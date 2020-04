KORONAVÍRUS Hodnotenie žiakov základných škôl na vysvedčení by mohlo byť slovné, tvrdí Gröhling

BRATISLAVA - Hodnotenie žiakov základných škôl (ZŠ) na konci školského roka by mohlo byť slovné. V pondelok (6. 4.) má predstaviť minister školstva Branislav Gröhling (SaS) a Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) opatrenia a odporúčania pre hodnotenie žiakov, pričom ubezpečil, že ročník sa opakovať nebude. Minister to povedal v diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Prijímacie skúšky na stredné školy by chcel zaviesť formou online, tú bude ešte testovať. Online vyučovanie by sa podľa neho mohlo spustiť týždeň po Veľkej noci.

Gröhling tiež v relácii povedal, že prázdniny sa skracovať nebudú. "Urobím všetko pre to, aby sme ukončili školský rok tak, ako má byť," dodal. S odborníkmi diskutujú o tom, ako by mohlo do budúcna vyzerať spustenie vyučovania. Otázkou je, či by sa spustilo na celý týždeň alebo len na pár hodín, do úvahy chce brať aj vek učiteľov.

V tomto mimoriadnom období nechce minister na základných školách hodnotenie známkami. Na vysvedčení by teda mohli pribudnúť slovné hodnotenia alebo hodnotenie konštatovaním "absolvoval". Slovné hodnotenie chcú rozšíriť aj na druhý stupeň, čo si bude podľa Gröhlinga vyžadovať zmenu legislatívy. Na stredných školách sa bude známkovať, avšak minister bude odporúčať nehodnotiť známkami písomné práce a testy.

Legislatívne zmeny sa podľa ministra majú zaviesť aj vo fungovaní vysokých škôl. Akademický rok má skončiť v reálnom termíne. "Skúšky i štátne skúšky budú prebiehať na diaľku, záverečné práce sa budú odovzdávať iba elektronicky. Obhajoby prác budú telekonferenčne," vymenoval. Zrušenie obedov zadarmo na školách a namiesto tohto opatrenia zvýšenia daňového bonusu chce minister presadzovať v rámci vlády, upozornil, že je na to potrebný konsenzus.

V relácii diskutoval aj minister práce Milan Krajniak (Sme rodina), ktorý považuje hypotézu tzv. vypnutia Slovenska za zmysluplnú. Mobilita ľudí by sa mohla znížiť o 90 percent na čas, keď trvá inkubačná doba choroby, čiže približne na tri týždne. Považuje za potrebné nájsť rovnováhu medzi fungovaním ekonomiky a zvládaním nárastu ochorení. Počas tohto obdobia by mohli byť napríklad povolené nákupy v lekárňach či potravinách, pričom by mohol nakupovať len jeden člen rodiny.

Poslanec za Smer-SD a exminister práce Ján Richter hodnotí spôsob, akým sa návrh dostal do éteru, za pochybný. Návrhu podľa neho chýba odborná konzultácia. Krajniak v relácii povedal, že zatiaľ sa neuvažuje, že by sa siahlo na platy štátnych zamestnancov. Presadzuje tiež, aby boli 13. dôchodky vyplácané, no malo by to byť spravodlivé. Minister zároveň avizoval oznámenie pomoci pre väčších zamestnávateľov.