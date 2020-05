Dojímavý odkaz od brata! Kuciak by mal 30 rokov: Strašne to bolí, chýbaš nám

BRATISLAVA - Dnes by mal Ján Kuciak 30 rokov. Pred vyše dvoma rokmi ho však spolu s jeho snúbenicou Martinou Kušnírovou brutálne popravili v jeho dome vo Veľkej Mači. Na svojho brata si zaspomínal aj Jozef Kuciak. Obaja budú svojím rodinám chýbať.

Ján Kuciak a Martina Kušnírová boli zavraždení 21. februára 2018 vo večerných hodinách vo svojom dome vo Veľkej Mači. Mali vtedy len 27 rokov. Dnes by mal Kuciak 30 rokov, jeho narodeniny si na sociálnej sieti pripomenul jeho brat Jozef.

Dali by sme všetko, no musí stačiť kvet

„Dnes by si mal 30, bratček. Dali by sme všetko, no musí stačiť kvet,“ napísal. „Strašne bolí, čo vám spravili, strašne bolí, že tu už nie ste.“ Dojímavý odkaz ukončil slovami, ktoré rozľútostia každého. „Chýbaš, vždy budeš,“ dodal.

Zdroj: Facebook/Jozef Kuciak

Na svojho brata spomínal aj pred dvoma rokmi, kedy boli udalosti ešte čerstvé. „Strašne to bolí bratu...vždy bude. Mesiac/dva/polrok - bolesť stále rovnaká, vnímanie času neexistuje,“ vyznal sa brat. „Ľudia, čo nám píšu, že máme aj vlastné životy - nemáme. Mali sme len jeden, kde si bol aj ty s Maťkou,“ napísal.

My nezabudneme

„Všetko potom je už iba prežívanie a zúfalá snaha zachovať tvoj odkaz a aspoň čiastočne ti odplatiť, čo si pre nás vždy robil... To prázdno nezalepí nič. Aj keď 3/4 ľudí už vyhasli a zabudli, že tebou a Maťkou prešla guľka, my nezabudneme nikdy!“ Status vtedy zverejnil aj s fotografiou, na ktorej obaja bratia maľujú izbu. „Jediná izba, čo sme stihli dokončiť,“ dodal.

Súdny proces v príapde vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej bude pokračovať zajtra. Na súde bude vypovedať brat Mariana Kočnera Ivan, ktorého predvolal Kočnerov právnik. V utorok by sa na súde mali čítať aj správy z aplikácie Threema, ktoré súd pred časom odobril ako dôkaz.