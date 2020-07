Pochybnosti o Gröhlingovej záverečnej práci: Matovič si neodpustil slová o karme

Premiér Slovenskej republiky Igor Matovič

Zdroj: SITA/Úrad vlády SR

BRATISLAVA – Premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO) by bolo ľúto, ak by vláda prišla o Branislava Gröhlinga (SaS) ako ministra školstva. Vyhlásil to v pondelok s tým, že to povedal bez akéhokoľvek kontextu. Predseda vlády sa nechcel vyjadriť k tomu, či by mal Gröhling uvoľniť post ministra pre pochybnosti o jeho diplomovej práci. "Poučený kauzou Borisa Kollára si dovolím pomlčať," povedal Matovič.