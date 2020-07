Zväz cestovného ruchu varuje: Bez práce zostane takmer 40-tisíc ľudí! Vláda by mala urýchlene konať

BRATISLAVA - Situácia je veľmi kritická a vláda zatiaľ urobila veľmi málo na to, aby pomohla cestovnému ruchu. Hrozí, že pre koronavírus až 38-tisíc pracovníkov (kuchárov, čašníkov, recepčných a chyžných) skončí bez práce. Povedal to dnes šéf Zväz cestovného ruchu SR Marek Harbuľák. Preto sa zväz obrátil na premiéra Igora Matoviča, aby urýchlene začal v tejto oblasti konať.

Hoci začali letné prázdniny a mnoho Slovákov zostalo dovolenkovať doma, slovenský cestovný ruch čelí existenčným problémom. „Cestovný ruch zaznamenal obrovský pokles v porovnaní s minulými rokmi. Je to viac ako 50 percentný pokles tržieb. Počet návštevníkov a počet prenocovaní sa rovnako blíži k 50 percentám. Čísla budú a sú alarmujúce,“ zdôraznil Harbuľák.

Vláda by mala prijať opatrenia

Je presvedčený, že ak vláda neprijme urýchlene konkrétne opatrenia, ktoré môžu naozaj pomôcť hotelom, penziónom a reštauráciám. Bez práce skončí až 38-tisíc ľudí. Dotkne sa to predovšetkým takých profesií ako sú kuchári, čašníci a recepčné.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zväz cestovného ruchu, ktorý združuje viac ako 20-tisíc podnikov a zamestnávateľov (zamestnávajú viac ako 160-tisíc ľudí) od vlády žiada urgentnú pozornosť. „Pre nás je veľmi dôležité, aby sa vláda čo najskôr začala zaoberať prijatím špecifických opatrení. Podľa nás by sa mala predĺžiť prvá pomoc a všetky nástroje, ktoré podnikatelia a zamestnávatelia majú do konca roka,“ vyhlásil prezident zväzu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Požadujeme zníženie DPH

Ďalej zväz požaduje znížiť DPH na všetky služby v cestovnom ruchu. „Len tak si dokážu podniky splatiť dlhy, ktoré sa vytvorili počas doby, keď museli mať zatvorené alebo obmedzené otváracie hodiny,“ argumentoval. Rovnako žiadajú na podporu dovoleniek na Slovensku príspevok na rekreáciu. „Jednoducho chceme, aby sa začali pripravovať nové kompenzačné programy, špecificky zamerané práve na cestovný ruch,“ dodal Harbuľák.

Šéfkuchár Jaroslav Ertl Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Podľa zástupcov zväzu, doterajšie vládne opatrenia cestovnému ruchu nepomohli. Nespadali do kategórie a nespĺňali podmienky, aby pomoc mohli využiť. V polovici júna sa o téme pomoci cestovného ruchu hovorilo, no zatiaľ výsledky podľa Harbuľáka nie sú žiadne. „Žiadny konkrétny legislatívny návrh som nevidel. Neviem, kde to zastalo,“ dodal na záver šéf Zväzu cestovného ruchu SR.