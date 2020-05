Prezidentka pozýva odborníkov na diskusiu o zmenách fungovania prokuratúry

"Blížiaca sa voľba generálneho prokurátora je len prvým krokom, prokuratúra si však podľa prezidentky vyžaduje oveľa zásadnejšie zmeny, ktorým má predchádzať poctivá a seriózna odborná diskusia," priblížil Strižinec.

Zmenami spôsobu voľby šéfa prokuratúry by sa mali zaoberať aj poslanci Národnej rady (NR) SR na júnovej schôdzi. Návrh novely zákona o prokuratúre a o rokovacom poriadku NR SR predložili koaliční poslanci. O funkciu generálneho prokurátora by sa mohli uchádzať aj kandidáti, ktorí nie sú prokurátormi. Rozšíriť by sa mal okruh osôb a inštitúcií, ktoré kandidátov navrhujú. Prejsť by mali verejným vypočutím na Ústavnoprávnom výbore NR SR. Voľba generálneho prokurátora v parlamente by mala byť verejná.

Súčasnému generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi sa končí volebné obdobie v júli tohto roka. Generálneho prokurátora vymenúva a odvoláva hlava štátu na návrh parlamentu. Jeho funkčné obdobie je sedem rokov a podľa zákona sa mu predlžuje až do zloženia sľubu novým generálnym prokurátorom.