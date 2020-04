KORONAVÍRUS Zasadá predsviatočná vláda: Začne ďalšia fáza uvoľňovania skôr? Ďalšie personálne rošády

BRATISLAVA - Vláda dnes pokračuje v rokovaní. Na programe majú len niekoľko bodov. Premiér Igor Matovič i hlavný hygienik by mali ešte oficiálne ohlásiť výsledky pondelkového zasadania krízového štábu, na ktorom schválili uvoľnenie niektorých opatrení pre pendlerov. Matovič dnes v parlamente uviedol, že druhá fáza uvoľňovania opatrení by mohla nastať budúci pondelok.

od 13:00 prebieha rokovanie vlády

na Slovensku začala minulú stredu 1. fáza otvárania ekonomiky, ďalšia podľa premiéra nezačne skôr ako 6. mája, v parlamente uviedol, že by to mohlo byť už budúci pondelok

členovia krízového štábu varovali pred druhou vlnou ochorenia, dovolenky si preto máme plánovať na Slovensku, v Chorvátsku nemajú veľa prípadov koronavírusu, rizikové však je to, že sa tam môže stretnúť veľa cudzincov

minister školstva uviedol, že na pomoc pre materské školy bude vyčlenených 90 miliónov eur

pendlerom do 30 km sa od začiatku mája zruší povinnosť preukazovať sa negatívnym testom, ruší sa aj karanténa pre opatrovateľky

14:15 Minister obrany odvolal riaditeľku akciovej spoločnosti Horezza Miloslavu Slížovú

Minister obrany Jaroslav Naď odvolal predsedníčku predstavenstva a generálnu riaditeľku akciovej spoločnosti rezortu obrany Horezza Miloslavu Slížovú. Dôvodom je nehospodárne nakladanie so štátnym majetkom, konkrétne netransparentný predaj pozemkov vo Vysokých Tatrách. Informovala hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková.

13:57 Šéf Inštitútu zdravotnej politiky končí

Doterajší generálny riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky Martin Smatana končí vo funkcii, potvrdila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Rezort plánuje na túto pozíciu vyhlásiť výberové konanie. „Martin Smatana požiadal o skončenie pracovného pomeru dohodou, jeho pracovný pomer na ministerstve zdravotníctva končí 15. júna. Martinovi Smatanovi ďakujeme za odvedenú prácu a nasadenie a želáme mu všetko dobré v ďalšej profesionálnej dráhe,“ uviedol rezort.

13:40 Minister Ján Budaj odvolal šéfa SAŽP

Minister životného prostredia Ján Budaj odvolal generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Richarda Müllera. Budaj nariadil preverenie nejasného hospodárenia SAŽP, osobitne uskutočnených objednávok a medializovaného nákupu reklamných predmetov na propagáciu ochrany životného prostredia v sume viac ako 595-tisíc eur. Na miesto generálneho riaditeľa SAŽP ministerstvo vyhlási výberové konanie.

13:20 Daňovníci majú platiť preddavky na daň z príjmov za výhodnejších podmienok

Vláda na rokovaní schválila, že daňovníci budú platiť preddavky na daň z príjmov v nižšej sume. Nariadenie je súčasťou opatrení na zmiernenie ekonomických dosahov pandémie pre daňové subjekty. Na rokovanie vlády ho predložilo ministerstvo financií z dôvodu, že sa blíži termín splatnosti preddavkov na daň. Nariadenie vlády ustanovuje rozsah a osobitné podmienky platenia preddavkov na daň z príjmov u daňovníkov, ktorí nepodajú vyhlásenie podľa platného zákona.

„Cieľom návrhu nariadenia vlády je umožniť daňovníkom platiť preddavky na daň z príjmov za výhodnejších podmienok na základe podaného daňového priznania,“ uvádza sa v dôvodovej správe. Nariadenie zároveň ustanovuje, že uvedený spôsob stanovenia preddavkov sa nevzťahuje na obdobie, na ktoré platí daňovník preddavky na základe a vo výške určenej rozhodnutím správcu dane o platení preddavkov inak.

13:10 Ministri prichádzajú na vládu.

12:50 Vyhlásenie ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského pred rokovaním vlády. Včera došiel na ministerstvo anonym, ktorý hovoril o zamestnancoch ministerstva a ich pozadí. „Anonymy som nikdy nemal rád, pokiaľ nebude vec závažná, nebudeme to riešiť,“ uviedol a vyzval všetkých, ktorí by mali nejaké informácie, aby prišli k nemu. „Dvere sú otvorené.“ V prípade zaslaného mailu sa skutočnosti overujú a príde k organizačnej zmene do konca júna.

11:55 Slovensko je momentálne v prvej fáze uvoľňovania ekonomiky. Minister hospodárstva Richard Sulík dlhodobo presadzuje rýchlejšie uvoľňovanie. Druhá fáza by mala začať už budúci týždeň.

11:50 Vláda otvorila v pondelok na konzíliu otázku urýchlenia otvárania prevádzok. Konzílium odborníkov je pripravené už budúci otvoriť všetky prevádzky, v ktorých je možné uplatniť pravidlo jeden zákazník na 25 metrov štvorcových.

11:45 Predseda vlády v parlamente varoval pred príchodom druhej a tretej vlny koronavírusu. „Slovenská ekonomika si nemôže dovoliť druhú a tretiu vlnu koronavírusu, neprežili by sme to,“ uviedol Matovič počas príhovoru pred hlasovaním o dôvere vláde s tým, že nie je možné skokovo uvoľniť opatrenia. „Deväťpercentný pokles ekonomiky nemá v nových dejinách Slovenska obdobu, bude to veľká rana pre zamestnávateľov a zamestnancov," povedal.

11:35 Premiér vyzval poslancov na potlesk pre zdravotníkov. Zároveň pochválil, že prijaté opatrenia a ich dodržiavanie stoja za tým, že počet infikovaných klesol. „V rozhovore so zahraničnými lídrami sa ma pýtali, že 'ako to robíme?', tak som im zažartoval, že falšujeme štatistiky,“ povedal vtipne Matovič.

11:30 Premiér Igor Matovič mal dnes v parlamente záverečný prejav pred hlasovaním o dôvere vláde, v ktorom sa venoval aj situácii okolo koronavírusu, slovenskej ekonomike i téme uvoľňovania opatrení.

Vláda zasadne aj posledný aprílový deň

Posledný aprílový deň popoludní sa druhýkrát tento týždeň zíde vládny kabinet. Rozhodovať bude napríklad o nariadeniach z dielne rezortu pôdohospodárstva, ktoré sa venujú registrácii odrôd pestovaných rastlín a ovocným drevinám.

Ministri prediskutujú aj výsledky videokonferencie európskych lídrov z minulého týždňa, na ktorej Slovensko zastupoval premiér Igor Matovič (OĽaNO), či záverečné účty viacerých rozpočtových kapitol za minulý rok. Očakáva sa, že v priebehu dňa do programu pribudnú ďalšie doteraz nezverejnené body.