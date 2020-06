AKTUÁLNE Zvrat v prvej mafiánskej poprave, ktorá šokovala Slovensko: Pokrok NAKA! Namočený je v tom Černák

O posune v starom prípade informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Spomínaná poprava sa označuje za vôbec prvú verejnú mafiánsku popravu v novodobých dejinách Slovenska.

Mikuláš Černák Zdroj: Topky/Peter Korček

"Obaja sa mali spolčiť s Róbertom L., Jánom B. a Jozefom F. a rozdeliť si naplánované úlohy. Prostredníctvom Mikuláša Č. mali zabezpečiť trhavinu priemyselného typu. Tú mal fyzicky obstarať Ján B. Z trhaviny mal s Jozefom F. za účasti ostatných zhotoviť nástražno-výbušný systém," opísal hovorca.

Vladimír Daniš alias Tuti Zdroj: Foto: Reprofoto/RTVS/Mafiáni

Nálož mal odpáliť iný mafián

Ako ďalej priblížil Slivka, nástražno-výbušný systém mal Jozef nainštalovať pod sedadlo vodiča vozidla, ktoré používal Vladimír "Tuti" Daniš. "Po jeho nainštalovaní ho mali Róbert L., Jozef F. a Ján B. ešte istý čas, až do osudného dňa, sledovať. Ten deň bol 06. júl 1995, kedy do auta nasadol Tuti aj so svojim bratom Jozefom Danišom, prezývaným Papas. Popoludňajšia jazda po Štefanovičovej ulici v Bratislave bola ich posledná," pripomenul hovorca.

Výbuch auta pred ministerstvom financií. Zdroj: Foto: Reprofoto/RTVS/Mafiáni

Okolo 13.38 hod. mal Róbert Lališ odpáliť nálož. Masívny výbuch nastal v centre Bratislavy. Bratia nemali šancu prežiť, ich telá boli doslova zdevastované. Policajti ich museli zbierať aj z okolitých stromov.

Povesť drsných chlapov

Tuti bol považovaný za jedného z prvých bossov bratislavského podsvetia, začal s vyberaním výpalného. Orientoval sa najmä na centrum mesta. Spolu s jeho bratom mali povesť drsných chlapov. Zásadne neplatili za jazdu taxíkom či obed v reštaurácii. Práve naopak. Peniaze plnili ich vrecká.

Bratislavské legendy hovorili v ich prípade aj o skutočných extrémoch. Keď sa napríklad Tutimu zapáčili náušnice niektorej z čašníčok, údajne neváhal, a strhol jej šperk priamo z ucha.