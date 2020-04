Slovenský záchranár otvorene o svojich kolegoch: Užívate si falošnú slávu! My nie sme hrdinovia

Určite mnohí zaregistrovali akési motto dnešných dní "Zostali sme v práci pre vás, vy zostaňte doma pre nás". Objavilo sa u lekárov, záchranárov, policajtov, ale aj v niektorých médiách. Mnohí ľudia by však určite boli radšej v práci a zarábali si na živobytie. To si uvedomuje aj jeden z bojovníkov v prvej línii, slovesnký záchranár, ktorý sa vyznal so svojimi pocitmi na sociálnej sieti na stránke Nekŕmte nás odpadom.

"Ahojte, som zdravotnícky záchranár, pracujem už nejaký ten piatok vo svojom odbore a nepáči sa mi v dnešnej dobe pár vecí, ktoré by som chcel, aby laická verejnosť vedela. Z duše nenávidím pokrytectvo a faloš, no som jej súčasťou a nepáči sa mi to. Ako máme možnosť vidieť, všade po internete či v médiách kolujú informácie o tom, akí sme my záchranári, hasiči a policajti v poslednej dobe hrdinovia, ako ťažko „bojujeme“ v prvej línií. Čím to je? Ako to začalo? Neviem, ale nepáči sa mi, že všetci záchranári či všeobecne zdravotníci sa stavajú do role obete, alebo tzv. pseudohrdinstva," začína ostrými slovami záchranár.

Hovorí, že ľudia záchranárov vidia ako hrdinov dnešnej doby, tlieskajú na balkónoch či im rôzni sponzori a politické strany zabezpečujú pitný režim, sladkosti, bagety. "Na záchranárskych stránkach sa stanice fotia, čo všetko od ľudí dostali, laici len špekulujú, ako týchto „hrdinov“ dnešnej doby podporiť, ako im pomôcť prekonať to „utrpenie a bolesť“. Vyvediem vás z omylu, skutočnosť je ale úplne iná, počet výjazdov klesol cca o 30-40%, máme pravidelné služby, menej nadčasov, pracujeme ako doteraz, robíme rovnakú prácu ako doteraz, akurát menej.. užívame si to.. s koronavírusom sme sa doposiaľ poriadne ani nestretli (1400 nakazených z 5,4 milióna ľudí).. a aj tých 1400 ľudí zväčša nepotrebovalo pomoc záchranárov. Policajti a hasiči detto," opisuje záchranár.

Hrdinovia ste vy, nie my

Podľa neho majú zatiaľ najlepśie obdobie, pretože majú stály a pravidelný plat. Oveľa horšie sú na tom podnikatelia, živnostníci či taxíkári a iní, ktorí prišli o prácu a nemajú ako platiť účty či hypotéky.

"Tým treba pomôcť, o nich by sa mal štát postarať, oni sú hrdinovia, že ostali doma. A my, čo máme pravidelnú mzdu, sme podľa spoločnosti chudáci v prvej línií a hrdinovia. Blbosť! Najviac neznášam heslo – zostali sme v práci pre vás, vy zostaňte doma pre nás. Myslíte si, že tí ľudia, ktorí sú doma a nemajú doslova čo žrať, by nechceli ísť do práce? Myslíte si, že zostať doma je jednoduchšie?" pýta sa.

Dodáva, že tým zdravotníkom, ktorí píšu na sociálnych sieťach ako riskujú svoj život, by dal znova spraviť test BOZP. "Áno, sú záchranky, ktoré robia testy na covid-19 a nezastavia sa, sú dobrovoľníci v stanoch, ktorí tam sedia 12 hodín a makajú v oblekoch a respirátoroch, sestričky na infekčnom detto.. oukej, zaslúžia si rešpekt. Veľká poklona zdravotníkom v krajinách ako Taliansko, Španielsko či Francúzsko, zaslúžia si potlesk a aj nejaké to občerstvenie, rešpekt pred nimi, sám neviem ako by som vydržal ťahať 24-ku niekde na ARO v obleku s respirátorom na tvári. Ale lezie mi krkom, že na Slovensku sa pre integrovaný záchranný systém zatiaľ dokopy nič nezmenilo a verejnosť nás vidí ako hrdinov, zdravoťáci si užívajú túto fejkovú krátkodobú slávu a doslova niekde žobrú o to, aby dostali viac vecí zadarmo," rozčuľuje sa záchranár.

Robíme to, čo doteraz

Podľa záchranára robia také veci ako doteraz, len to nikto neriešil. "Doteraz nás zdravoťákov hejtovali, každý sa len sťažoval a hľadal chyby, najväčší strach máme z úradu pre dohľad, záchranka sa doteraz zneužívala, no zrazu to medializujú, doteraz sme boli pre spoločnosť h*vná, no zrazu sme hrdinovia. Prečo? Že robím to čo doteraz? Že robím to, čo nikto doteraz nedocenil? Ďakujem, neprosím, neskoro. Ak si záchranár, hasič, policajt, zamysli sa. Áno, týmto si škodím, viem, s*riem si do úst. Len chcem, aby si ľudia otvorili oči a poznali pravdu, nemôžem takto ďalej," dodal na záver.

Pochybujem, že to písal záchranár

Na ostré slová reagoval na rovnakej stránke aj záchranár Martin Babinský, ktorý vyjadril pochybnosť o tom, že prvý príspevok písal skutočný záchranár. "Opíšem vám prácu záchranných posádok pred koronavírusom. Na zariadenie, na ktorom prijímame výjazd od operátorov, dostaneme pokyn. Do dvoch minút musíme byť v sanitke a pohnúť sa zo stanice, pričom počas cesty k pacientovi zvažujeme postupy a iné. Počas cesty k pacientovi neraz riskujeme svoje životy vďaka "ohľaduplným" vodičom, ktorí sa ešte veľmi radi nalepia na zadný nárazník našej sanitky," opisuje Babinský.

Hovorí aj o tom, že po príchode na miesto im ľudia zväčša vynadajú, že prišli neskoro. Okrem iného hovorí, že musia zvládať to, že ich ľudia natáčajú, aby to následne mohli použiť na sťažnosť a vyťažili z toho čo najviac peňazí. Dodáva, že ľudia, ktorí ostali doma sú naozaj hrdinovia. No pomohli tomu, aby naša krajina nedopadla ako Španielsko či Taliansko, kde zdravotnícky systém kolaboval pod náporom infikovaných ľudí práve na koronavírus.