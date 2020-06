Čaputovej PRVÝ ROK vo funkcii: Podľa nej ide o výnimočné obdobie, FOTO stala sa aj módnou ikonou

Prezidentka SR Zuzana Čaputová označila uplynulý rok za výnimočný a v mnohých situáciách náročný. Pri príležitosti prvého výročia svojho nástupu do funkcie uviedla, že sa bude naďalej snažiť byť hlasom tých, ktorých nie je počuť. Aktívna chce byť v diskusii o systémových zmenách vo fungovaní prokuratúry.

V súvislosti s výzvami do budúcna poukázala i na potrebu vyrovnať sa s dopadmi krízy. "Treba naprojektovať múdry plán využitia rozvojovej pomoci, aby sme ju naozaj stihli vyčerpať," zdôraznila. Spravodajský server Politico dokonca zaradil prezidentku Čaputovú medzi 28 najvplyvnejších ľudí v Európe. Rebríček viedol francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Prvé cesty do zahraničia

Čaputová sa po zvolení do funkcie podľa politickej tradície vybrala na prvú zahraničnú cestu do Českej republiky, kde sa stretla aj s jej náprotivkom Milošom Zemanom, rovnako tak sa vybrala aj do Poľska, Maďarska a aj do NATO. V tomto kontexte, na rozdiel od prezidentov mužov, bola Čaputová pomerne výrazne vnímaná aj za výber a symboliku farieb jej šiat, ktoré si na tieto zahraničné cesty brala.

Móda aj počas krízy

Čaputová sa stala okamžite hlavnou postavou politického sveta aj z pohľadu módy. Po celom svete začali kolovať aj jej fotografie počas koronakrízy, kedy si dokonca vyberala aj rúško zladené so šatami.

Veľa sa zmenilo

Hlava štátu skonštatovala, že v uplynulom roku čelila mnohým novým výzvam a úlohám. "Veľmi veľa sa zmenilo v mojom pracovnom živote aj v súkromí," poznamenala. Na otázku, čo považuje za najťažšie rozhodnutie vo funkcii, odpovedala, že každé dôležité rozhodnutie je ťažké a zodpovedné. "Či už ide o posudzovanie zákonov, rozhodovanie o udelení alebo neudelení milosti alebo uplatnenie menovacích právomocí. Pri každom rozhodnutí s veľkým dopadom na ľudí alebo aj na jednotlivca sa snažím pozorne vyhodnotiť všetky dostupné informácie, aby som sa rozhodla správne," tvrdí.

Počas uplynulého roka sa podľa jej slov ukázali dlho neriešené problémy v spoločnosti. Poukázala na stav justície, ale aj na problémy, ktoré zvýraznila koronakríza. "Mám na mysli kondíciu zdravotníctva, školstva, dlhodobú starostlivosť o seniorov, finančné nedocenenie mnohých profesií alebo infraštruktúru pomoci. Musíme sa z krízy poučiť," podotkla.

Prvé parlamentné voľby

V súvislosti so zmenami po parlamentných voľbách prezidentka podotkla, že aj výsledok volieb zodpovedá veľkej túžbe nastoliť spravodlivosť a bojovať s korupciou v spoločnosti. Spoluprácu s novou vládou nateraz zhodnotila ako konštruktívnu a vecnú.

Medzi najväčšími prioritami do budúcna uviedla hlava štátu napríklad snahu aktívne sa zapájať do diskusie o zmenách vo fungovaní prokuratúry. Podotkla, že tá sa za posledných 20 rokov zmenila len veľmi málo a jej súčasná podoba nezodpovedá nárokom doby. "Ani miere problému, ktorému čelíme po zverejnení správ z Threemy," poznamenala.

Za dôležité tiež považuje vyrovnať sa s dopadmi aktuálnej krízy. "Musíme myslieť aj na skupiny ľudí, ktorých kríza zasiahla najviac, riešenie ich situácie musí byť našou prioritou," zdôraznila Čaputová. Dodala, že máme tiež šancu urobiť zo Slovenska zelenšiu, modernejšiu a vzdelanejšiu krajinu vďaka prostriedkom Európskej únie.

Podľa politológa ide o vyvážené pôsobenie

Politológ Pavol Baboš hodnotí ročné pôsobenie Zuzany Čaputovej vo funkcii prezidentky ako vyvážené. Oceňuje jej schopnosť relatívne otvorene pomenovať problémové oblasti, ale aj úprimnosť v zahraničnopolitických otázkach. Uviedol to s tým, že sa nedá povedať, že by jej výkon vyzeral ako naklonený ku ktorejkoľvek politickej strane či koalícii alebo opozícii.

Medzi silné stránky Čaputovej podľa Baboša určite patrí schopnosť pomenovať relatívne otvorene problémové oblasti, ktoré sa nemusia páčiť žiadnemu z politických aktérov, ale sú v záujme občanov. "Ako príklad by som vyzdvihol odmietnutie zneužívania prílepkov a skráteného legislatívneho konania pri prijímaní zákonov, čo je v prospech zvyšovania právnej istoty, ale v minulosti si tým poslanci aj koalície veľmi často uľahčovali prácu," komentoval.

V porovnaní s predchodcami politológ vyzdvihol tiež otvorenosť a úprimnosť Čaputovej v zahraničnopolitických otázkach. Dokázala podľa neho aj pomerne citlivé, a teda nie pre každého príjemné, veci veľmi jasne odkomunikovať zahraničným partnerom. Ako príklad uviedol otázky demokratických princípov a právneho štátu v Maďarsku. "V tomto ohľade ju vnímam ako najodlišnejšiu aj od Andreja Kisku, nevraviac o prezidentoch predtým," podotkol.

Vládna SaS oceňuje najmä vymenovanie ústavných sudcov

K roku prezidentky Zuzany Čaputovej vo funkcii sa vyjadrila aj vládna strana SaS. „Pani prezidentka Zuzana Čaputová si zaslúži naše uznanie, pretože do funkcie úradu prezidenta vniesla okrem odbornosti a aktívneho angažovania sa, aj ľudský rozmer. Jej snaha o obranu demokratických hodnôt sa prejavuje tak v symbolickej rovine, ako aj v konkrétnych krokoch. Ako príklad môžeme uviesť jej prítomnosť v NR SR, keď si prišla vypočuť správu verejnej ochrankyne práv. Za najzásadnejší krok počas roka v úrade považujeme jej vymenovanie nových ústavných sudcov, čím po dlhej dobe opäť sfunkčnila Ústavný súd SR. Taktiež pozitívne hodnotíme jej správu o stave Slovenskej republiky, pretože triezvo zhodnotila súčasnosť a pozerala sa aj do budúcnosti," myslia si liberáli.

Prvý rok prezidentky SR Zuzany Čaputovej v úrade hodnotia OĽaNO, Sme rodina a SaS pozitívne. Hnutie OĽaNO verí, že hlava štátu bude mostom medzi hodnotovými svetmi. Podľa slov svojej hovorkyne Dáši Macaríkovej oceňuje predovšetkým jej ľudskosť, s akou pristupuje k povinnostiam. Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) vyzdvihol, že sa dokázala odstrihnúť od straníckej politiky. "Vnímam ju ako prezidentku pre všetkých," uviedol.

"Jej doterajšia činnosť je veľmi dôstojná, vyvážená a férová voči Slovensku, politikom a občanom. Veríme, že pani prezidentka bude mostom medzi hodnotovými svetmi liberálov a konzervatívcov a bude komunikovať so všetkými občanmi bez rozdielu," uviedlo OĽaNO. Dodalo, že jej patrí tiež poďakovanie za otváranie tém, ktorým tak jej hlas dáva vyššiu váhu. Kladne vníma aj jej vyjadrenia k problémom, ktoré trápia slovenskú spoločnosť. Hnutie ocenilo aj to, že poukazuje na oblasti, v ktorých sme ako krajina úspešní.

Symbolické zvolenie počas 100. výročia volebného práva žien

"Je symbolické, že práve na 100. výročie volebného práva aj slovenských žien sme si za hlavu štátu zvolili ženu. Týmto krokom sa tak Slovensko výrazne odlíšilo od postkomunistických krajín, čo je dobrým signálom aj pre svet a na našu krajinu to vrhá svetlo občianskej vyspelosti," doplnilo OĽaNO.

Prezidentka, akú si podľa Matoviča zaslúžime

Zuzana Čaputová je podľa predsedu vlády SR Igora Matoviča (OĽaNO) dobrou prezidentkou. Uviedol to na pondelňajšej tlačovej konferencii, kde sa aj s podpredsedníčkou vlády SR pre investície a informatizáciu Veronikou Remišovou (Za ľudí) vyjadril k prezidentkinmu prvému roku vo funkcii.

Matovič si nemyslí, že mu ako premiérovi prislúcha komentovať to, ako prezidentka zvládla jej prvý rok v úrade. "Zároveň sa mi žiada jedným dychom povedať, že si myslím, že zvláda svoj post dôstojne a je takou prezidentkou, akú si zaslúžime. Myslím si, že je dobrá prezidentka," povedal predseda vlády SR.

Remišová nepovažuje za vhodné, aby predstavitelia politických strán vystavovali prezidentke ročné vysvedčenie za jej prácu, myslí si však, že Čaputová svojím prístupom ukázala umiernenosť. "Veľmi ma teší, že s pani prezidentkou stojíme na jednej strane. Pozeráme rovnakým smerom a tým je v prvom rade obnova dôvery v právny štát, obnova dôvery v spravodlivosť a boj s korupciou, ktorý nás dlhé roky trápil," uviedla Remišová.

Šéf parlamentu Boris Kollár síce vníma prezidentku nadstranícky, poukázal ale na jej skôr liberálny či progresívno-liberálny pohľad na svet. "Od tohto neupustila, ale nikto to od nej ani neočakáva. Chcem tým povedať, že máme na niektoré otázky iný názor. Neznamená to však, že ju týmto chcem nejakým spôsobom napádať," poznamenal s tým, že jej názor rešpektuje. Funkcie sa podľa neho zhostila veľmi dobre. Tvrdí, že je konzistentná a že si zachovala osobnú integritu. Poukázal aj na jej vystúpenie v parlamente, kedy predniesla správu o stave republiky. "Môžem potvrdiť, že po veľmi veľa rokoch, keď vystúpil prezident v pléne, tak pani prezidentke tlieskali naprieč celým politickým spektrom," dodal.

Smer nepresvedčila o nezaujatosti

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vrátila úradu aspoň istú mieru dôstojnosti. Vyhlásil to opozičný Smer-SD v súvislosti s prvým výročím nástupu Čaputovej do funkcie. Stranu podľa slov jej hovorcu Jána Mažgúta prezidentka nedokázala presvedčiť o nadstraníckom a nezaujatom výkone funkcie.

"Na rozdiel od amatérskeho výkonu, ktorý v Prezidentskom paláci predvádzal Andrej Kiska, prezidentka Čaputová vrátila úradu aspoň istú mieru dôstojnosti. Zároveň je na mieste aj kritika voči jej selektívnemu prístupu k predkladanej legislatíve," skonštatovala strana Smer-SD. Podotkla, že kým 13. dôchodky poslala na Ústavný súd SR okamžite, pri telekomunikačnom zákone tak neurobila. Smer-SD zároveň kritizuje presadzovanie Istanbulského dohovoru. Dodal, že nielen v týchto prípadoch prezidentka nedokázala presvedčiť o nadstraníckom a nezaujatom výkone funkcie, a bude preto sledovať jej správanie sa pri podpise pripravovaných zákonov súčasnej koalície.

Most-Híd hovorí aj o nadstraníckosti prezidentky

Naopak, predseda mimoparlamentného Mosta-Híd László Sólymos hovorí o novej politickej kultúre a nadstraníckosti prezidentky. Predsedníčka mimoparlamentného Progresívneho Slovenska Irena Bihariová doplnila, že hlava štátu ostala konzistentná aj vo svojej snahe vytvárať v spoločnosti súdržnosť.

Sólymos ako dôkaz nadstraníckosti prezidentky uviedol, že správa o stave republiky nevyvolala búrlivé reakcie v koalícii ani opozícii. Zdôraznil, že rovnako pomenovala pochybenia bývalej i súčasnej vlády. Vďaka autenticite v prejavoch podľa Sólymosa hlava štátu dokázala aj počas pandémie zmierniť pocit neistoty, ktorý u obyvateľov vyvolali chaotické opatrenia vlády alebo vyjadrenia premiéra. Za jej silnú stránku považuje nekonfrontačný spôsob komunikácie. Dodal, že jej to nebráni problémy sformulovať a adresovať jednoznačne a priamočiaro.

Dodal, že tak pomáha vytvárať pozitívny obraz Slovenska aj v zahraničí. Sólymos považuje za pozitívne a žiaduce, aby hlava štátu zdôrazňovala euroatlantické a západné ukotvenie Slovenska. Ocenil tiež vytvorenie neformálneho poradného výboru pre národnostné a etnické menšiny. Označil to za dobrý základ na otváranie a komunikovanie tém v tejto oblasti zo strany paláca.

Bihariová podržala bývalú kolegyňu zo strany

Bihariová prvý rok Čaputovej v úrade označila za úspešný. "V domácich témach dokázala citlivo a presne pomenovať hrozby a akútne problémy, ktoré adresovala vláde alebo parlamentu. Vo svojej typickej snahe - vytvárať v spoločnosti súdržnosť - zostala konzistentná," tvrdí. Dodala, že si získala tiež pozornosť a rešpekt v zahraničí.

Mimoparlamentná strana Spolu si váži, že prezidentka kladie dôraz aj na ochranu životného prostredia, vzdelávanie a podporu vedy. "To v minulosti nebolo zvykom a považujeme to za kľúčové témy pre budúcnosť Slovenska. Oceniť treba aj jej snahu o spoločenský zmier v krajine," uviedol hovorca strany Matej Bučko.

Šťastná v súkromnom živote

V priebehu mája tohto roka sa navyše prezidentka priznala, že je šťastná aj v súkromnom živote. Po rozchode s jej partnerom Petrom Konečným má po boku nového partnera, ktorým je dlhoročný aktivista a niekdajší šéf slovenskej pobočky Greenpeace Juraj Rizman. „V mojom osobnom živote to tak platí, že najviac som sa naučila, keď som bola "dole" - obrazne povedané,“ prezradila na túto tému Čaputová, no neskôr priznala aj nový vzťah. "Je to tak, som šťastná a som za to vďačná," povedala hlava štátu.