Minister obrany preveroval pracovné podmienky vo vojenských útvaroch v Trenčíne

„Už pred nástupom do funkcie som bol v aktívnom spojení s našimi vojakmi. Písali mi o ich problémoch a tie ma úprimne, nielen profesionálne, ale aj ľudsky zaujímali. Pretože ľudia, ktorí sa starajú o bezpečnosť a obranu štátu, si zaslúžia mať na to aj adekvátne podmienky. Počas mojich návštev na útvaroch sa preto zaujímam o reálny stav a možnosti, ktoré by vojakom mohli pomôcť,“ povedal minister.

Ako dodal, informácie získané priamo v teréne od vojakov sú pre vedenie rezortu veľmi dôležité. „Vieme, že ekonomická situácia na Slovensku sa komplikuje vzhľadom na aktuálnu pandémiu, čo ovplyvní aj rozpočet. Naším cieľom je však každé euro investovať maximálne efektívne a presne tam, kde je najviac potrebné tak, aby sme cielene podporili najkrízovejšie oblasti,“ zdôraznil. Pripomenul tiež význam jednotlivých zložiek v rámci domáceho krízového manažmentu, ktorý potvrdzujú aj nasadením v súvislosti s ochorením Covid-19.

Šéf rezortu obrany navštívil vo štvrtok v Trenčíne riaditeľstvo Vojenskej polície, veliteľstvo pozemných síl a Síl pre špeciálne operácie, ako aj Centrum výnimočnosti pre oblasť likvidácie výbušných materiálov.

Posádkový klub chceme viac zapojiť do kultúrneho života Trenčanov, hovorí Naď

Posádkový klub Ozbrojených síl SR zostane v rukách rezortu obrany, ale jeho potenciál chcú ponúknuť vo väčšej miere aj na kultúrne vyžitie obyvateľov Trenčína. Po štvrtkovom stretnutí s primátorom Trenčína Richardom Rybníčkom to povedal minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

„V najbližších týždňoch bude dokončená rekonštrukcia hlavnej kultúrnej haly a od jesennej divadelnej sezóny bude k dispozícii pre kultúrne podujatia v meste. Verím, že COVID-19 nám to nepokazí. Spoločne s mestom Trenčín budeme hľadať možnosti ďalšej rekonštrukcie budovy a budeme hľadať možnosti, ako ju čo najviac zapojiť do života Trenčanov,“ skonštatoval šéf rezortu obrany.

Podľa Rybníčka je veľmi dôležitá jasná informácia ministra, že Posádkový klub zostane v majetku ministerstva obrany a nie je žiadny predpoklad, že by mesto, kraj či iný subjekt žiadali o prevod tohto majetku. „Armáda považuje tento objekt za veľmi dôležitý, keďže je to jediný kultúrny objekt takéhoto významu. Vážim si, že ministerstvo obrany je pripravené spolupracovať s mestom Trenčín na kultúrnom využití tejto budovy a hľadať do budúcnosti možnosti, ako ju zrekonštruovať. Takáto jasná reč tu doteraz chýbala,“ doplnil trenčiansky primátor.