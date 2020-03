KORONAVÍRUS Panika v ružinovskej nemocnici: Rodička opísala chvíle hrôzy, nákaza na gynekológii!

Správa o gynekológovi ružinovskej nemocnice, ktorý bol pozitívne testovaný na koronavírus obletela Slovensko v nedeľu popoludní. Zhruba v tom istom čase už na oddelení, kde tento externý zamestnanec klinky pracoval, zavládla absolútna panika. Podľa jednej z rodičiek, ktorá pre Topky prehovorila, to bola do pol tretej popoludní úplne štandardná, pohodová nedeľa.

„Ležali sme na izbe, bola pokojná atmosféra. V tom sme cez otvorené dvere zazreli, že sa na chodbe celý personál oblieka do ochranných odevov. Okamžite sme sa pýtali čo sa deje. Sestričky nám odvrkli, že všetko nám povie lekár a zatvorili nás na izbách s tým, že sme v karanténe, že nemôžeme vychádzať. Dali nám rúška, rukavice a to bolo všetko. Všetky sme hneď začali písať svojim manželom, priateľom a rodinám, že sa tam niečo deje. Jedna žena, čo tam bola hospitalizovaná, z toho stresu hneď porodila, druhej vyskočil tlak tak vysoko, že jej museli dať tabletky na upokojenie. Všetky sme sa stále pýtali čo sa deje, ale odmietli nám čokoľvek povedať a sestričky mali evidentne zakázané nám niečo povedať,“ začala svoje rozprávanie jedna z rodičiek ružinovskej nemocnice, ktorá stále žije v strachu, či sa nenakazila.

Prvé informácie o tom, čo sa okolo nich deje sa všetky dozvedeli asi o dve hodiny neskôr až z médií. „Mne to napísal môj priateľ a poslal mi článok, kde sa o tom písalo. Okamžite sme sa na tieto informácie pýtali jednej lekárky. Chceli sme vedieť či sme s tým infikovaným lekárom prišli do kontaktu. Lekárka mi povedala, že ako pacientka som s ním do kontaktu neprišla, ale že sa pohyboval v piatok po chodbách. Prednosta, ktorý nás mal informovať, prišiel asi päť hodín potom, ako sa to všetko okolo nás spustilo. Bolo asi osem hodín večer a povedal, že v médiách sú dezinfomácie, že žiadny iný lekár nebol infikovaný. Potom povedal, že nič nevie, že to bol lekár, ktorý bol pozitívne testovaný na koronavírus, ale že nič viac nevedia. Opäť nám zopakoval, že sme v karanténe až do ďalšieho dňa. Že nikto nemôže ísť von, ani dnu,“ pokračovala vo svojom rozprávaní budúca mamička.

Neprehľadná a napätá situácia v nemocnici vystrašila všetky rodičky. Prednosta im podľa pacientky až po viacerých opakovaných otázkach povedal, že ich izba susedí s ambulanciou infikovaného lekára, ktorý chodil aj po chodbe, takže sme sa mohli dotknúť kľučiek na dverách, ktorých sa dotkol aj on.

„Hneď v pondelok ráno sa všetko zmenilo. Správali sa akoby sa nič nestalo. Zrazu sme mohli mať otvorené dvere a lekárka nám prišla povedať, že informácie, ktoré boli zverejnené neboli pravdivé, že to bola iba bublina, že žiadny iní lekári neboli infikovaní. Nikto sa tam viac o tom nechcel baviť. Informácie sme z nich museli doslova ťahať. Potom nám prezradili, že pán doktor, už v sobotu ráno telefonoval na oddelenie, že má príznaky na koronavírus, a že sa dal testovať, lebo bol koncom januára v Taliansku na lyžovačke. Takže oni celý deň čakali, ako to dopadne a potom v nedeľu popoludní začala panika,“ uzavrela pacientka, ktorá si neželá byť menovaná.

Na záver rozhovoru nám ešte povedala, že má teraz naozaj strach, lebo jej, ani žiadnej inej pacientke nerobili vôbec žiadne vyšetrenia na koronavírus. Priateľ rodičky v súvislosti so vzniknutou situáciou, podal trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru.

„Chcem nech sa prešetrí, či lekár neutajil svoju cestovateľskú anamnézu a neohrozil tak rodičky na gynekologickopôrodníckom oddelení v Ružinove,“ prezradil nám vystrašený muž.

Utajil lekár cestovateľskú anamnézu?

Na to či infikovaný lekár zatajil cestovateľskú anamnézu a skutočne absolvoval lyžovačku v Taliansku sme sa spýtali vedenia ružinovskej nemocnice. „Pán doktor, ktorý bol pozitívny, nebol v Taliansku, ani v žiadnej inej krajine. V Talianku, ale pred dvomi mesiacmi bol jeden lekár, ktorému boli odobraté vzorky a ktorý bol negatívny. Všetky rodičky a pacientky boli včas informované, dnes pán prednosta doc. Záhumenský rozprával s každou pacientkou a rodičkou osobitne a situáciu im vysvetlil,“ informovala Topky.sk hovorkyňa nemocnice Eva Kliská.

Tá reagovala aj na otázky ohrozenia zdravia rodičiek. „Hneď ako sme zistili, že lekár, ktorý pracuje na Gynekologicko-pôrodníckej klinike mal potvrdený COVID-19, prijali sme všetky bezpečnostné opatrenia, ktoré viedli k ochrane zdravia rodičiek, pacientok a personálu. Po prijatí prísnych protiepidemických opatrení a po následnom epidemiologickom šetrení, sme zistili, že pozitívny lekár je externý zamestnanec kliniky, ktorý pracovisko navštevuje jedenkrát v týždni a nebol v tomto čase v kontakte so žiadnou našou pacientkou, resp. rodičkou,“ dodala Kliská s tým, že Gynekologicko-pôrodnícka klinika v Ružinove od pondelkového rána pokračuje v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Reakcia nového ministra

Na vzniknutú situáciu v ružinovskej nemocnici reagoval aj minister zdravotníctva Marek Krajčí. Ten na tlačovej konferencii informoval, že v súvislosti s infikovaným gynekológom, podrobili testom na koronavírus šiestich členov zdravotníckeho personálu, ktorí s lekárom prišli do kontaktu.

„Všetci boli vďakabohu testovaní s negatívnym výsledkom,“ prezradil nový minister zdravotníctva Krajčí s tým, že ani jedna z pacientiek sa nemusí ničoho obávať. Minister sa nechal počuť, že všetky prípady, v ktorých došlo k ohrozeniu pacientov či personálu nemocnice, došetria. „Určite by títo lekári mali niesť za toto nejaké sankcie za to čo sa stalo,“ uzavrel Krajčí.