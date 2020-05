KORONAVÍRUS Politikom prekazila dovolenkové plány kríza: Zmeny plánov a v hre sú aj voľné dni doma

Pellegrini obľubuje Taliansko

"Čo sa týka pána Pellegriniho - je o ňom všeobecne známe, že jeho dovolenková destinácia je Taliansko, kde chodí každoročne, niekedy aj niekoľkokrát za rok," prezradila hovorkyňa expremiéra Petra Pellegriniho Patrícia Medveď Macíková.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Súčasný podpredseda parlamentu však ani v kontexne aktuálnej situácie nezabúda na domáce prostredie. "Zároveň však vie, že aj na Slovensku je nádherne a že krajina má čo ponúknuť a zo zdravotného hľadiska je teraz hádam najlepšie zostať u nás. Je to šanca spoznať krásy vlastnej krajiny a aj podporiť ekonomiku, tým, že peniaze minieme v našich penziónoch a reštauráciách," pripomína Macíková s tým, že Pellegrini nateraz počká na vývoj situácie, kým sa rozhodne, kam pôjde dovolenkovať.

Sulík hovorí, že kríza priniesla aj pozitíva, a síce dovolenky na Slovensku

Vicepremiér pre ekonomiku Richard Sulík sa podľa všetkého už nevie dočkať dovolenky na Slovensku. "Vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík sa tento rok s rodinou teší na oddych na Slovensku. Je tu veľa možností na strávenie krásnej dovolenky. Podľa Richarda Sulíka možnosť spoznať Slovensko lepšie, je jedna z mála pozitívnych vecí, ktoré koronakríza priniesla," hovorkyňa ministerstva hospodárstva Katarína Svrčeková.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Sulík však ťahá aj za ekonomickú kartu dovoleniek na Slovensku. "Verí, že mnoho ľudí sa rozhodne podporiť domáci turistický ruch. Zároveň ale dúfa, že čoskoro pominú dôvody zatvorenia hraníc a všetci budú môcť ísť na dovolenku tam, kam plánovali. Minister hospodárstva nemal zarezervovanú žiadnu zahraničnú dovolenku," uzavrela Svrčeková. "Pravdepodobne budem kempovať na Slovensku," povedal ešte pre Topky Sulík.

Exminister financií s dovolenkou v zahraničí ani neráta

Podstatne zdržanlivejší je bývalý šéf rezortu financií Ladislav Kamenický zo Smeru. Ten kvôli kríze hodil plány s dovolenkami v zahraničí za hlavu. "Tento rok som vzhľadom na koronakrízu s letnou dovolenkou veľmi nepočítal. Pokiaľ to situácia umožni, najskôr ju strávim niekde na Slovensku. Kde konkrétne to bude, zatiaľ neviem povedať; na Slovensku mame množstvo malebných miest," povedal pre Topky Kamenický.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Pročko pravidelne mieri do Chorvátska, teraz počká na vývoj

Rodina novopečeného poslanca a bývalého zabávača Jozefa Pročka z OĽaNO sa pravidelne schádza na letnej dovolenke v zahraničí, no tento rok ich prekvapila koronakríza. "Každý rok chodíme na 3 týždne do Chorvátska na ostrov Hvar. Dedina Gdinj. Je to už 15 ročná tradícia. Zvyšok prázdnin veľmi radi trávime na našom krásnom Slovensku. Tento rok čakáme, ako sa vyvinie situácia, no dovolenku strávime aj v nejakom krásnom kúte Slovenska," uzavrel Pročko.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

Nový predseda Spolu to tiež vidí skôr doma

Na letnú rekreáciu sme sa pýtali aj nového predsedu mimoparlamentnej strany Spolu Juraja Hipša. "Určite plánujem dovolenku a bude na Slovensku. Považujem práve v tomto období za dôležité, aby sme podporili miestny turizmus. Nemá to len pozitívny dopad na ekonomiku, ale aj na životné prostredie. Nechcem učiť svoje deti, že na dovolenku sa chodí lietadlom. A to bez ohľadu na koronavírus. V dobe, keď hovoríme o závažnosti klimatickej krízy považujem za rozumné zvažovať aj dopady, akú má naša dovolenka na planétu," povedal pre Topky Hipš.

Juraj Hipš Zdroj: Topky/Ján Zemiar

S rodinou žije podľa vlastných slov na stredoslovenských lazoch. Časť dovolenky strávia v Bratislave u starých rodičov. "Väčšina detí chodí k starým rodičom na dedinu, my z lazov do hlavného mesta. Máme to tam radi," priznáva Hipš. "A plánujeme vyraziť aj do parku tmavej oblohy v Poloninách. Tam, kde je najväčšia tma, vidno najlepšie hviezdy. Zároveň rád miniem peniaze v regióne. Takto aspoň malým krokom môžeme pomôcť miestnym ľuďom," uzavrel nový predseda Spolu Juraj Hipš.

Remišová navštívi slovenské hory a zabudnuté miesta

Rovnakú otázku sme sa pýtali vicepremiérky a ministerky pre investície a informatizáciu Veroniky Remišovej. „Dovolenku som nemusela rušiť, pretože letenky si zväčša kupujeme na poslednú chvíľu, väčšinou cestujeme na vlastnú päsť, s batohmi a všetko si zabezpečujeme sami počas cesty. Síce sa nám občas stane, že večer ešte nevieme kde budeme spať, ale vždy sa to nejako vyriešilo. Letnú dovolenku tento rok budem tráviť v slovenských horách, chystám sa objavovať nové miesta a zabudnuté regióny Slovenska. Minulý rok sme boli v Poloninách, kde boli nádherné drevené kostolíky, na túrach v bukových lesoch sme nestretli ani živú dušu," povedala Remišová.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Remišová však nechce tráviť voľný čas len na turistike. "Túry striedame s kultúrou, s deťmi sme navštívili kaštieľ Strážky, kde je obdivuhodná zbierka obrazov Ladislava Mednyánszkeho, na ktorého môžeme byť právom hrdí. Jeho obrazy sú porovnateľné so svetovými maliarmi, je to poklad, ktorý tu na Slovensku máme ukrytý, navyše v malebnom kúte krajiny. Tento rok by som chcela navštíviť Gemer, spraviť s deťmi nejakú hrebeňovku. Vždy je pre nich veľké dobrodružstvo, keď môžu spať v stane, nemusia sa večer umývať, nikto ich nenapomína, že nemajú dupotať a kričať, a pri ohni si môžu namiesto večere opekať. Na to sa teším vždy najviac,“ pochválila sa vicepremiérka zo Za ľudí.

Šofranko dovolenku neplánuje aj kvôli chrbtici

Začiatok poslankyne Marie Šofranko, ktorá nastúpila do parlamentu z čela kandidátky OĽaNO, bol poznačený dlhodobou PNkou kvôli jej zdravotnému stavu. Ten ju totiž okrem účasti v kampani pripravil aj o začiatočné schôdze parlamentu. Na letnú dovolenku aj z tohto titulu nemyslí.

Zdroj: Facebook/Národná rada Slovenskej republiky

"Minulý rok som absolvovala prvú operáciu chrbtice v júni, povedala som si, že nasledujúci rok aj pri príležitosti môjho jubilea pôjdem na dovolenku k moru do zahraničia. Keďže tento rok som podstúpila ďalšiu operáciu chrbtice dovolenku neplánujem. Leto využijem na rehabilitácie. Samozrejme s rodinkou pôjdeme na nejaký výlet na Slovensku, aby sme v týchto zložitých časoch podporili prevádzkovateľov cestovného ruchu u nás doma," povedala Mária Šofranko.