Hlina kritizuje Matoviča: Nie sme v Severnej Kórei! V demokracii premiér nezbiera skalpy

BRATISLAVA - Bývalý predseda KDH Alojz Hlina sa na sociálnej sieti opäť vyjadril na adresu súčasného premiéra Igora Matoviča. Kritizoval jeho vyjadrenie na adresu Kajetána Kičuru, v ktorom uviedol, že je to jeho prvý „skalp“. V demokracii podľa neho premiér nezbiera skalpy, vadilo mu aj to, ako samotnú demokraciu Matovič vníma.

Alojz Hlina si vzal na mušku ďalšie vyjadrenie premiéra Igora Matoviča. Kritizoval jeho vyjadrenia na adresu Kajetána Kičuru, ale aj to, akým spôsobom upozorňuje ľudí. Podľa Hlinu nie sme v Severnej Kórei a nemáme kľačať pre Matovičom a ďakovať mu.

Premiér v demokracii skalpy nezbiera

Hlina na úvod napísal, že Kičuru nepozná a nestretol sa s ním. „Možno na výbore, keď som bol poslanec. Ak ho vyšetrujú, tak nech ho vyšetrujú policajti, prokuratúra a nech to robia poriadne. A súdy nech ho potrestajú, ak spáchal prečin, zločin. Jasné, že som za,“ skonštatoval bývalý poslanec. V hodnotení premiérových vyjadrení pokračoval.

Kritizoval to, ako premiér vníma demokraciu. „Premiér ku zásahu polície napíše: „môj prvý skalp“ a očakáva potlesk. A ten príde. A bude mohutný a aj od ľudí, od ktorých by sme to nečakali. Je to trochu desivé. To naozaj premiér bude zbierať skalpy?“ pýta sa Hlina. Problém mal aj s vyjadrením Matoviča o tom, že Kičura je jeho prvý skalp, podľa neho premiér v demokracii skalpy nezbiera. „Lebo teraz je to skalp toho "zloducha zo štátnych rezerv", ale potom to môže byť iný skalp,“ napísal.

Nie sme v Severnej Kórei

Nebolo to však jediné vyjadrenie či konanie, s ktorým mal bývalý predseda KDH problém. Pripomenul to, že roky nevadilo, že OĽaNO malo len štyroch členov. „Nepočul som zatiaľ hrdý hlas ľudí, ktorí sa živia svojou prácou a nie štátnymi príspevkami, že im vadí ako nás včera premiér - monarcha upozorňoval, aby sme boli poslušní. A keď budeme, otvorí nám nejaké predajne. Musíme byť však poslušní. My tu však ale nie sme v Severnej Kórei. My sme v Európe a máme robiť to, čo robí vyspelý svet a nie kľačať pred Matovičom a ďakovať, že sa môžeme živiť prácou,“ myslí si Hlina.

Premiér podľa bývalého poslanca nemá dvíhať varovný prst a hovoriť občanom, že majú byť poslušní. „My vieme, čo máme robiť aj bez neho. Nech sa zožiera tým, že musel ustúpiť Sulíkovi a nás nech teší, že sme ešte stále v demokracii. Ak však budeme príliš tlieskať, keď si bude premiér namiesto zvládania riadenia krajiny pripínať skalpy, tak o ňu môžeme prísť,“ dodal.