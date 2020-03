KORONAVÍRUS Dodržiavanie nových pravidiel v obchodoch: Vzorové príklady aj sklamanie v Nitre

Vláda sa po poslednom zasadaní ústredného krízového štábu rozhodla otvoriť niektoré maloobchodné prevádzky. Medzi nimi sú očné optiky, leasingové služby, STK a emisné kontroly, servis výpočtovej telekomunikačnej techniky, advokáti a notári, kľúčové služby, zberné dvory, metrový textil a galantéria, predajne a oprava bicyklov, záhradnícka technika, stavebniny, inštalačný, elektroinštalačný materiál, železiarstva, farby-laky. Pre takéto otvorenie si však vláda stanovila podmienku zabezpečenia mimoriadne prísnych bezpečnostných podmienok.

Po rozhodnutí vlády tak budú znovuotvorené prevádzky musieť zabezpečiť dezinfekciu rúk alebo ochranné rukavice. Obmedzený bude počet ľudí v obchodoch. Bude sa musieť dodržiavať dvojmetrový odstup. V jednom momente bude môcť byť v predajni v prepočte len jeden zákazník na 25 metrov štvorcových predajnej plochy.

Niektoré fotografie z pondelka svedčia o tom, že napríklad spomínané 2-metrové odstupy sa skutočne dodržujú.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Inde je zas situácia iná a ľudia stoja v húfoch.

Zdroj: TASR/František Iván

Skúsenosti z reality a dodržiavanie pravidiel v praxi

Do redakčnej pošty nám prišlo od vás niekoľko podnetov, ako nákupy prebiehajú po zavedených pravidlách a ich dodržiavanie sa skutočne v niektorých končinách berie vážne. "Nebolo to nič, čo by lámalo rekordy, ale napríklad v obchode u nás pri vchode dostať rukavice, podobné tým aké boli na pečivo, a následne, keď nie je voľný košík alebo vozík, tak sa čaká, lebo majú na predajni presný počet košíkov podľa ľudí na meter štvorcový (1 človek na 25 metrov štvorcových), čiže pokiaľ nie je košík, vie sa, že je vnútri veľa ľudí a čaká sa s tým, že to naozaj funguje a nikde nie sú rady. Je to také pozitívne, že ľudia sa fakt správajú zodpovedne," napísala obyvateľka Veľkých Levár v okrese Malacky.

"Mám obchod asi 60 metrov od domu, a išla som dnes naozaj s malou dušou, že čo ma čaká, ale klobúk dole. Všetci všade disciplína, ak si nedajú rukavice, predavačka ich podáva a informuje o situácii, pričom sa stíha dokladať aj tovar," skonštatovala ešte nakupujúca.

Postreh z Nitry vyvracia celkovú disciplínu

Skúsenosti však nie sú všade rovnaké. V meste Nitra to pred obchodným domom vyzeralo inak, ako v menšom meste či na dedine. "Boli sme v ráno v obchodnom centre. Pred obchodom stáli SBSkári a pred 12-tou nevpustili dovnútra nikoho, kto nebol dôchodca... To však spôsobilo to, že sa pred obchodom spravila doslova tlačenica ľudí, čiže o odstupoch nemohla byť ani reč... No a o 12-tej potom celú tú masu pustili naraz dnu, čiže vôbec to nebolo o tom, že jeden človek na 25 metrov štvorcových, ani náhodou," napísal nám nakupujúci čitateľ z Nitry.