Marian Kočner perlil pred vyšetrovateľom NAKA: Keď sa dostanem von, spravím 6-hodinovú tlačovku!

NITRA - Policajná eskorta priviezla včera za zvuku sirén do centrály nitrianskej expozitúry Národnej kriminálnej agentúry Marína Kočnera. Ako to už býva, jeho príchod, bol ostro sledovaný vari všetkými slovenskými médiami. Dôvodom eskorty z leopoldovskej väznice bol výsluch v kauze podplácania v justícii, pre ktorú skončilo počas akcie BÚRKA v putách trinásť sudcov.

Zistili sme, čo sa včera v budove Národnej kriminálnej agentúry dialo, v akej nálade Kočner prešiel a čo chcel vlastne policajnému vyšetrovateľovi povedať. Potopí Moniku Jankovskú? Spochybnil korunného svedka Vladimíra Sklneku? Vezme na paškál niekoho úplne iného? Tito otázky rezonovali v súvislosti s eskortou Kočnera vari naviac.

Marian Kočner prišiel podľa zdroja blízkeho vyšetrovaniu pripravený, v dobrej nálade a rozhodnutý hovoriť iba o jedinom človeku. „Dnes budem vypovedať iba o Petrovi Tóthovi,“ oznámil hneď z príchodu vyšetrovateľovi muž z mafiánskych zoznamov. Bolo to krátko potom, ako si zložil prilbu a nepriestrelnú vestu, v ktorej ho priviezlo policajné komando. Kočner bol žoviálny, vtipkoval a počas výpovede, ktorá trvala niečo viac ako dve hodiny dopodrobna rozobral výpoveď svojho niekdajšieho kamaráta Petra Tótha. Kočner sa rozhodol reagovať na Tóthovú výpoveď, ktorá prispela k obvineniu, nielen jeho samého, ale sudcov a ďalších ľudí.

Výpoveď bývalého funkcionára SIS Petra Tótha

Muž, ktorý riadil sledovacie komando zložené z príslušníkov a legalizatov SIS a ktorého výsledky práce boli nakoniec využité pri vražde Jána Kuciaka vo svojej výpovedi prezradil, že Mariana Kočnera pozná približne 23 rokov. Bratislavská figúrka s kontaktmi na najvyššie miesta sa podľa exsiskára živila vymáhaním pohľadávok, výkonu záložného práva, alebo exekúciám a konkurzom.

Z výpovede pred vyšetrovateľom NAKA vyplýva, že Tóth počul o dobrých vzťahoch medzi Marianom Kočnerom a Monikou Jankovskou. Keď médiá priniesli informácie o vzťahu Moniky Jankovskej k bossovi podsvetia Petrovi Čongrádymu, bol podľa Tótha Končer z týchto správ rozrušený. Mal vraj záujem na tom, aby sa Jankovská udržala čo najdlhšie na vplyvných pozíciách a veľmi pozitívne sa o nej vyjadroval hlavne v čase, keď sa rozhodovali civilné spory v kauze televíznych zmeniek.

Marian Kočner mal podľa Tótha veľký záujem na tom, aby sa po odchode Lucia Žitnanskej z postu ministerky spravodlivosti stala práve Monika Jankovská jej nástupníčkou. K tomuto mal vyvíjať aj isté kroky. Tóth prehovoril aj o tom, že Marián Kočner používal dva mobilné telefóny. IPhone typu Bentley a iPhone čiernej farby, v policajných kruhoch nazývaný „threemaphone“. Oba mobily podľa výpovede vydal policajtom spolu s autom Kia Rio, v ktorom boli aj rôzne osobné veci Mariana Kočnera.

Policajtom Tóth potvrdil, že vstúpil iba do iPhonu Bentley a to na žiadosť Kočnera, ktorý ho poľa Tóthovej výpovede, spoza väzobnej cely požiadal, aby mu skontroloval účty v Tatra banke. Do „threeemaphonu“ podľa jeho slov vôbec nezasahoval a odmietol aj akýkoľvek zásah do oboch telefónov. Cez aplikáciu Threema vraj s Kočnerom komunikovali asi tri roky.

Kočnerová výpoveď na NAKA

Výpoveď Mariana Kočnera na Národnej kriminálnej agentúre v Nitre spôsobila veľký rozruch. Verejnosť, ale aj média boli plné očakávania, či začne vypovedať proti sudcom a potvrdí informácie z obvinenia o ich korumpovaní „potopí“ napríklad Moniku Jankovskú, ktorá je médiami pre jej pozíciu bývalej štátnej tajomníčky, ostro sledovaná.

Kočner bol v uvoľnenej nálade, veľa rozprával a pozornosť si užíval. Advokáti, ktorí boli prítomní počas výsluchu sa k jeho obsahu odmietli vyjadriť. Topky.sk však zistili, že Kočner prišiel do Nitry s precízne vypracovanými poznámkami. Prekvapenie sa nakoniec nekonalo. Poznámky sa týkali hlavne Petra Tótha. Ten podľa Kočnera vo svojej výpovedi niekoľko krát klamal.

„Peter Tóth je stále legalizantom SIS“ odznelo podľa zdroja blízkeho vyšetrovaniu niekoľkokrát z úst Marana Kočnera. Ak sa vraj chce Tóth vyjadrovať k vzťahu Moniky Jankovskej k bossovi podsvetia Petrovi Čongrádymu, tak mal povedať aj to, že on sám k mafiánskemu bossovi vzhliadal a snažil sa votrieť do jeho priazne. Povedal na úvod svojej výpovede Kočner. Počas výsluchu poukázal na to, že do telefónu Bentley bolo vstupované 2. októbra 2018.

Telefón potom polícii odovzdal 7. októbra 2018 a 12. októbra boli z neho extrahované dáta. Informácie čerpal Kočner zo spisu vraždy Jána Kuciaka, v ktorom je oficiálna správa z Europlu. Telefón Bentley sa podľa jeho výpovede pripojil na domácu sieť WiFi Petra Tótha. A to, že nezasahoval do telefónu je podľa Kočnera lož. Vyšetrovateľovi NAKA včera povedal, že v telefóne bola aj veľmi zaujímavá komunikácia s veľmi zaujímavými ľuďmi v aplikácii Signal.

Táto, ale podľa jeho slov úplne zmizla a bola vymazaná profesionálnym spôsobom tak, že sa nedá obnoviť. Peter Tóth má podľa Kočnerovej výpovede také zručnosti, že dokáže takýmto spôsobom zasiahnuť do telefónu. Kočner, ako príklad počas výsluchu na NAKA uviedol, že z komunikácie Threema Petra Tótha s neznámou osobou, ktorá je súčasťou spisu vraždy Jána Kuciaka vyplýva, že Peter Tótoh sa v nej priznáva k hacknutiu a stihnutiu niekoľkých gigabajtov utajených súborov z osobnými dátami z vládneho serveru.

V konečnom dôsledku, Marian Kočner akékoľvek ovplyvňovanie súdov a podplácanie poprel a Petra Tótha nazval nakoľko krát klamárom. Po skončení výpovede Končer absolvoval žoviálny rozhovor s prítomnými ľuďmi a nechal sa počuť, že „keď sa dostanem von, spravím šesťhodinovú tlačovku,“ prezradil náš zdroj blízky vyšetrovaniu.

Kočner bol podľa neho presne taký, akého si ho pamätáme, keď si užíval kamery a mediálnu pozornosť. Len pripomeňme, že Marian Kočner je zatiaľ neprávoplatne odsúdený za falšovanie televíznych zmeniek na 19 rokov väzenia a tiež je obžalovaný z objednania vraždy novinára Jána Kuciaka, za čo mu hrozí až doživotný trest. Pri odchode z vyšetrovacej miestnosti povedal, že nabudúce sa bude venovať výpovedi korunného svedka v justičnej kauze, bývalého sudcu Vladimíra Sklenku, ktorý všetkých obvinených usvedčuje z korupčného správania.

Slovenské Palermo

Kauza, v ktorej je Marian Kočner obvinený zo zločinu zasahovania do nezávislosti súdu, pripomína zásah proti obávanej Cosa Nostre v Palerme. Aj preto mnohí akciu s krycím názvom BÚRKA z marca 2020 premenovali na Slovenské Palermo. V Putách skončilo 13 sudcov.

Medzi nimi napríklad niekdajšia štátna tajomníčka Monika Jankovská, či sudkyňa, ktorá rozhodovala v kauze televíznych zmeniek, Zuzana Maruniaková. Medzi obvinenými však nechýba ani správkyňa konkurznej podstaty, bývalí sudcovia či advokát. Viacerých obvinili zo zločinu prijímania úplatku, zneužívania právomoci verejného činiteľa, z podplácania a už spomínaného zločinu zasahovania do nezávislosti súdu.

Niektorí sú vyšetrovaní na slobode, niektorí väzobne. Prípad stojí na výpovediach viacerých ľudí. Kľúčovým svedkom v kauze je bývalý sudca Vladimír Sklenka. S políciou začali po zadržaní spolupracovať sudkyne Miriam Repáková a Zuzana Maruniaková.