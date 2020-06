Detaily tragédie pri Nitre: Terezka (†5) sa obesila počas hry na šmykľavke, mrazivé minúty po nešťastí

BRANČ - Slovensko v stredu zasiahla mimoriadne smutná správa. Život len päťročného dievčatka mal vyhasnúť po tom, ako sa počas hry nešťastne zachytilo o vôdzku pre psa. V osudnej chvíli malo byť na šmykľavke. Na miesto okamžite smerovali záchranári, no bolo neskoro.

K tragédii došlo na dvore rodinného domu v obci Branč pri Nitre. Maminka mala byť v práci, otec, ktorý pracuje ako poľovný hospodár, mal byť doma. Terezka sa bezstarostne hrala na dvore. Nešťastne sa však zachytila o vôdzku pre psa vo chvíli, keď bola na šmykľavke. Skončilo to fatálne. O detailoch citlivého prípadu informovala televízia Markíza.

Zdroj: Reprofoto:tvnoviny.sk

Nasledovali doslova mrazivé minúty, ktoré nechce zažiť žiaden rodič. Na miesto smerovali záchranári, aby bojovali o život škôlkarky. Oživovanie trvalo približne pol hodinu. No ukázalo sa, že je neskoro.

Zdroj: Reprofoto:tvnoviny.sk

„Prosím, z úcty k rodine, ktorú poznám, zdržte sa nenávistných reakcií. V týchto chvíľach to majú aj tak dosť ťažké. Sú to dobrí rodičia a je to obrovská tragédia a nešťastná náhoda," reagovala pre spomínanú televíziu Denisa, ktorá je rodinná známa.

Rodičia vychovávajú ešte jedno dievčatko, tretiačku. Na sociálnej sieti sa mladá rodinka pýši množstvom šťastných záberov, na ktorých pózujú aj so psíkmi, o ktoré sa starali. Nik nemohol tušiť, že práve vôdzka sa podpíše pod tak nepochopiteľné nešťastie, ktoré navždy zmení ich životy.

Presnejšie okolnosti tragédie zatiaľ známe nie sú. Polícia sa vzhľadom na citlivosť prípadu k podrobnostiam nevyjadruje.