KORONAVÍRUS Spišský boj s koronavírusom: Známa firma v ROZHOVORE odhaľuje, ako zmenila výrobu

Niektorí možno už dlhšie vedia, že Nestville Distillery ako liehovar v obci Hniezde sa venuje predovšetkým produkcii rôznych alkoholických nápojov medzi inými aj známej Whiskey. V súčasnosti ste takpovediac prepli výrobu na produkciu univerzálneho čistiaceho prípravku Burbegel. Prešli ste na túto výrobu kvôli hrozbe šíriaceho sa koronavírusu?

Áno máte pravdu prioritne sa venujeme výrobe prvej slovenskej whisky Nestville a aj v týchto ťažkých časoch sme veľmi radi, že naši zákazníci nestratili záujem o tento jedinečný produkt a stále ho z obľubou vyhľadávajú. Výrobu dezinfekčných prostriedkov sme vyvíjali už dlhšiu dobu, ale nikdy sme tomu neprikladali takú dôležitosť ako teraz. Aktuálna situácia nám nie je ľahostajná a sme veľmi radi, že vieme aj takýmto spôsobom pomôcť Slovensku chrániť sa pred týmto neviditeľným zlom, aj keď sme museli značnú časť našej výroby preorientovať na výrobu dezinfekčných prostriedkov.

Kedy ste sa rozhodli k tejto zmene pristúpiť?

Od momentu, keď bola naša krajina zasiahnutá koronavírusom, tak sme sa začali venovať tejto problematike prioritne, aby sme čo najskôr dokázali zareagovať a pomôcť tak zastaviť šírenie tohto vírusu.

Zdroj: Nestville Distillery

V akom pomere vyrábate tento prostriedok oproti ostatným konzumným liehovinám?

V momentálnej situácii by sa dalo povedať, že viac ako 40% produkcie tvoria dezinfekčné prostriedky.

Je tento prostriedok žiadaný len doma, alebo ho exportujete aj do iných krajín?

O tento produkt je mimoriadny záujem na domácom trhu, kde ho v súčasnosti distribuujeme. Pandémiou je zasiahnutý celý svet a dezinfekčných prostriedkov je momentálne nedostatok na všetkých trhoch a preto nevylučujeme predaj aj do zahraničia v budúcnosti.

Zdroj: Nestville Distillery

Napríklad také Taliansko či Francúzsko alebo Španielsko sú v kritickej situácii z pohľadu čoraz väčšieho počtu nakazených. Exportujete tento tovar aj tam?

Nie momentálne tento produkt nedistribuujeme do týchto krajín.

Dá sa povedať že týmto krokom prispievate z oblasti Spiša k boju proti tomuto novému fenoménu v podobe Covid-19?

Áno snažíme sa distribúciu výrobkov v čo najväčšej miere prerozdeliť tak, aby sa produkt dostal, čo najskôr k tým, ktorí to najviac potrebujú. V rámci nášho regiónu sme sa rozhodli nezištne pomôcť obyvateľom mesta Stará Ľubovňa a obyvateľom okolitých obcí, ktoré katastrálne susedia s obcou Hniezdne tým, že sme darovali takmer 28 tisíc litrov BURBEGELU PLUS – dezinfekčného prostriedku pre každého jedného občana.

Výroba dezinfekčného prostriedku v továrni Nestville Zdroj: Nestville Distillery

Dokedy plánuje fabrika pokračovať v takejto výrobe prostriedku?

Boli by sme veľmi radi ak by sme výrobu dezinfekčných prostriedkov mohli minimalizovať a vrátiť sa k pôvodným plánom spoločnosti, ale všetko bude závisieť od aktuálnej situácie na Slovensku a v zahraničí. Ale verte nám, že oveľa radšej, by sme na trh uvádzali novinky z dielne Nestville Whisky ako dezinfekčné prostriedky.

Máte nejakú spätnú väzbu na túto zmenu produkcie? Sú ľudia spokojní, že ste viac-menej pokryli ten nedostatok antibakteriálnych prostriedkov na slovenskom trhu, ku ktorému v týchto dňoch dochádza?

Máme veľmi veľa pozitívnych ohlasov k dezinfekčným prostriedkom, keďže je to nedostatkový tovar tak si to ľudia dokážu oceniť ešte viac a my sme radi, že aj takouto formou pomáhame zamedzovať šírenie tohto neviditeľného zla.

Je výroba tohto prostriedku finančné náročnejšia ako produkcia doteraz bežných liehovín?

Dostupnosť surovín je v tomto prípade oveľa väčší problém. Celý svet je momentálne zasiahnutý pandémiou a to sa samozrejme pretavuje aj do výroby. Dopyt po jednotlivých surovinách a komponentoch je veľmi veľký a preto potrebujeme vyvinúť enormné úsilie nato aby sme dokázali zabezpečiť suroviny v požadovanom množstve a čase.

Zdroj: Nestville Distillery

Ako ovplyvňuje vašu ekonomiku súčasná situácia? Pociťujete z tohto hľadiska nejaký typ ohrozenia vo forme prepúšťania či znižovania platov?

Niektoré naše prevádzky musia byť zatvorené ako napríklad Expozícia Nestville Distillery, kde návštevníkom ukazujeme tajomstvo výroby prvej slovenskej whisky Nestville. V aktuálnej situácii nevieme odhadnúť ako dlho budú niektoré časti Nestville Parku zatvorené, ale veríme že to dokážeme prekonať. Ceníme si každého jedného zamestnanca a preto hľadáme všetky možnosti aby sme nemuseli nikoho prepustiť.

Bolo rozhodnutie prejsť na výrobu čistiaceho prostriedku pod nátlakom vlády, alebo by ste tento krok urobili časom aj tak?

Dalo by sa povedať, že rýchlosťou akou sme zareagovali je celospoločenský záujem. Nie vždy je jednoduché pripraviť a vyrobiť nejaký výrobok, ale v tomto prípade ide o bezpečnosť každého jedného z nás a to je ten najväčší motivátor, ktorý vás ženie vpred.