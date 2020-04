Kočner dúfal až do konca: Nová Threema odhaľuje, že loboval u Jankovskej krátko pred odsúdením

S najnovšími prepismi prišiel portál Aktuality. Kočnerovi okrem iného hrozí za objednávku vraždy novinára Jána Kuciaka doživotie, no ešte predtým došlo k jeho odsúdeniu v kauze televíznych zmeniek. Práve kvôli ním bol ešte v júni 2018 v putách odvedený zo súdnej siene. Z novozverejnenej Threemy je zrejmé, že na poslednú chvíľu loboval aj u štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej, ktorá je už tiež vo väzbe.

Náčelník bez vplyvu

Jankovská však nebola sama. Kočner chcel poistku aj u nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra a podľa Aktualít aj u predsedu Smeru Roberta Fica, ktorého v komunikácii nazývajú "načelníkom". „Má vôbec ešte nejaký vplyv náčelník?“ pýtala sa v júni 2018 Kočnera Jankovská. V tom čase bol už 3 mesiace na čele vlády Peter Pellegrini. "Neviem to posúdiť," odpovedá Kočner a pokračoval s tým, že "Náčelníka už majú všetci fp.č.,".

Kým pôvodne mala polícia k dispozícii Kočnerove správy od 26. septembra 2017 do 18. mája 2018, terajšie dáta hovoria už o rozsahu 21. september 2017 až 28. jún 2018, teda deň, kedy súd rozhodol o väzbe pre Kočnera kvôli televíznym zmenkám.

Ráno si majú prísť po mňa

Správy z najnovšej Threemy odhaľujú aj to, ako Kočner postupne zisťoval svoju aktuálnu dĺžku "života na slobode". „Dostal som takú info že si majú prísť ráno po mňa… Je to tak alebo blud?“ pýtaj sa Kočner Mareka Gašparca (takto ho mal uloženého v telefóne pozn. red.) v správe 7. júna 2018. Ten následne informáciu overoval. „Niekto niečo započul a pridal.“ odpísal Gašparec a dodal: „Lebo info prišla z GP (generálnej prokuratúry, pozn. red.).“

Neskôr sa s rovnakou otázkou obrátil na Bödöra. „Dostal som takú divnú info že by ma mali prísť ráno ‚zobrať‘. A že väzba. Sa mi to zdá pritiahnuté za vlasy... Asi by sme to vedeli. Či?“ píše Kočner podnikateľovi z Nitry. „Tak to dúfam. Že by sme vedeli,“ odpísal mu. Na druhý deň, keď polícia zjavne neprišla, sa nitriansky podnikateľ ozval Kočnerovi spätne. „Dobré ráno. Tak zatiaľ je kľud. Dnes bude veľmi dôležitý výsluch Ruska v BB, kde ukáže dostatok dokumentov z obdobia 1999-2001 ktoré jednoznačne dokazujú že mal dva druhy podpisov,“ píše Bödör, ktorý evidentne zmieňuje kauzu zmenky.

Vedel o tom, že si pre neho prídu

Polícia si po Kočnera prišla až o 2 týždne, konkrétne v stredu 20. júna 2018. „Som to vedel 3 hod. vopred,“ chválil sa Kočner Jankovskej 25. júna, kedy už bol 2 dni naspäť na slobode po tom, ako ho Špecializovaný trestný súd nezval do väzby. „Ja som upozorňovala mesiac. Pamatas? A presne sedia osoby aj obsadenie,“ odpísala Jankovská, na čo Kočner odpovedal „Viem. Bol som nachystaný.“

Zdroj: Topky/Peter Korček

Z komunikácie navyše vyčnieva ďalšia vec, a síce, že Kočner mohol pri zadržaní mať iný telefón, než aký používal dovtedy. „Ale ja som mal pri sebe úplne iný tel keď ma zobrali (3 emotikóny)," písal Kočner Jankovskej. Kočnerov prípad následne dostal do rúk senát na čele s Františkom Moznerom. Ďalší členovia boli Anna Šišková a Martin Bargel. Kľúčový je práve Možner, ktorého Jankovská spomína v správach. Malo ísť o rodinného príslušníka dlhoročného sudcu a šéfa Združenia sudcov Slovenska Juraja Sopoligu. „Synovec Sopoligu. Raz som mu zachránila krk,“ písala už dnes väzobne stíhaná bývalá štátna tajomníčka. "Sopoliga vyriešený," odpísal pokojne Kočner.

Súd pre Aktuality ale reagoval, že o žiadnom ovplyvňovaní nevie. „Je to pre mňa zarážajúca informácia. Nikto ma v žiadnom prípade kvôli synovcovi nekontaktoval. Vyhnal by ma von oknom, ako poznám jeho povahu. Vie veľmi dobre, ako má rozhodovať,“ vyjadril sa Sopoliga.

Potom 26. júna Kočner kontaktoval opäť Bödöra. "Mám zloženie senátu NS. Je tam jeden šéfov človek,“ písal Kočner. Pod šéfom označovali bývalého premiéra Roberta Fica. Bödör sa spýtal na meno. „Šišková. Bývalá vyšetrovateľka.“ odpovedal Kočner. Na to ešte poslal Kočner správu s priamymi inštrukciami. „Monika je s ňou ok, aj by jej povedala že ,vedenie‘ to dalo Monike na starosť. Len aby šéf vedel, že to Monika má na starosti keby sa Šišková dotazovala. A zajtra má mať Monika so šéfom stretko, tak by jej mohol povedať, že nech ,dozrie na Šiškovú‘. Ak sa nebude báť Monike povedať aj moje meno tak nech povie. Ak nebude s tým komfortný, tak stačí nech povie ,dozrie‘,“.

Dostanem z basy aj Al Caponeho

Súhlasná správa na seba nenechala dlho čakať. „Zariadené. Povie Monike že to ma zariadiť. Teraz som to…“ odpísal o 9 minút Bödör. Kočner sa poďakoval a zameral sa potom na Jankovskú. „Zajtra Ti šéf povie že máš vybaviť Šišku. Teraz s ním hovoril Padre,“ inštruoval ju 26. júna. Jankovská odpovedala "lajkom". O hodinu dodala. „Sa u.ebávam. Ja dostanem aj Al Caponeho z basy (emotikón),".

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Neskôr, len deň pred rozhodnutím súdu, si Kočner overoval aktuálnu situáciu. „Ahoj, ako si dopadla?“ pýta sa Kočner Jankovskej. „Dobre. Len dnes aj zajtra to znova obehnem,“ odpovedala. Tiež dodala, že sa bude hlásiť u "náčelníka", čím myslela Fica.

Deň konania súdu

Známa už je aj komunkácia z dňa, kedy súd rozhodol o väzbe pre Kočnera. Ten sa zaujímal o tretieho člena senátu Bargela. "S tým Bargelom kto vie?" pýtal sa Moniky Jankovskej. „Klud. Potvrdzuje špecialu všetko. Neznaša UŠP (Úrad špeciálnej prokuratúry, pozn. red.),“ upokojovala Kočnera.

V deň konania rozhodnutia už však bývalá štátna tajomníčka zneistela. „B robí bordel. Ostatni dvaja su OK.“ Vzápätí Kočner reaguje: „Tak verím že ho umravnia... A keď nie bude 2:1“. Následne mu opäť poslala "lajk". Bolo to len ninútu pred 13. hodinou, kedy zasadal Najvyšší súd SR, ktorý ho poslal do väzby. Troch najbližších ľudí o výsledku súdu ešte stihol informovať. Jeho volavka Alena Zsuzsová túto správu znášala mimoriadne ťažko. „To nemyslis vazne???!!!! Preboha NIE !!! Neverim (tri plačúce emotikóny)," odpísala Zsuzsová 28. júna 2018.