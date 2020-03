KORONAVÍRUS Astrofyzik chcel vytvoriť vynález proti nákaze: Nakoniec sám skončil v nemocnici!

MELBOURNE - Nečakaná doba si vyžaduje originálne riešenia, no niekedy sa to môže skôr vypomstiť. Práve jednu z takých kríz, ktoré v súčasnosti prežívame mnohí využívajú na projekty, na ktoré by pred mesiacmi ani nepomysleli. Koronavírus podnietil mladého muža ku skutočne originálnemu vynálezu, avšak nečakaná nehoda mohla skončiť tragicky.

Príbehu mladého 27-ročného astrofyzika menom Daniel Reardon sa venoval zahraničný The Guardian. Ten skončil v nemocnici po tom, ako sa pokúšal vymyslieť vynález, ktorý má ľudí odradiť od dotýkania sa tváre počas pandémie koronavírusu. Vymyslel na to však nešťastnú kombináciu, ktorá ho stála takmer život.

Zdroj: Getty Images

V hlavnej úlohe magnety a nuda v izolácii kvôli koronavírusu

Reardon, ktorý študoval na univerzite v austrálskom Melbourne, vybudoval akýsi náhrdelník, ktorý vydáva poplašný zvuk pri akomkoľvek kontakte s tvárou, keď počas minulého štvrtku došlo k náhlej nehode. Mladík, ktorý študuje pulzary a gravitačné vlny hovorí, že sa snažil oživiť nudu, keď bol v izolácii. Na vynález použil štyri neodymové magnety.

„Mám nejaké elektronické vybavenie, ale v skutočnosti nemám skúsenosti ani odborné znalosti v oblasti budovania obvodov alebo vecí,“ povedal mladý vedec Guardianu. "Mal som časť, ktorá detekuje magnetické polia. Myslel som, že ak vybudujem obvod, ktorý dokáže zistiť magnetické pole, a na zápästiach by som mal magnety, potom by to mohlo spustiť hlásenie, ak by ste ich priblížili príliš blízko k vašej tvári. Trochu nudy v izolácii ma prinútilo venovať sa tomuto projektu,“ pokračuje Reardon.

Nápad v koši a ďalšie experimenty s magnetmi

Člen akademickej obce si však neskôr uvedomil, že zostrojil presný opak. Vymyslel totiž náhrdelník, ktorý nepretržite bzučí, kým svoju ruku nepresunul k oblasti tváre. Tejto myšlienky sa teda čiastočne zbavil a začal experimentovať viac. Kusy magnetov si pripínal k ušiam či k nosovým dierkam. Od tohto bodu začali mať veci prudký spád.

Reardon hovorí, že si pripevnil 2 magnety do vnútra nosných dierok a 2 z vonkajšej strany. Keď potom odstránil vonkajšie magnety, tie dva v nose sa naraz zasekli. "V tomto bode sa zo mňa začala smiať už aj moja priateľka, ktorá pracuje v nemocnici," popisuje astrofyzik. „Keď som ťahal nadol, aby som sa pokúsil odstrániť magnety, pritiahli sa k sebe a stratil som priľnavosť. A tie dva magnety skončili v mojej ľavej nozdre, zatiaľ čo ten druhý bol po mojej pravici. V tomto momente mi došli magnety,“ povedal Reardon, ktorý pred príchodom do nemocnice ešte skúšal magnety vytiahnuť kliešťami, no zakaždým, keď ich dal do nosa, celý nos sa posunul smerom k ním, a tak sa kliešte neustále lepili na magnet.

Cesta do nemocnice a výsmech od kolegov

Astrofyzik následne popisuje, že ho jeho partnerka zobrala do nemocnice, pretože chcela, aby jej kolegovia videli, čo sa mu stalo a mohli si z neho strieľať. Na zranení sa údajne pobavili aj lekári, ktorí toto zranenie klasifikovali ako "poranenie kvôli sebaizolácii v kombinácii s nudou".

Po aplikácii anestetík do nosa, doktori manuálne odstránili magnety z Reardonovho nosa. "Keď vytiahli tri z mojej ľavej nozdri, posledný spadol do môjho krku. To by predstavovalo problém, keby som ho prehltol alebo vdýchol. Našťastie som ho vykašľal von. Hádam netreba zdôrazňovať, že som navždy skončil s hraním sa s magnetmi," uzavrel po zákroku Reardon.