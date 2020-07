Krach vzťahu po šiestich rokoch! Naď sa rozišiel s hovorkyňou vnútra: Čo s tým má Mikulec?

Spolu vychovávajú dvojročného Adamka. Túrosová odišla so synčekom do svojho domu v Petržalke. O ich rozchode informoval Nový Čas. Ani jeden z nich rozpad vzťahu nazapieral. Rozišli sa v dobrom a v záujme ich malého syna rozchod do detailov nekomentovali.

Rozchod po šiestich rokoch

Obaja boli preto vo svojich vyjadreniach zdržanliví. „Je pravda, že s Barbarou Túrosovou už netvoríme pár. Rozchádzame sa ako priatelia. V záujme nášho syna Adamka však prosíme o rešpektovanie nášho súkromia,“ povedal pre denník minister obrany a viac rozchod nekomentoval. Okolo ich rozchodu sa vynárali mnohé špekulácie. Podľa niektorých bol dokonca za rozpadom niekto tretí, a to rovno minister vnútra Roman Mikulec.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Jasné, že to nie je pravda,“ odpovedala na tieto špekulácie Túrosová, podľa ktorej zas Naďa spájajú s jej kolegyňou. Mikulec takisto poprel, že by sa so svojou hovorkyňou stýkal v súkromí. "Ja chodím aj v soboty a v nedele riešiť veci. A keď potrebujem niečo ohľadom tlačových vecí, tak sa s ňou stretnem v sobotu aj v nedeľu, aby sme riešili pracovné veci, inak sa s ňou nestretávam," komentoval šéf rezortu vnútra.

K dôvodom rozchodu sa nechceli bližšie vyjadrovať. „Dôvody si nechám pre seba, ale netreba za tým hľadať žiadnu veľkú kauzu. Je to veľmi korektné a všetko je úplne v pohode. Dôvody sú medzi nami a máme veľmi fajn vzťah,“ povedala. „Netreba fabulovať, čo bolo príčinou,“ dodala hovorkyňa s tým, že nechce, aby jej absolútne nezmysly zasahovali do práce.