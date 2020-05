Beštiálny čin na Polomke! Kristiánovi sa zatúlali psy: Po hodinách hľadania prišlo kruté zistenie

Kristian zdieľal svoj príbeh aj na sociálnej sieti ako výstrahu, aby sa niečo podobné nestalo aj iným ľuďom a ich domácim miláčikom. Ako píše, vie, že psíky nemali samé behať po vonku, ale stalo sa. Radšej by však zaplatil pokutu, ako o nich prišiel. Podľa jeho slov, boli psy vycvičené na stopovanie a nikomu by neublížili.

"Náš Max a Bruno sa našli. Nanešťastie už nie živí. Ďakujeme dobrým ľudom z Polomky, ktorí nám dali vedieť, že náš jednoročný Max s jeho adoptívnym otcom, trinásťročným Brunom, ktorý ho vychovával od jeho narodenia, oddychovali po dlhej ceste pri lyžiarskom vleku Bučník. Ležali na tráve neďaleko terasy, kde si užívali pekne počasie aj domáci obyvatelia obce a turisti. Mladší strážil staručkého rodiča, ktorý pravdepodobne uskutočnil cestu, ktorá ho stala všetky jeho sily. Keďže nás otec psi cvičil hlavne na stopovanie, sme presvedčení, že Max by sa po vlastnej stope určite vrátil domov. Mohol tam ale zanechať svojho učiteľa? Nie, nemohol. A možno len dúfal, že niekto z nás im príde na pomoc, keďže na toto miesto sme s Maxom pravidelne chodili. Ináč si nevieme vysvetliť fakt, že tam ležali v tráve údajne okolo dvoch hodín. Nestalo sa, my sme prísť nestihli," píše Kristián.

Zdroj: FB/K.L.

"„Pomoc“ ale prišla na zelenom terénom aute. Pán, ktorý prišiel, oboch psíkov trafil rovno do oka. Potom vytiahol z auta popruhy, ktorými im zviazal nohy. Popruhy zavesil za ťažne zariadenie a ťahal ich smerom nahor k lesu. V lese psov odviazal od ťažného zariadenia a stiahol do strmej rokliny, kde ich zahádzal konármi, aby neboli vidieť. Určite veľa občanov Polomky tohto „záchrancu“ našich psíkov pozná. Poďakujte mu prosím za nás, ako silne nám dokázal psychicky ublížiť. Poproste jeho a jemu podobných, aby to takto viac nerobili. Určite sa nájdu aj iné spôsoby ako zatúlaných psíkov, ktorí nikomu neubližujú pacifikovať," opisuje smutné udalosti majiteľ psíkov. Podľa neho boli psy čipované, čiže ak by ich odchytil útulok, majiteľa by kontaktovali. To sa však nestalo. Psíkovia boli navyše socializovaní a podľa majiteľa ani nepredstavovali hrozbu pre okoloidúcich.

Hľadajú sa svedkovia

Majiteľom zastrelených psíkov ponúkli právnu pomoc aj zo Zvieracieho ombudsmana, momentálne sa hľadajú svedkovia celého prípadu.

"Napriek tomu, že je samozrejmé, že psy by sa nemali túlať samé, takéto “odstránenie” zatúlaných zvierat považujeme za apsolútne neprijateľné. Zdôrazňujeme, že ide o trestný čin! Akékoľvek zatúlané zviera je však potrebné nahlásiť danej obci, ktorá je zo zákona povinná zabezpečiť jeho odchyt a následné umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá. Na dôkladné prešetrenie tohto činu sú však kľúčoví svedkovia. Aj preto by sme chceli v mene majiteľa týmto spôsobom vyzvať ľudí, ktorí tento čin videli, aby kontaktovali nás alebo políciu na čísle 158," píše Zvierací ombudsman.