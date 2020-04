Obvinili ho zo šírenia KORONAVÍRUSU! Premiérove slová mužovi z Prievidze: Nemienim sa do toho miešať

Michal Šimora sa na sociálnej sieti k celému prípadu vyjadril a ďalej to rozoberať nechcel. Premiér dnes uviedol, že sa mužovi ospravedlnil a zisťoval, kde nastal šum. Podľa neho na tlačovke povedal len to, čo mu uviedli z regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Ospravedlnil tak aj seba.

Premiér sa ospravedlnil

Matovič v statuse uviedol, že včera mu volala riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a poskytla mu informáciu, že v pondelok zachytili prípad jedného pendlera z Prievidze, ktorý býva v Bratislave, robí poštára v Rakúsku a nakazil 6 ľudí zo svojej rodiny. „Presne tak som to povedal na tlačovej konferencii, bez toho, aby som niekoho menoval menom - a ani som ho nevedel, logicky,“ uviedol s tým, že o tom, že muž z Prievidze sa dožaduje nápravy, sa dozvedel z médií.

„Tak som teda zavolal naobed dotyčnému pánovi, vysvetlil som mu, že ja som komunikoval len to, čo mi hodnoverná osoba povedala, a zároveň som sa mu ospravedlnil, ak by sa ho mňou šírená info nejako dotkla. Ospravedlnenie prijal,“ dodal premiér. Rozhovor podľa neho trval 17 minút a zisťoval aj to, ako vznikol šum.

Nemienim sa do toho miešať

„Pochopil som z toho situáciu tak, že on logicky predpokladá, že sa nakazil od svokry, ktorá robí v nemocnici, ale hygiena predpokladala, že šíriteľom v rodine bol on a vírus priniesol z Rakúska. Vraj si to už s pani riaditeľkou vydiskutovali a ja sa do toho nemienim miešať,“ napísal premiér a poprial všetkým nakazeným skoré uzdravenie. „A aj tento prípad považujem za dôkaz toho, že vírus nemáme zďaleka pod kontrolou, keďže len tušíme kto kde koho mohol nakaziť,“ dodal.

Muž požadoval nápravu

Na druhej strane uviedol príklad pendlera, ktorý vraj v Prievidzi nakazil šiestich ľudí. Muž sa však ozval na sociálnej sieti, premiér v tomto podľa neho klamal. Michal Šimora sa k nepravdivým informáciám vyjadril na Facebooku. „Bol som obvinený ako pendler pracujúci v AT, ktorý nakazil svoju rodinu tým že pendloval cez hranice. Testovaný som bol na základe pozitívnych testov mojej svokry, ktorá pracuje ako zdravotná sestra v nemocnici. Tá bola nakazená pri výkone svojej práce,“ uviedol na pravú mieru. Podľa jeho slov nebol v Rakúsku celý mesiac od uzavretia hraníc. Z Rakúska sa vrátil 12. marca a doma bol až do 13. apríla.

„Som sklamaný z vyjadrenia hlavnej hygieničky, ktorá uviedla do TV absolútne nezmysly. Jedinú informáciu ktorú sa ma pýtali bol zamestnávateľ a to je Post AT,“ uviedol s tým, že ho nikto dodatočne nekontaktoval, aby si overil fakty. „Pravdepodobne bol môj prípad zneužitý na to aby zakryl nedostatočnú bezpečnosť v nemocniciach alebo na vykreslenie dôležitosti opatrení proti pendlerom, ktoré sú spochybňované. Na základe klamstiev, ktoré boli uverejnené sa budem domáhať pravdy a očistenia svojho mena,“ dodal Michal.

Šimora sa k svojmu prípadu ďalej nechce vyjadrovať, uviedol Denník N. Spor s premiérom je podľa neho uzavretý. Premiér mu údajne v stredu okolo obeda osobne volala a sľúbil mu, že sa mu na tlačovej besede verejne ospravedlní, preto o ich spore nechce ďalej hovoriť. Topky Šimoru oslovili, ale zatiaľ nereagoval.

Pendleri, počkajte

Premiér Igor Matovič vyhlásil, že pendleri by mali počkať do pondelka a zatiaľ sa netestovať na koronavírus. Ak sa potvrdí pozitívny trend a počet infikovaných nebude rásť, testy povinné nebudú. Matovič na tlačovke k uvoľňovaniu ekonomiky uviedol, že pendleri by mali s testovaním ešte počkať pár dní. „Chcel by som vyzvať všetkých ľudí, tzv. pendlerov, aby ľudia vydržali do pondelka s testovaním vzhľadom na to, že sa výrazne pozitívne mení situácia v okolitých krajinách,“ povedal Matovič s tým, že ak to vydrží do pondelka, nebude dôvod, aby sa uplatňovali nové opatrenia, ktoré sa dotýkajú pendlerov. „Ak sa to v priebehu pár dní otočí, tak to opatrenie platiť bude.“

Ak teda budú čísla dobré, testy na koronavírus nebudú povinné. Tam sa to však nekončilo, premiér uviedol ako negatívny príklad muža z Prievidze. „Pán z Prievidze má prechodný pobyt v Bratislave, chodí na týždňovky do Rakúska, kde robí poštára, nakazil v Prievidzi šesť ľudí,“ povedal Matovič.