Bratislavčania čakali v rade na poštu, keď zrazu... VIDEO čarokrásneho vystúpenia za pochmúrnych čias

V čase, keď Slovensko sužuje koronavírus, si na koncert len tak nevybehnete. Umelci sa svojim fanúšikom prihovárajú aspoň prostredníctvom sociálnych sietí. No hudobníci z Pavel Bogacz Kvartet vzali do rúk nástroje priamo v uliciach Bratislavy. Ich tváre zakrývali rúška, no ani to neubralo na príjemnej atmosfére.

Umenie pod oknami

Ako na sociálnej sieti vysvetlil starosta Vrakune Martin Kuruc vystúpenie sa uskutočnilo v rámci podujatia ,,Umenie po oknami“. "Hudobníci tento koncert odohrali bez nároku na honorár. Ich odmenou bol potlesk a radosť divákov v oknách a na balkónoch domov, pred ktorými vystúpili. Dokonca tak spríjemnili čas čakajúcich na poštu," dodal Kuruc. Reakcie verejnosti boli viac než nadšené. Uvítali by ste takéto prekvapenie aj vy?

Pod projekt "Umenie pod oknami" sa podpísala organizácia Viva Musica! v spolupráci s hlavným mestom Bratislava. Prináša sériu pop-up koncertov klasickej hudby k ľuďom, ktorí sú dočasne uväznení v domácej karanténe. "Keďže ľudia nemôžu ísť na koncert, koncerty prídu za nimi – priamo pod ich okná a balkóny. Koncerty budú realizované s dodržaním všetkých potrebných bezpečnostných a hygienických opatrení," dodali organizátori.