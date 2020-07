Desivá správa z Vrútok po krvavej dráme! Anonym hrozil ďalším útokom na školu: Rodičia o ničom nevedeli

Škola vo Vrútkach, ktorá sa zo všetkého bude spamätávať ešte veľmi dlho, totiž čelí vyhrážkam neznámej osoby či osôb. Správu o anonymnom výhražnom liste, v ktorom pisateľ hrozí útokom, zverejnila televízia TA3. Ako informovali, autor v ňom uvádza aj motív. Má ním byť pomsta za zneškodnenie Ivana Č. (†22).

"Odveta je nevyhnutná a bude veľmi tvrdá," znie okrem iného v liste, ktorý bol adresovaný primátorovi Vrútok Branislavovi Zacharidesovi a policajnému prezidentovi Milanovi Lučanskému.

Zdroj: reprofoto:TA3

"Ohľadom listu som v deň jeho prečítania kontaktoval políciu, ktorá si ho prevzala a v danej veci vykonáva ďalšie úkony. Policajnému zboru sa chcem poďakovať za ich aktívny prístup k bezpečnosti na škole v posledných dňoch tohto školského roka," vyjadril sa Zacharides.

Rodičia ani učitelia o hrozbe nevedeli

O liste mala podľa TA3 polícia aj tí, čo ho obdržali, vedomosť už minulý týždeň. "Informáciu vysielame z bezpečnostných dôvodov až po odovzdaní školských vysvedčení," upozornili v reportáži. O tom, že sa niekto vyhráža ďalším útokom, však nemali vedieť rodičia detí ani učitelia. Žiaci do lavíc znova zasadli minulý týždeň.

"Po oznámení sme prijali všetky potrebné opatrenia, ktoré však nie je možné z taktických dôvodov špecifikovať," reagoval žilinský policajný hovorca Radko Moravčík s tým, že aktuálne prebieha intenzívne vyšetrovanie. Školu aj jej okolie posledné dni monitorovalo viacero policajných hliadok, ktoré dohliadali na bezpečnosť.

Advokát Vladimír Kašuba sa pre televíziu vyjadril k postupu kompetentných, ktorí napriek tomu, že vedeli o možnej hrozbe, neinformovali verejnosť. Uviedol, že by si určite nedovolil vysloviť súd nad tým, ako sa rozhodli. "Ako rodič by som bol zrejme rád, keby som tú informáciu dopredu mal a podľa toho by som sa zariadil," dodal.

Pri útoku vyhasol život učiteľa Jaroslava. Zdroj: Tip čitateľa, FB/Polícia SR, TASR, Facebook/Martin a Turiec za Slušné Slovensko

Práve tento mladý muž, bývalý žiak Spojenej školy vo Vrútkach, 11. júna navždy zmenil životy mnohých ľudí. Jeho vyčíňanie si vyžiadalo celkovo päť zranených a jednu obeť. O detailoch celej drámy informovala riaditeľka školy. Podrobnosti si prečítajte tu.

Upozorňujeme, že zábery nie sú vhodné pre maloletých a citlivé povahy.