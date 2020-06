KORONAVÍRUS Sväté prijímanie je možné podávať aj do úst: KBS naďalej však odporúča prijímanie do rúk

BRATISLAVA – Konferencia biskupov Slovenska (KBS) naďalej odporúča podávanie svätého prijímania do rúk. Zároveň uviedla, že je možné podávanie prijímania aj do úst, a to v prípade, že osoba nie je schopná prijať eucharistiu do rúk. Informovala o tom KBS.

Generálny sekretariát KBS usmerňuje, že na sväté prijímanie najskôr majú ísť veriaci, ktorí prijmú eucharistiu do rúk. Na záver pristúpia k svätému prijímaniu tí, ktorým rozdávateľ podá sväté prijímanie do úst. "Nemožnosť prijať eucharistiu do rúk môže byť fyzického, psychologického a duchovného charakteru. Prosíme kňazov, aby túto nemožnosť správne vyhodnotili a daným veriacim umožnili prijať sväté prijímanie do úst," uvádza KBS s tým, že veriacich zas prosí, aby rešpektovali odporúčanie a prednostne prijímali eurcharistiu do rúk.

Pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov či agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. V prípade kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho si musí ruky vydezinfikovať zakaždým. Naďalej sa odporúča, aby sa ruky na bohoslužbách nepodávali. Znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo úsmevom.

V priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, sa odporúča odstrániť nádoby s vodou, napríklad sväteničky. Pri vchode do kostola je potrebné umiestniť dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice. Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúča v radoch alternovať.