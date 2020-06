FOTO Smutný príbeh vlčiaka od Trenčína láme srdce: Po smrti pána čakal na pomoc niekoľko dní

BRATISLAVA - O mimoriadne smutnom príbehu psíka, ktorý sa ocitol v nešťastnej situácii po smrti jeho majiteľa, informovalo na sociálnej sieti občianske združenie Trenčianske Labky. Štvornohý miláčik potrebuje pomoc, keďže sám nemôže za to, čo sa udialo.

Ako opísalo občianske združenie, 10-mesačný psík s menom No si prežil veľmi smutné chvíle. Nik ho netýral, no napriek tomu prišiel o to najvzácnejšie, čo mal. O svojho pána. Niekoľko dní bol totiž zatvorený v byte s jeho bezduchým telom.

"Našťastie je aspoň on v poriadku. Je zľakaný, ale v poriadku. Veľmi sa lepí, fixuje na človeka a nechce, aby od neho odišiel. Ani si jeden nechce predstaviť, čo musel zažívať celé tie dni..." uviedli v príspevku.

Aký však bude ďalší osud tohto zvieratka? To momentálne nikto netuší. Isté je, že potrebuje milujúceho majiteľa. Podľa dostupných informácií má kompletnú vakcináciu, čipovanie aj odčervenie. Jediné, o čo aktuálne prosia jeho záchrancovia, je nový domov.

"Je zvyknutý na byt, musel mať teda i hygienické návyky. Na ľudí je bezproblémový - odrastené šteňa, ku fenkám bude určite vhodný tiež," dodali. V prípade seriózneho záujmu teda môžete kontaktovať spomínané občianske združenie. Viac podrobností nájdete na ich facebookovej stránke.