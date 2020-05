Kauza vraždy Kuciaka: Kočner označil brata za klamára! Zsuzsová sa dožaduje výpovede

Aktualizované o 14:09

Súd po prestávke pokračuje výpoveďou Dušana Mikulaja, experta na počítačovú krminalitu. Eśte predtým si slovo zobrala obžalovaná Zsuzsová, ktorá reagovala na znalkyňu Vitekovú. "Potvrdilo sa, že žiadna stopa, zaistená na mieste činu, sa nezhoduje s Marčekovou," povedala Zsuzsová.

Tá sa opäť dožadovala aj toho, že chce vypovedať. "Súd niekoľkokrát jasne povedal, že k výpovedi obžalovaných pristúpi až po vykonaní dôkazov," povedala sudkyňa Sabová s tým, že na zajtra sú naplánované iné procesné úkony. V utorok sa očakáva aj čítanie správ z aplikácie Threema.

Aktualizované o 12:30

Súdne pojendávanie je prerušené do 13:30 za účelom obedňajšej prestávky.

Aktualizované o 12:25

Výsluch znalkyne skončil. Sudkyňa Sabová avizuje, že v popoludňajších hodinách súd pristúpi k výsluchu svedka IT experta Mikulaja.

Aktualizované o 12:18

Nezsméry číta znalecký posudok. Predtým sa znalkyne pýtal, čo znamená, že sa nedá vylúčiť ani potvrdiť, že stopu vytvoril Tomáš Szabó. Znalkyňa reaguje, že je to záver v miere pravdepodobnosti.

Aktualizované o 12:15

Kočner sa už po prestávke nemôže vyjadrovať k svojmu bratovi. Vypovedať bude znalkyňa Jana Viteková, odborníčka na trasológiu, ktorá porovnávala odtlačky topánok obžalovaných Szabóa a Marčeka. vypovedať bude na návrh obhajcu Zsuzsovej Štefana Nezsméryho.

Aktualizované o 11:34

Marian Kočner poprel, že by mal byť v minulosti postrelený Ján Takáč a že ho jeho brat Ivan Kočner opatroval. Poprel aj to, že by jeho rodina ušla do zahraničia. "Moja rodina odišla o tri dni na plánovanú dovolenku," povedal Kočner.

Aktualizované o 11:32

Marian Kočner sa vyjadroval k novinovému článku, sudkyňa ho niekoľkokrát upozornila, že súd nebude prihliadať na jeho obsah. Kočner sa obsiažne aj naďalej k tomu vyjadroval. Predsedníčka senátu preto využila paragraf, podľa ktorého prerušila jeho výpoveď. Rovnako je prerušené aj pojednávanie na 10 minút. Sudkyňa povedala, že je jej povinnosťou zabezpečiť nerušený priebeh pojednávania bez zbytočných prieťahov.

Aktualizované o 11:22

K prečítanej výpovedi a rozhovoru v denníku sa vyjadruje aj obžalovaný Marian Kočner. Tvrdí, že jeho brat mal informácie o ňom len z médií a všetko, čo sa deje okolo Mariana Kočnera, berie jeho brat ako osobnú ujmu.

"Svedok tvrdí, že ja som nebol zlý žiak. Ja som bol výborný žiak," hovorí Kočner. Svojho brata prezentuje ako umelca, ktorý klame.

Aktualizované o 11:17

Jedného novinára treba dať „dolu“, potom ešte jedného a potom dajú pokoj.Citát, ktorý spomenul vo svojej svedeckej výpovedi brat obžalovaného, mal zaznieť pred rokmi počas ich spoločnej debaty na oslave ich rodičov. Marian Kočner mu mal tiež spomínať, že má k dispozícii nahrávku z kauzy Gorila. Ostatných obžalovaných vrátane Aleny Zsuzsovej mu nikdy nespomínal.

Aktualizované o 10:44

Rozhovor v spomínanom denníku bude čítať Kočnerov obhajca Marek Para. V ňom sa Ivan Kočner vyjadril, že si veľmi želá, aby za vraždou Jána Kuciaka nebol jeho brat, no myslí si, že je.

Aktualizované o 10:40

Brat Mariana Kočnera využil svoje právo nevypovedať. Urobil tak s odvolaním sa na súrodenecký vzťah. Umožňuje mu to Trestný poriadok. Na súde sa tak číta jeho výpoveď pred vyšetrovateľom. Sudkyňa Ružena Sabová pripustila aj rozhovor v Denníku N, ktorý navrhovala obhajoba.

Na dnešnom pojednávaní sú výnimočne všetci traja obžalovaní - Alena Zsuzsová, Tomáš Szabó a Marian Kočner. Na posledných pojednávaniach bol prítomný len Kočner, Zsuzsová so Szabóom požiadali o konanie v neprítomnosti. Súd funguje aj naďalej v sprísnenom režime pre koronavírus, preto môžu byť prítomné len verejnoprávne médiá a Aktuality, v ktorých Kuciak pracoval. Povolený je zvukový prenos.

Na dnešnom pojednávaní bude vypovedať Ivan Kočner, brat obžalovaného Mariana Kočnera. Ivan Kočner pred vyšetrovateľom vypovedal, že mu Marian Kočner hovoril o možnosti zavraždiť novinára na oslave jeho narodenín. Podobný rozhovor mal s obžalovaným absolvovať aj svedok Peter Tóth na dovolenke v Chorvátsku.

Na začiatku pojednávania sa postavila aj obžalovaná Zsuzsová, ktorá povedala, že je pripravená vypovedať. Súd jej poznámku zobral na vedomie. Zsuzsová už niekoľkokrát hovorila o tom, že chce vypovedať, avšak vždy si to nakoniec rozmyslela. Na jednom z pojednávaní vyslovil právny zástupca Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica obavu, že Zsuszová si s Kočnerom cez šifry odvzdávajú odkazy.

Ivan Kočner Zdroj: TASR

Z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní neprávoplatne odsúdený Miroslav Marček, Tomáš Szabó, Alena Zsuzsová a Marian Kočner. Ten si mal podľa obžaloby objednať vraždu ako pomstu za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti.