KORONAVÍRUS Jarné počasie využili ľudia rôzne: Obrovské rady pred obchodmi, húfy cyklistov v prírode

Na Slovensku začína pravá jar a počasie je veľmi teplé. Aj to láka ľudí do prírody. Na Bielom kríži ste tak v sobotu mohli vidieť množstvo cyklistov. Dôležité však je, aby sme aj v prírode, pokiaľ sa pohybujeme v blízkosti neznámych ľudí, nezabudli dodržiavať prísne hygienické opatrenia, nevynímajúc rúška na tvári. To je však pre mnohých nepohodlné a preto ich nenosia.

Aj napriek tomu, že Slovensko v počet infikovaných, mŕtvych, ale aj denných prírastkov, je na tom veľmi dobre, netreba zabúdať na to, že nás môže postihnúť druhá vlna koronavírusu.

Zdroj: Maarty

Rady pred obchodmi

Slovenská vláda začala s uvoľňovaním opatrení a pre dobré výsledky spojila 2. a 3. vlnu uvoľňovania. Od 6. mája je sú tak otvorené obchody, jazdia taxíky či pracujú kaderníčky a kozmetičky. Všetko je však podmienené dodržiavaním hygienických opatrení, ako aj počtu zákazníkov v predajniach.

To spôsobuje niekedy nekonečné rady. Inak to nebolo ani v sobotu. Pred obľúbeným obchodným domov s nábytkom v Bratislave sa utvoril dlhý rad čakajúcich ľudí. Tento obchodný dom je povestný vysokou návštevnosťou najmä cez víkendy, čo potvrdili ľudia aj počas koronakrízy. Fotky boli zverejnené na sociálnej sieti na stránke Nekŕmte nás odpadom. "Ľuďom sa počas karantény asi minul nábytok," vtipne poznamenal autor fotografií.