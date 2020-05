KORONAVÍRUS Veľký PRIESKUM medzi Slovákmi: Toto si myslia o karanténnych opatreniach

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Prevažná väčšina ľudí súhlasila so všetkými zavedenými karanténnymi opatreniami na spomalenie šírenia nového koronavírusu. Najviac súhlasili s uzavretím niektorých osád a povinným nosením rúška na verejnosti. Najmenej so zákazom voľného pohybu cez veľkonočné sviatky a s uzavretím obchodov a obchodných centier. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Ako sa máte, Slovensko?, ktorý zrealizovali spoločnosti MNFORCE, Seesame v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied (SAV) v termíne od 21. do 23. apríla na vzorke 1000 respondentov.