnosti firmou Dáše Sklenkovej totiž na prokuratúre evidujú trestné oznámenie „trestné oznámenie bolo dňa 01.06.2020 odovzdané na vybavenie na Krajskému riaditeľstvu PZ Bratislava, vec je v štádiu preverovania pred rozhodnutím o podanom trestnom oznámení, vo veci nebolo zatiaľ začaté trestné stíhanie, ani nebolo vznesené obvinenie konkrétnej osobe,“ napísal nám prokurátor Patrik Hujsa.

Výhody korunného svedka

Bývalý podpredseda Okresného súdu Bratislava I. má pre svoju spoluprácu s políciou dočasne odložené obvinenie a s prokurátorkou Valériou Simonovou si výmenou za svedectvo dohodol absolútnu beztrestnosť. Podľa vlastnej výpovede tiež Vladimírovi Sklenkovi zatiaľ nikto nesiahol ani na majetok nadobudnutý z páchania z trestnej činnosti. Marián Kočner mu pritom za roky spolupráce, len na úplatkoch vyplatil takmer dvestotisíc eur, ktoré sudca použil „Na dovolenky, na zariadenie, na prerábku domu, alebo nejakú dostavbu niečoho,“. Pri otázkach či bude bývalému sudcovi, kajúcnikovi, zablokovaný majetok nám prokurátorka Valérií Simonová odpovedala takto: „Predmetná trestná vec je v štádiu neverejného prípravného konania. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie sa nebudeme k veci, ani k vykonávaným procesným úkonom vyjadrovať“.

Čo prinesie dnešný výsluch úplatného sudcu Vladimíra Sklenku budeme sledovať.