KORONAVÍRUS Slovensko poskytne na vývoj vakcíny 750-tisíc eur, informoval minister Korčok

V pondelok to oznámil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS) pri príležitosti medzinárodného donorského podujatia (Coronavirus Global Response), ktoré zorganizovala Európska komisia (EK) spoločne so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), Francúzskom, Nemeckom, Spojeným kráľovstvom a Saudskou Arábiou.

Cieľom podujatia je zhromaždiť prostriedky určené na financovanie zrýchleného výskumu vakcíny, nevyhnutnej diagnostiky a liečby COVID-19 v celkovej výške 7,5 miliardy eur. "Teší ma, že pre mimoriadnu dôležitosť tejto aktivity a s plným rešpektom voči potrebe globálneho zintenzívnenia boja s ochorením COVID-19 SR aktívne a pozitívne zareagovala," zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.

Slovensko je podľa neho presvedčené o tom, že vyzbierané prostriedky budú efektívne využité v oblastiach diagnostiky ochorenia COVID-19, jeho liečby, ako aj pri vývoji účinnej vakcíny. Pripomenul, že spoločná iniciatíva je súčasťou multilaterálnej reakcie na boj s COVID-19 a nadväzuje na prijaté záväzky lídrov EÚ, G20 a G7.