KORONAVÍRUS Štát zakáže predaj respirátorov bežnej verejnosti, oznámil to Krajčí

BRATISLAVA - Štát zakáže predaj respirátorov bežnej verejnosti. V sobotu to oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) s tým, že respirátory sú určené len do kontaminovaného prostredia. Človek, ktorý ich nosí, chráni podľa jeho slov len seba, ale nie iných ľudí vo svojom okolí. Tí, ktorí už respirátory nosia, ich budú musieť podľa ministra mať prekryté ochranným rúškom.

Šéf rezortu zdravotníctva vysvetlil, že respirátor funguje na princípe, že človek, ktorý ho nosí, vdychuje filtrovaný vzduch. Pri výdychu sa však ventil otvorí a dych človek aj so všetkými kvapôčkami ide von. "Mnohí ľudia, ktorí nemajú vôbec nosiť tieto respirátory, ich nosia. Je to zdanlivé, že chránia iných," povedal Krajčí. Ľudia sa podľa jeho slov dostatočne chránia, ak nosia štandardné ochranné rúško. Keď ho majú na sebe dvaja ľudia, ktorí sa stretnú, podľa ministra sa chránia takmer na 100 percent.

Všetky respirátory na území Slovenska sa budú podľa Krajčího cielene poskytovať tým, ktorí ich naozaj potrebujú. "Všetkým profesionálom v zdravotníctve a v silových zložkách," podotkol minister s tým, že tí sa reálne pohybujú v rizikových priestoroch. Toto ustanovenie bolo prijaté na ústrednom krízovom štábe a podľa Krajčího ho ešte musí prijať vláda.

Tí, čo už vlastnia respirátory, ich podľa ministra môžu mať aj naďalej. "Mali by ich mať však prekryté bežným ochranným rúškom," podotkol Krajčí. Ak ľudia vlastnia nepoužité respirátory, minister ich vyzýva, aby ich odovzdali tým zložkám štátu, ktoré ich naozaj potrebujú. "Je to v záujme ochrany verejného zdravia, preto sme pristúpili k zákazu predaja respirátorov," podotkol. Minister uviedol, že sa vyskytli aj prípady, keď boli potrebné respirátory dodané do nemocnice, avšak niekto ich zobral a predal na čiernom trhu. "To nechcem, aby sa dialo," poznamenal Krajčí.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) povedal, že najlepšou cestou pri rúškach je ušiť si svoje vlastné. Po ich použití následne oprať a vyžehliť. Predseda vlády upozornil, že jednorazové ochranné rúška sú použiteľné len dve až tri hodiny, potom musia byť vyhodené do koša, inak ich ochrana môže mať opačný efekt. "Poďme cestou vlastných ušitých rúšok," vyzval premiér. Spoločne s hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom pripomenuli, že nosenie ochranných rúšok na verejnosti, teda všade mimo svojho domu a bytu, je na Slovensku povinnosťou. Mikas odporúča, aby ochranné rúška mali na sebe aj deti.