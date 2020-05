Kotlebov klub krátko po voľbách oslabol: Po slovách Mazureka odchádza celé krídlo kuffovcov

"Milan Mazurek nás identifikuje ako hrozbu. Takto nemôžeme fungovať," povedal na tlačovej konferencii odchádzajúci Tomáš Taraba z KDŽP s tým, že všetci traja z klubu ĽSNS odchádzajú a chcú pôsobiť ako nezaradení. "Týmto dňom odchádzame z klubu ĽSNS a budeme pôsobiť ako nezaradení poslanci," vyhlásil Taraba.

Rotržka s Mazurekom

Taraba spomína ako hlavný dôvod odchodu narážky Mazureka. Ten sa začal venovať Tarabovi po tom, ako bola na pretrase platforma s Jánom Podmanickým, ktorý medzičasom už tiež odišiel zo strany Smer.

"Pán Mazurek vypustil do éteru naratív, ktorý bol od začiatku falošný a to bol ten, že sme vytvorili nejaký pakt so stranou Smer," pokračuje Taraba, ktorý vystúpil na brífingu sám. Pôvodne mali na brífingu vystúpiť aj Štefan a Filip Kuffovci. "S pánom Kotlebom som hovoril a rázne som mu povedal, že tieto výroky, ktoré boli na našu stranu, sú už za čiarou," povedal novinárom na brífingu Taraba.

Ten pripomenul aj konflikty, ktorými si už prešli aj Mazurek spolu so Štefanom Kuffom, keď sa nezhodli na otázke riešenia rómskej otázky. "Mazurek je samostatná jednotka v strane," povedal Taraba a uviedol, že s predsedom strany Marianom Kotlebom zásadný konflikt nemá.