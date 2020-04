Kamenický: Odklad splátok sa oplatí len ľuďom v existenčných problémoch

"Prečo by mali banky, ktoré majú kopec úradníkov, mať dva mesiace na to, kým oznámia klientovi, že mu budú úročiť odklad úveru? Treba klienta dopredu upozorniť. Je tam aj dvojmesačný odklad na postup, ktorý sa uplatní po skončení odkladu splátok. Banky majú dostatok personálu na to, aby dokázali takéto podmienky dnes stanoviť," tvrdí Kamenický.

Tiež nechápe, prečo len raz bude môcť klient požiadať o odklad splátky. "Prečo si nemôže požiadať znovu? Banky to technicky určite zvládnu," myslí si Kamenický. Očakával by od komerčných bánk, že sa k situácii postavia samé a samé od seba odpustia úroky klientom, ktorí si chcú splátky odložiť.

"O čo prichádzajú banky na základe tohto zákona? Dostanú úroky navyše za deväť mesiacov odkladu. Banky pri svojich ziskoch by sa mali správať solidárne," vyhlásil Kamenický. Preto je presvedčený, že návrh zákona by sa dal nastaviť tak, aby pomohli ľuďom a ústretovo sa postavili voči svojim klientom.

Tiež upozornil na to, že návrh sa vzťahuje aj na spotrebiteľské úvery a pôžičky od nebankoviek, ktoré majú vyššie úroky. "Tu chcem upozorniť, že čím dlhšie bude klient úroky platiť, tak sa mu úver extrémne predraží," podotkol Kamenický. Celkovo sa podľa neho neoplatí odklad splátok tomu, kto nie je v existenčných problémoch. "Každý, kto má nejaký príjem, sa bude snažiť úver splatiť. Oplatí sa to odložiť len takému občanovi, ktorý je v existenčných problémoch," myslí si Kamenický.

Podporili ho aj jeho stranícki kolegovia, podľa ktorých majú banky slušné zisky na to, aby sa podieľali na pomoci a mali by urobiť ústretové kroky. "O čo vlastne prídu banky? V podstate o nič," doplnil poslanec Smeru-SD Juraj Blanár. Ak koalícia nepodporí pozmeňujúci návrh, ktorý avizoval Kamenický, Blanár bude mať problém podporiť tento návrh.

Z opozície sa k návrhu vyjadrovali aj poslanci ĽSNS, vyhlasovali, že banky sú "pažravé" a tiež, že ľuďom nebudú odpúšťať úroky počas obdobia, kedy si odložili splátky. Koalícia podľa nich mala byť zodpovedná a mala bankám prikázať, aby pri odklade splátok ľudia nemuseli splácať úroky. "Čím dlhšie bude toto nešťastné obdobie trvať, tým viac ľudia preplatia na odložených splátkach. Tým viac to bude vyhovovať tým bankám," tvrdí predseda ĽSNS Marian Kotleba.

Koaliční poslanci označili vyjadrenia poslancov ĽSNS len za politický marketing a neznalosť problematiky. Poslanec Sme rodina Igor Kašper sa im to snažil vysvetliť na príklade hypotéky vo výške 100.000 eur s viazanosťou na 20 rokov. "Keď ste v polovici splácania tejto sumy, tak ten mesačný úrok je niekde na úrovni 40 - 45 eur mesačne. Keď ste v 15. alebo 19. roku splácania, tak je to niekde na úrovni 10 eur alebo 20 eur mesačne. Na začiatku splácania je to viac. Len za poplatok za zmenu úverovej zmluvy zaplatíte oveľa viac ako za úroky. Ja si myslím, že pre ľudí je to veľká pomoc, keď doteraz platili povedzme 500 eur hypotéku a budú platiť hypotéku vo výške 20 eur, 30 eur alebo 40 eur. Je to obrovská pomoc pre ľudí a som hrdý na to, že takúto pomoc tu máme," povedal Kašper.

Jeho stranícky kolega Martin Borguľa podotkol, že rokovania sú o dialógu, nie o diktáte. "Prečo ste nedali pán Kotleba pozmeňujúci návrh ako daný problém riešiť kvalitnejšie. Prečo ako predseda poslaneckého klubu ste sa nepostavili a nejdete rokovať s predstaviteľmi bánk. Ja nie som fanúšik diktátu, ale dialógu. Skúste priniesť nejaké riešenie a nielen mlátiť prázdnu slamu," adresoval Kotlebovi Borguľa.

Koaličný poslanec OĽaNO Marek Šefčík tiež Kotlebovi oponoval. "Prijali sme množstvo opatrení v prospech ľudí. Posunutie splátok úverov je v prospech bánk? Bolo to treba azda nechať tak? Posunutie splátok je v prospech ľudí. Kto chce pochopiť, pochopí," argumentoval.